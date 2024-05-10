Совфед предложил трех человек на пост главы Счетной палаты

Одним из кандидатов на должность главы Счетной палаты стал сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис.

Совет Федерации предложил Владимиру Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 10 мая, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Один из кандидатов на должность - Борис Ковальчук, сын друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. В марте этого года он был назначен заместителем руководителя контрольного управления Администрации президента России. Другие кандидаты - сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов и нынешняя исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова.

До ноября 2022 года Счетную палату РФ возглавлял Алексей Кудрин.

Перестановки в правительстве России

В соответствии с законом, Владимир Путин после начала своего очередного президентского срока должен определить новый состав правительства. По информации СМИ, свои министерские портфели могут потерять глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава Минпромторга Денис Мантуров. Последний при этом, как сообщают российские государственные агентства, сохранит пост вице-премьера.

Большинство фракций Госдумы также поддержали переназначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.