ГУР Украины заявило о взломе серверов Минобороны России

Хакеры на службе Главного управления разведки (ГУР) Украины при помощи DDoS-атаки получили доступ к серверам Минобороны России. Об этом украинская спецслужба объявила в Telegram в понедельник, 4 марта.

Как утверждается, теперь ГУР владеет "массивом секретной служебной документации" российского оборонного ведомства. "Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более чем 2000 структурными единицами силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев", - указано в посте украинской спецслужбы.

ГУР заявило о "важной роли" зама Шойгу во взломе

По заявлению ГУР, в его распоряжении оказалась, среди прочего, служебная документация заместителя министра обороны РФ - Иванова Тимура Вадимовича. "Этот заместитель (министра обороны РФ Сергея. - Ред.) Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной", - уточняется в сообщении.

Как напоминает онлайн-издание "РБК-Украина" , "IT-армия Украины" начала работу на третий день полномасштабного военного вторжения России в Украину, и с тех пор украинские хакеры атаковали более 4000 российских ресурсов.

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