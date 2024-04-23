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В России задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Ольга Лебедева
23 апреля 2024 г.

Заместитель Шойгу Тимур Иванов отвечал за крупные строительные проекты Минобороны РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов
Замминистра обороны РФ Тимур ИвановФото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова. Чиновник подозревается в получении взятки, заявило ведомство во вторник, 23 апреля. "Проводятся соответствующие следственные действия", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Других подробностей ведомство не привело.

Заместителю Шойгу грозит до 15 лет заключения

По данным ТАСС, ссылающегося на правоохранительные органы, следствие будет добиваться ареста Иванова. Заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей, ему грозит до 15 лет колонии, пишет далее агентство. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании замглавы Минобороны.

Как отмечает "Медиазона", Иванов отвечает за крупные строительные проекты. В частности, под его руководством строился главный храм ВС РФ, подмосковный парк "Патриот", пункты базирования подводных лодок на Камчатке и космодром "Восточный", а до задержания он курировал проекты по восстановлению разрушенного Россией Мариуполя. Кроме того, Иванов, занимающий должность замглавы Минобороны с 2016 года, занимался организацией управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения, указывает ТАСС.

Соратники Алексея Навального в декабре 2022 года опубликовали большое расследование о Тимуре Иванове и его жене Светлане Захаровой. Согласно их данным, в 2010-2018 годах супружеская пара каждое лето снимала виллы на Лазурном берегу и потратила на аренду жилья в Сен-Тропе не менее 850 тысяч евро. Иванов получал откаты от строительных компаний-подрядчиков Минобороны, а в июне 2022 года развелся с женой, чтобы она не подпала под санкции Евросоюза, в который она продолжала ездить и после начала полномасштабной войны РФ против Украины, указывалось в расследовании.

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