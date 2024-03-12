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В Ватикане уточнили слова папы про "белый флаг" для Украины

Сергей Ромашенко
12 марта 2024 г.

Представитель Франциска кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что прежде всего агрессию должна прекратить Россия. Ранее папа римский призвал Украину проявить мужество и поднять белый флаг.

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Представитель папы римского кардинал Пьетро Паролин
Представитель папы римского кардинал Пьетро ПаролинФото: Evandro Inetti/ZUMA Press/picture alliance

Ватикан уточнил резонансное заявление папы римского Франциска, призвавшего Украину "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией. Первым условием для переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессии со стороны России, подчеркнул представитель папы кардинал Пьетро Паролин в интервью газете Corriere della Sera, обнародованном во вторник, 12 марта.

"Призыв Понтифика заключается в том, что "создаются условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира". В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии. Мы никогда не должны забывать контекст и, в данном случае, вопрос папе римскому, который в ответ говорил о переговорах и, в частности, о смелости переговоров, которые никогда не являются капитуляцией", - указал Паролин.

"Святой Престол следует этой линии и продолжает требовать прекращения огня (а агрессоры должны в первую очередь прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров. Святейший Отец объясняет, что переговоры - это не слабость, а сила. Это не капитуляция, а смелость. И это говорит нам о том, что мы должны уделять больше внимания человеческой жизни, сотням тысяч человеческих жизней, которые были принесены в жертву в этой войне в самом сердце Европы. Это слова, которые применимы как к Украине, так и к Святой Земле и к другим конфликтам, которые кровоточат мир", - резюмировал Пьетро Паролин.

Недовольство Украины словами папы

МИД Украины накануне вызвал папского нунция в стране Висвальдаса Кульбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами понтифика о "белом флаге". "Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры", - говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что вместо подобных высказываний ожидали услышать от папы "сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен она поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от "повторения ошибок прошлого" и призвал помочь Украине.

Резонансное интервью понтифика

В интервью RSI папа римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Журналист поинтересовался у понтифика, что тот думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть те, "кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг". Понтифик в ответ призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

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