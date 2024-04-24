Замминистра обороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО

Иванову официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны.

Басманный районный суд Москвы в среду, 24 апреля, отправил заместителяминистра обороны РФ Тимура Иванова в следственный изолятор СИЗО на два месяца, до 23 июня. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения). "Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов .

Вместе с замминистра был арестован и его предполагаемый сообщник Сергей Бородин. Он отправлен в СИЗО также на два месяца.

Свою вину Иванов не признал, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Mash , в суде не назвали сумму ущерба, уточнив, что ее еще устанавливает следствие.

Иванова задержали вечером 23 апреля. По данным ТАСС, замминистра обороны давно находился в оперативной разработке. По информации газеты "Известия", вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек.

Расследование команды Навального о Тимуре Иванове и его супруге

Соратники Алексея Навального в декабре 2022 года опубликовали большое расследование о Тимуре Иванове и его жене Светлане Захаровой (Маниович). Согласно их данным, в 2010-2018 годах супружеская пара каждое лето снимала виллы на Лазурном берегу и потратила на аренду жилья в Сен-Тропе не менее 850 тысяч евро. Иванов получал откаты от строительных компаний-подрядчиков Минобороны, а в июне 2022 года развелся с женой, чтобы она не подпала под санкции Евросоюза, в который она продолжала ездить и после начала полномасштабной войны РФ против Украины, указывалось в расследовании.