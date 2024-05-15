Война РФ убила 456 украинских атлетов национального уровня

456 украинских атлетов и тренеров национальных сборных погибли в результате агрессии России против Украины, сообщил в интервью DW в Брюсселе исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорта Матвей Бидный. По его словам, число погибших и раненых украинских спортсменов растет практически ежедневно.

"Элита украинского спорта сегодня с оружием в руках отстаивает нашу независимость и наше будущее, - подчеркнул Бидный. - Мы несем очень большие потери. Буквально на прошлой неделе погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, он занимал четвертую позицию на Олимпиаде в Рио". Речь идет об Александре Пелешенко, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в рядах ВСУ.

По данным главы министерства молодежи и спорта, в результате российских атак разрушено более 500 объектов спортивной и 100 объектов молодежной инфраструктуры в Украине.

Матвей Бидный побывал в Брюсселе с официальным визитом и выступил перед своими европейскими коллегами на заседаниях Совета Европейского Союза по делам молодежи и спорта 13 и 14 мая.