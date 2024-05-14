В РФ задержан глава отдела кадров Минобороны Юрий Кузнецов

О задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова первыми сообщили провластные Telegram-каналы, позже это подтвердил ТАСС. Его подозревают в совершении уголовного преступления.

Начальник главного управления кадров министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов был задержан в понедельник, 13 мая. Его подозревают в совершении уголовного преступления, сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее о задержании Кузнецова сообщили провластные российские Telegram-каналы. Так, канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что Юрий Кузнецов был "задержан в собственной постели", а пришедшие за ним силовики "действовали нарочито жестко" и "с ломами "вынесли" ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе". Позже карточка дела по полному тезке Юрия Кузнецова стала доступна на сайте 235-го гарнизонного военного суда в Москве - на это обратил внимание Telegram-канал "Baza".

В чем именно обвиняется Кузнецов, из публикации на сайте суда узнать нельзя, однако известно, что заседание по мере пресечения прошло в тот же день. Так же неизвестно, какую именно меру пресечения назначил задержанному суд, однако по данным ТАСС расследованием дела Кузнецова занимается Главное военно-следственное управление СК РФ, а следователь попросил заключить подозреваемого под стражу.

Кто такой Юрий Кузнецов?

Генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову 55 лет, в мае 2023 года по указу Владимира Путина он был назначен главным кадровиком Минобороны РФ, ранее руководил Восьмым управлением Генштаба ВС РФ, которое является центральным органом Службы защиты государственной тайны ВС РФ. Провластный Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что внимание следственных органов к Кузнецову было привлечено из-за деятельности по старой работе, а не из-за "кадровых дел".

Назначение нового министра обороны

12 мая стало известно, что в новом российском правительстве на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил назначить бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. При этом Шойгу указом Путина был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Арест бывшего замминистра обороны

Ранее, 24 апреля, Басманный суд в Москве отправил в СИЗО до 23 июня задержанного накануне заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Иванов был отстранен от должности. Днем позже суд арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников. Вместе с Ивановым были заключены под стражу его предполагаемый сообщник Сергей Бородин, а также сооснователь компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.