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Путин предложил Андрея Белоусова на пост министра обороны

Евгений Жуков
12 мая 2024 г.

Вместо Николая Патрушева на пост секретаря Совбеза РФ указом Путина назначен бывший министр обороны Сергей Шойгу. На должность главы Минобороны предложена кандидатура бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Андрей Белоусов
Андрей БелоусовФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила пресс-служба Совета Федерации, приводя представленные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Бывшего министра обороны Сергея Шойгу Путин своим указом назначил на пост секретаря Совбеза РФ, а Николая Патрушева освободил от этой должности

Помимо прочих кандидатур, Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука - сына своего друга Юрия Ковальчука.

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Прежнее правительство России ушло в отставку 7 мая после  вступления Владимира Путина в должность президента России на пятый срок.

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