ФРГ и ЕС не согласны со словами Франциска про "белый флаг"

Мир в Украине необходимо заключать на условиях пострадавшей страны, а не агрессора, считают Берлин и Брюссель. МИД Украины после слов папы римского вызвал посланника Ватикана.

Призыв папы римского Франциска к Украине "иметь мужество поднять белый флаг" вызвал решительную критику Берлина и Брюсселя, поддерживающих Киев в борьбе против российского вторжения. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) "не согласен с папой в этом вопросе", заявил в понедельник, 11 марта, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), подчеркнув, что Украина является страной, которая защищается от агрессора и получает большую поддержку со стороны международного сообщества и, в частности, Германии.

По словам Хебештрайта, в Берлине приняли к сведению комментарий представителя Ватикана, попытавшегося разъяснить слова главы Римско-католической церкви. В целом позиция понтифика в отношении войны в Украине является "довольно линейной", добавил он.

Слова папы римского "в корне неверны"

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в эфире телеканала ARD заявила, что слова папы Франциска невозможно понять людям, которые побывали в районах боевых действий на востоке Украины и которые видели последствия российской агрессии и страдания населения. Об этом понтифику следовало бы знать, добавила она.

Председатель крупнейшей в ФРГ оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) назвал заявление Франциска "в корне неверным". По его словам, история показывает, что и католическая церковь допускает ошибки. Одновременно Мерц потребовал сделать все возможное, "чтобы помочь Украине победить в этой войне".

Между тем Центральный комитет немецких католиков (ZdK) призвал папу римского обратиться к России. "Решительное, быстрое и четкое вмешательство Ватикана в этом вопросе однозначно бы приветствовалось", - подчеркнула глава организации Ирме Штеттер-Карп (Irme Stetter-Karp). Организация также поддержала дальнейшие поставки Киеву оружия. Прочное восстановление территориальной целостности Украины невозможно достигнуть путем капитуляции, уверена Штеттер-Карп.

Брюссель: Мы хотим мира на условиях Украины

В Европейском Союзе также прокомментировали предложение папы Франциска о переговорах и "белом флаге" для Украины, передает корреспондентка DW. "Мы хотим справедливого мира, мира, сформулированного на условиях жертвы этой войны - Украины", - заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе. По его словам, вопрос о мире в Украине находится в руках одного человека, и это президент РФ Владимир Путин, начавший эту войну и до сих пор ее продолжающий.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) также дистанцировалась от требований папы римского. "Никто не желает мира больше, чем народ Украины", - указала она. При этом это должнен быть "настоящий и справедливый мир", а не оккупация или угнетение, добавила фон дер Ляйен и подчеркнула, что мира не допускает Россия.

Несогласие со словами Франциска выразил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенерг. "Если мы хотим достичь долгосрочного мирного решения путем переговоров, способ добиться этого - оказать военную поддержку Украине", - указал он в ходе выступления в Брюсселе. По словам Столтенберга, сейчас не время говорить о капитуляции Украины. "Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас", - пояснил глава НАТО.

МИД Украины вызвал представителя Ватикана

Между тем министерство иностранных дел Украины после заявления Франциска вызвало Апостольского нунция Висвальдаса Кульбокаса. Представителю Ватикана сообщили, что "в Украине разочарованы" словами относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с РФ, заявили в Киеве. Такие призывы "легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права", указало украинское ведомство и призвало Ватикан направить "сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве".

В Москве расценили слова папы римского как призыв к переговорам, а не к капитуляции Украины, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что переговоры с Киевом являются для РФ предпочтительным вариантом.

Ранее понтифик в интервью швейцарскому телеканалу RSI посоветовал Украине "иметь мужество поднять белый флаг", что отчасти было воспринято как призыв к Киеву капитулировать. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни позже скорректировал это заявление, сказав, что папа хотел лишь подтолкнуть стороны конфликта к "дипломатическому решению для справедливого и прочного мира".

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