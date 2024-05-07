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Правительство РФ ушло в отставку

Лиза Ламбрехт
7 мая 2024 г.

После инаугурации Путина российское правительство под руководством Мишустина сложило свои полномочия. Новый премьер-министр может быть утвержден 10 мая.

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Правительство Михаила Мишустина подало в отставку
Правительство Михаила Мишустина подало в отставкуФото: Dmitry Astakhov/Sputnik/AFP/Getty Images

Правительство РФ сложило свои полномочия после вступления Владимира Путина в должность президента России на новый срок. Соответствующее распоряжение во вторник, 7 мая, подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства России. 

Владимир Путин распорядился, чтобы сложившее полномочия правительство продолжило работу до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров. 

Кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ, предложенная Путиным, была одобрена депутатами Госдумы 16 января 2020 года. Таким образом, возглавляемый Мишустиным кабинет министров проработал чуть более четырех лет. Госдума может утвердить кандидатуру нового премьер-министра 10 мая.

Большинство западных представителей не пришли на инаугурацию Путина

Большинство западных стран не стали отправлять своих представителей на церемонию инаугурации Путина. От участия в числе прочих отказались Германия, Великобритания, США и Канада. Посол Евросоюза в РФ Ролан Галараг также не присутствовал на церемонии.

Среди причин такого решения - продолжающаяся уже третий год полномасштабная война России против Украины, а также нарушения на прошедших в РФ президентских выборах, на что указывали многие западные политики и эксперты. В частности, в правительстве ФРГ подчеркнули, что прошедшие в России выборы не соответствовали демократическим стандартам и их нельзя признавать легитимными.

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