Минобороны РФ: Потери Киева в мае - свыше 35 тысяч военных

По утверждению недавно назначенного министра обороны Белоусова, ВСУ в мае понесли значительные потери, а ВС РФ продвинулись вглубь Украины на 8-9 км, захватив еще 880 кв. км территории страны.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в мае 2024 года более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, заявил в пятницу, 31 мая, министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы.

Назначенный Путиным вместо Сергея Шойгу Белоусов представил также российскую версию статистики военных потерь Украины: "Среди них - 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley". Кроме того, по данным нового главы Минобороны, "сбито 11 самолетов и четыре вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня".

ВС РФ в мае "перехватили более тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше двухсот пятидесяти реактивных снарядов HIMARS и Vampire, свыше 80 управляемых авиабомб Hummer, 50 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых ракет Scalp", подытожил свой подсчет российский министр.

Белоусов также сообщил, что войска РФ в результате боевых действий в Харьковской области продвинулись вглубь территории Украины на 8-9 километров, оккупировав 28 населенных пунктов. "В целом, в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории", - утверждал Белоусов.

Генштаб ВСУ: Потери ВС РФ за прошедшие сутки увеличились на 1390 военных

Между тем российские войска в Украине продолжают нести большие потери, стремясь прорвать оборону ВСУ. Потери личного состава российских войск за 30 мая увеличились на 1390 до 507 650 человек, кроме того, украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 18 танков, 22 боевых бронированных машин и 39 артиллерийских систем противника. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 31 мая.

Там же упомянуты цифры российских потерь автомобильной техники и автоцистерн (53), крылатых ракет (7) и беспилотников (55) за предпоследний день мая, а также количество реактивной артиллерии (1088), самолетов (357), вертолетов (326), средств противовоздушной обороны (815) и кораблей (27) с начала военного вторжения РФ в Украину.

Шольц: РФ теряет в Украине 24 тысячи солдат в месяц

"Есть цифры, которые говорят о 24 тысячах погибших или тяжелораненых (на войне с Украиной. - Ред.) российских солдат в месяц", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии "Гражданский диалог" 26 мая.

Шольц подчеркнул, что эти потери российской армии, так же как и гибель многих украинских солдат и мирных жителей, - результат "империалистической мании величия" Владимира Путина. Президент РФ считает Украину и Беларусь частями России, и поэтому нарушил принцип нерушимости границ, который десятилетиями действовал в Европе, отметил немецкий канцлер.

Официальных данных о потерях обеих сторон нет

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.

Официальных данных о потерях ВСУ за это время также нет. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат.