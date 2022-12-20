Соратники Навального выпустили расследование о заме Шойгу

Расследователи Мария Певчих и Георгий Албуров обнародовали видеосюжет о том, как живут замминистра обороны Тимур Иванов и его экс-супруга Светлана Маниович.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих и Георгий Албуров выпустили расследование о замминистра обороны РФ Тимуре Иванове и Светлане Маниович, с которой Иванов формально находится в разводе с 30 августа 2022 года. "В поселке Успенское на Рублевском шоссе они отстроили себе дачу площадью 1600 квадратов. Такая дача стоит 600 млн рублей", - говорится в видеоролике "Война и Пир. Гламурная жизнь заместителя министра обороны Тимура Иванова", опубликованном во вторник, 20 декабря. Как напомнили сторонники Навального, Иванов - один из военных чиновников, наиболее приближенных к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"Пока Владимир Путин сотнями запускал ракеты по Киеву, пока он стирал с лица земли целые села и города, где-то по Парижу гуляла наша героиня, Светлана Иванова (Маниович) - жена заместителя министра обороны России Тимура Иванова. В ее жизни не было ракет. Не было смертей. Зато были яхты, вертолеты, Сан-Тропе, "Роллс-Ройсы", бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей, в том числе в европейских странах" - говорится в публикации. В качестве одного из "довоенных" примеров роскошной жизни супруги Иванова сообщается, что в 2018 году она отпраздновала свой день рождения в Стамбуле и что этот праздник обошелся в 178 тысяч евро (12 млн рублей).

В 2012 году Тимур Иванов купил за 600 млн рублей городскую усадьбу Волконской-фон Мекка в центре Москвы, утверждают расследователи. "Российское СИЗО с обвинениями в растрате никто не отменял. Поэтому особняк регистрируют на фирму "Дворянское гнездо", - говорится в публикации.

По версии соратников Навального, в деревне Панкратово Тверской области у чиновника тоже есть загородный дом, его площадь составляет 2900 квадратных метров. "Несмотря на то, что заказчики стройки очевидны, по сложившейся традиции, на себя семья чиновников оформлять ничего не станет. Участок принадлежит ООО "Волжский Берег", - говорится в сюжете.

Часть счетов, по данным журналистов, оплачены компанией "Оборонспецстрой". Она принадлежит двум действующим сотрудникам "Олимпситистрой" - очень крупному подрядчику Минобороны РФ, утверждается в публикации.

Более 65 млрд рублей по засекреченным госконтрактам от структур Минобороны

"Мы выяснили: только за последние пару лет "Олимпситистрой" получил по засекреченным госконтрактам от структур Минобороны более 65 млрд рублей. И они переводят часть этих денег "Оборонспецстрою" как субподрядчику", - говорится в материале.

Как утверждается в нем далее, "прямо сейчас эта группа компаний продолжает зарабатывать миллиарды на строительстве жилых домов в Мариуполе". "Сами разбомбили и уничтожили, а теперь зарабатывают", - написала команда Навального.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса Тимур Иванов работает в министерстве обороны РФ более 10 лет, регулярно инспектирует строительство важных объектов. Так, в октябре он посещал стройки в оккупированном Мариуполе.

Массовые захоронения в Мариуполе

Журналисты британской медиакомпании BBC 7 ноября опубликовали репортаж, в котором привели оценки базирующегося в Великобритании Центра информационной устойчивости. По его данным, всего с начала войны на территории Мариуполя появились примерно 4600 могил.

Город, расположенный на юге Донецкой области, подвергался массированным обстрелам с начала войны. Российские войска долгое время осаждали завод "Азовсталь", в помещениях которого укрывались жители города. До войны население Мариуполя составляло около 446 тысяч человек. Украинские власти предполагали, что в боях погибли не менее 25 тысяч человек, а от 5000 до 7000 умерли под завалами разрушенных зданий.

Тимур Иванов с 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского Союза за поддержку российской военной агрессии против Украины. Комментария Тимура Иванова и его экс-супруги в связи с выходом расследования пока не поступало.

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