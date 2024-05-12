Путин предложил Андрея Белоусова на пост министра обороны

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила пресс-служба Совета Федерации, приводя представленные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Бывшего министра обороны Сергея Шойгу Путин своим указом назначил на пост секретаря Совбеза РФ, а Николая Патрушева освободил от этой должности

Помимо прочих кандидатур, Путин предложил назначить председателем Счетной палаты Бориса Ковальчука - сына своего друга Юрия Ковальчука.

Замглавы Минобороны Тимур Иванов арестован на два месяца

23 апреля был задержан, а на следующий день арестован судом на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и уволен со своего поста замминистра обороны Тимур Иванов. Комментаторы увидели в этом, в частности, обострение межклановой борьбы в России.

Прежнее правительство России ушло в отставку 7 мая после вступления Владимира Путина в должность президента России на пятый срок.