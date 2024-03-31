Папа римский призвал Россию и Украину обменять всех пленных

По мнению понтифика, России и Украине необходим обмен по формуле "всех на всех". Он также призвал к прекращению огня в секторе Газа.

Папа римский Франциск в ходе своего ежегодного пасхального обращения "Городу и Миру" (Urbi et Orbi) в воскресенье, 31 марта, призвал Россию и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех". "Настаивая на соблюдении принципов международного права, я призываю к общему обмену всеми заключенными между Россией и Украиной: всех на всех", - заявил понтифик.

Он так же призвал к прекращению огня в секторе Газа, обеспечению доступа туда гуманитарной помощи и скорейшему освобождению израильских заложников, похищенных 7 октября палестинским террористическим движением ХАМАС. "Война всегда абсурдна, война – это всегда поражение", - заключил он.

Папа римский говорил о конфликтах в Сирии, Армении и Азербайджане, Ливане и многих других

Помимо войн в Украине и секторе Газа папа римский упомянул продолжающиеся конфликты в разных частях света. Он призвал не забывать о продолжающейся войне в Сирии и не допустить эскалации на границе Ливана и Израиля; сгладить "этнические, культурные и конфессиональные различия" на Западных Балканах. Также он поддержал переговоры между Арменией и Азербайджаном о подписании мирного договора.

Помимо этого, в своей речи Франциск упомянул продолжающиеся кризисы на Гаити, в Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго и Мозамбике. А также выразил солидарность с жертвами "всех форм терроризма".

Ранее Франциск призывал Украину "иметь мужество" поднять белый флаг

Ранее в марте Папа римский Франциск заявил, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры". Его слова вызвали волну критики среди украинских и европейских политиков. Позже представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что прежде всего агрессию должна прекратить Россия.

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