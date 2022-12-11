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Кадр из фильма "Мариуполис 2"
Кадр из фильма "Мариуполис 2"Фото: Filmfest Cannes/dpa/picture alliance
КультураЕвропа

Фильм о Мариуполе получил премию Европейской киноакадемии

Анна Неверова
32 мин. назад

В мае "Мариуполис 2" был удостоен специальной награды на Каннском фестивале. Его снимал Мантас Кведаравичус, который в апреле погиб в осажденном войсками РФ Мариуполе.

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Картина "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичуса получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм (European Documentary). Лауреаты "европейского Оскара"-2022 были объявлены на торжественной церемонии в Рейкьявике в субботу, 10 декабря.

Премьера фильма "Мариуполис 2" состоялась на Каннском фестивале 19 мая 2022 года, она была удостоена специальной награды жюри "Золотой глаз". Кведаравичус приехал в осажденный российскими войсками Мариуполь в марте и снимал там мирных жителей. Впоследствии он попал в плен и в апреле погиб. Картина смонтирована из материала, который сохранила невеста режиссера Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе. 

На европейскую кинопремию были номинированы и три других фильма об Украине. На лучший документальный фильм претендовал "Дом из осколков" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта. Игровые фильмы "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука и "Цензорка" Петера Керекеша были выдвинуты на призы ФИПРЕССИ Европейской киноакадемии (European Discovery - Prix Fipresci).

Лучшим фильмом признан "Треугольник печали"

В главной номинации - "Лучший фильм" (European Film) - победила картина "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда, получившая "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. В ленте рассказывается о роскошном путешествии на яхте, которое пошло не по плану. Эстлунд также стал победителем в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". Златко Бурич, сыгравший одного из главных героев, был отмечен как лучший актер.

Лучшей актрисой стала Вики Крипс за роль в драматическом фильме "Корсаж". Среди комедий победу одержала картина "Самый лучший босс" испанского режиссера Фернандо Леона де Араноа.

Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют "европейским Оскаром", была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров для продвижения европейского кинематографа в мире. Она является одной из самых престижных наград в области кино. Отбор ее лауреатов осуществляют более 4000 человек - членов академии.

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