СМИ Германии - о замене Шойгу: Путин недоволен ходом войны

Отставка Шойгу и назначение министром обороны Андрея Белоусова - главные сенсации нового правительства России. Что об этом пишут немецкие СМИ - в обзоре DW.

Последовавшие за инаугурацией президента России Владимира Путина перестановки в правительстве во многом оказались ожидаемыми, за исключением некоторых назначений. Главной сенсацией стала замена министра обороны Сергея Шойгу на экономиста Андрея Белоусова. Этот шаг может свидетельствовать как о недовольстве Путина ходом вторжения в Украину, так и о его планах победить в войне с помощью экономики, считают немецкие обозреватели. Что о перестановках пишут СМИ Германии - в обзоре DW.

Der Spiegel: Путин не удовлетворен ходом войны

Журнал Der Spiegel называет перестановки в российской власти "крупнейшими за многие годы" и видит в них признак того, что "Путин далеко не так удовлетворен ходом войны, как он заявляет публично". Издание соглашается, что от Белоусова президент ожидает управления войной с точки зрения экономики, отладки производства оружия и искоренения конфликтов между промышленностью и Минобороны, "что, безусловно, также означает принятие мер против безудержной коррупции в армии". "В отличие от большинства более либеральных экономических чиновников, Белоусов считается сторонником жесткой линии", - подчеркивает Der Spiegel.

Путин "объявляет войну коррупции, не меняя при этом коррумпированную систему", считает колумнист Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf), который также видит в перестановках недовольство Путина ходом войны, "несмотря на всю пропаганду" обратного.

Экономическое издание Handelsblatt называет назначение Белоусова свидетельством того, что Путин рассматривает войну с Украиной как долгосрочное дело, "и теперь для победы он еще больше полагается на экономические меры". Научный сотрудник факультета политики Института восточноевропейских исследований Свободного университета в Берлине Себастьян Хоппе (Sebastian Hoppe) в комментарии Handelsblatt отмечает, что Белоусов в своей работе пытается решать ту же проблему, что и его отец - советский экономист Рем Белоусов - а именно "преодолеть экономическую стагнацию советской эпохи или путинизма посредством улучшения планирования, более эффективной бюрократии и внедрения современных технологий".

"Кто думает, что из-за этого российская армия ослабнет, ошибается"

Задачей Белоусова, скорее всего, будет эффективное управление военным бюджетом в соответствии с пожеланиями Кремля, а не пересмотр экономических или военных принципов, считает Handelsblatt. "Экономист становится министром обороны, гражданский человек, технократ. Тот, кто думает, что из-за этого российская армия ослабнет на фронте, ошибается", - считает колумнист Süddeutsche Zeitung Силке Бигалке (Silke Bigalke)

Владимир Путин и Сергей Шойгу на параде 9 мая в Москве Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Издание Die Zeit напоминает, что после начала войны Белоусов, в том числе успешно курировал многомиллиардную программу производства дронов. "Путин теперь будет надеяться, что его новый человек в министерстве обороны сможет повторить этот успех в более широком масштабе", - пишет издание.

Кремль делает ставку на то, что Украина не получит от Запада необходимое количество военной помощи, говорит Tagesschau военный аналитик Маргарете Кляйн (Margarete Klein) из фонда "Наука и политика" (SWP). "Запад должен к этому адаптироваться. Это также может увеличить угрозу, которую представляет для нас Россия за пределами Украины", - считает она.

Отставка Шойгу для сохранения видимости нормальности

Кляйн в разговоре с Tagesschau отмечает, что Путин выбрал для отставки Шойгу такой момент, который позволит сохранить бывшему министру лицо. "Он выбрал момент формирования нового правительства, что всегда происходит в начале срока полномочий президента. Это сохраняет видимость нормальности - снятие в любое другое время было бы явным признаком недовольства Шойгу", - считает Кляйн.

Новая должность Шойгу формально является повышением по службе и поэтому считается уходом, позволяющим сохранить лицо, соглашается Die Zeit. Переход Шойгу на место Николая Патрушева в Совбез, как и в случае с Дмитрием Медведевым, показывает, что формально важный орган вновь служит "водосборником для заслуженных последователей правителя", пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ).

Новая должность Шойгу показывает, что Путин продолжает ценить его за лояльность и не откажется от него окончательно, соглашается в интервью Tagesschau Кляйн. По ее мнению, снижение популярности Шойгу из-за военных неудач не стало решающим фактором для Путина. "Более важными являются военная некомпетентность и конфликты между оборонной промышленностью и министерством обороны, а также коррупция, которая ставит под угрозу реализацию военных целей", - заключает она.

Отставка Шойгу стала и эхом бунта Евгения Пригожина, пишут немецкие СМИ. При этом то восстание могло парадоксальным образом продлить его пребывание на посту, допускает обозреватель FAZ Райнхард Везер (Reinhard Veser). "Путин не принимает решений под давлением извне. И он вознаграждает за лояльность: в отличие от своего бывшего подчиненного, Шойгу остается в центре власти", - пишет он, указывая на аресты заместителей Шойгу.

Феодализм российской власти

Формальный уход Николая Патрушева со своего поста немецкие СМИ не склонны расценивать, как снижение влияние одного из самых доверенных людей из ближнего окружения президента. "Пост Николая Патрушева - Николай Патрушев", - цитирует Handelsblatt российского политолога Татьяну Становую. Доверенным человеком Путина Патрушев останется и на новом посту помощника президента, считает она.

Вариант, что Патрушев попал в опалу, можно исключить, соглашается обозреватель FAZ Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt), в том числе потому, что его сын Дмитрий Патрушев был повышен до вице-премьера. Подобные кадровые решения усиливают ощущение "феодализации" российской власти, где "гражданскими" сферами все больше руководят ставленники людей ближнего круга Путина, заключает он.