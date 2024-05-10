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Совфед предложил трех человек на пост главы Счетной палаты

Алексей Волошинов
10 мая 2024 г.

Одним из кандидатов на должность главы Счетной палаты стал сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис.

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Борис Ковальчук обменивается рукопожатием с Владимиром Путиным
Борис Ковальчук может возглавить Счетную палату РФФото: Mikhail Metzel/Imago Images/ITAR-TASS

Совет Федерации предложил Владимиру Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 10 мая, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Один из кандидатов на должность - Борис Ковальчук, сын друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. В марте этого года он был назначен заместителем руководителя контрольного управления Администрации президента России. Другие кандидаты - сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов и нынешняя исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова.

До ноября 2022 года Счетную палату РФ возглавлял Алексей Кудрин.

Перестановки в правительстве России

В соответствии с законом, Владимир Путин после начала своего очередного президентского срока должен определить новый состав правительства. По информации СМИ, свои министерские портфели могут потерять глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава Минпромторга Денис Мантуров. Последний при этом, как сообщают российские государственные агентства, сохранит пост вице-премьера.

Большинство фракций Госдумы также поддержали переназначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

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