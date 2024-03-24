Папа римский осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Папа Франциск во время воскресной полуденной молитвы в Ватикане почтил память жертв "трусливого теракта" в "Крокус Сити Холл". Он упомянул также "мученическую Украину" и о страданиях жителей сектора Газа.

Папа римский Франциск в воскресенье, 24 марта, почтил память жертв "трусливого теракта" в российском Подмосковье. "Пусть Господь примет их в свой мир и утешит их семьи. Пусть он обратит сердца тех, кто планирует, организует и совершает эти бесчеловечные акты, оскорбляющие Бога, который заповедал: "Не убий"", - произнес папа на полуденной молитве в Вербное воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане, где, по данным агентства KNA, собрались около 60 тысяч человек.

Франциск напомнил также обо "всех людях, пострадавших от войн". В частности, он упомянул "мученическую Украину, где многие люди остались без электричества из-за интенсивных атак на инфраструктуру". Эти атаки не только приводят к смерти и страданиям, но и несут в себе риск еще большей гуманитарной катастрофы, добавил он. В заключение своей речи Франциск упомянул о продолжающихся страданиях жителей сектора Газа.

Как отмечает KNA, во время службы он не произнес запланированную проповедь и, в отличие от предыдущих недель, никто из его ближайшего окружения не заменил его. Франциск уже больше месяца борется с респираторным заболеванием, из-за которого ему было трудно говорить, напоминает KNA. Однако в воскресенье это было почти незаметно, пишет агентство.

Резонансное интервью понтифика

В начале марта в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI папа римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Журналист поинтересовался у понтифика, что тот думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть те, "кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг". Понтифик в ответ призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

МИД Украины отреагировал на слова понтифика и сообщил папскому нунцию в Киеве Висвальдасу Кульбокасу, что власти Украины разочарованы словами понтифика о "белом флаге". В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла огонь в здании делового центра "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области. В ходе атаки вспыхнул пожар. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, не менее 133 человек погибли, еще 154 пострадали. 24 марта объявлено в РФ днем траура. Совет Безопасности ООН и многие государства мира выступили с осуждением теракта.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт под Москвой на себя. Причастность ИГ к нападению подтвердили и спецслужбы США, писала газета The New York Times. По ее сведениям, речь идет о действующем в Афганистане отделении группировки - "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). По оценке министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), за атакой стоит именно эта региональная ячейка ИГ.

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