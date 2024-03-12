В Ватикане уточнили слова папы про "белый флаг" для Украины

Ватикан уточнил резонансное заявление папы римского Франциска, призвавшего Украину "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией. Первым условием для переговоров о прекращении войны в Украине является прекращение агрессии со стороны России, подчеркнул представитель папы кардинал Пьетро Паролин в интервью газете Corriere della Sera, обнародованном во вторник, 12 марта.

"Призыв Понтифика заключается в том, что "создаются условия для дипломатического решения в поисках справедливого и прочного мира". В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется именно прекращение агрессии. Мы никогда не должны забывать контекст и, в данном случае, вопрос папе римскому, который в ответ говорил о переговорах и, в частности, о смелости переговоров, которые никогда не являются капитуляцией", - указал Паролин.

"Святой Престол следует этой линии и продолжает требовать прекращения огня (а агрессоры должны в первую очередь прекратить огонь) и, следовательно, начала переговоров. Святейший Отец объясняет, что переговоры - это не слабость, а сила. Это не капитуляция, а смелость. И это говорит нам о том, что мы должны уделять больше внимания человеческой жизни, сотням тысяч человеческих жизней, которые были принесены в жертву в этой войне в самом сердце Европы. Это слова, которые применимы как к Украине, так и к Святой Земле и к другим конфликтам, которые кровоточат мир", - резюмировал Пьетро Паролин.

Недовольство Украины словами папы

МИД Украины накануне вызвал папского нунция в стране Висвальдаса Кульбокаса, чтобы выразить ему разочарование словами понтифика о "белом флаге". "Кульбокасу сообщили, что в Украине разочарованы словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры", - говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что вместо подобных высказываний ожидали услышать от папы "сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Со своей стороны министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен она поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от "повторения ошибок прошлого" и призвал помочь Украине.

Резонансное интервью понтифика

В интервью RSI папа римский Франциск заявил, что тем, кто "терпит поражение", "нужно иметь смелость вести переговоры". Журналист поинтересовался у понтифика, что тот думает о способах урегулирования, учитывая, что на Украине есть те, "кто призывает к смелости сдаться, показать белый флаг". Понтифик в ответ призвал не стыдиться переговоров, отметив, что ситуация может ухудшиться.

В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск использовал образ белого флага, поскольку его предложил интервьюер. Понтифик имел в виду перемирие, а не капитуляцию, подчеркнул официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

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