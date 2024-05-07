"Путина" привезли в Гаагу. Подарок активистов к инаугурации

Критики Кремля из Германии приготовили сатирический подарок к инаугурации российского президента. Они привезли в Гаагу карикатурную фигуру Путина в кандалах и арестантской робе.

Во вторник, 7 мая 2024 года, параллельно с инаугурацией Владимира Путина в Москве, перед Международным судом ООН в Гааге в Нидерландах проходит акция "Тюрьма вместо Кремля" ("PutinJail: Prison, not Kremlin").

Подарок активистов к инаугурации Владимира Путина

Ее центральным персонажем стал Владимир Путин, а вернее его фигура из папье-маше, одетая в арестантскую робу. В демонстрации принимают участие активисты и просто прохожие из разных стран. Главный организатор мероприятия - немецкая некоммерческая организация "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" (Freies Russland NRW e.V.) при поддержке Российского антивоенного комитета, ФБК, Free Russland Global и информационной поддержке Фонда "Свободная Россия".

"Весь мир понимает, что этот спектакль с инаугурацией - завершение фарса под названием "выборы президента", и что место международного преступника, незаконно узурпировавшего власть, - в тюрьме, а не во главе государства, - написано в анонсе "Свободной России Северный Рейн - Вестфалия". - Мы тоже "отметили" это событие в полдень, но не в Кремле, а в Гааге".

Кто сделал фигуру Путина для акции в Гааге

Фигура российского президента была привезена из немецкого Дюссельдорфа и установлена на площади перед Дворцом мира в Гааге. Раздавленный собственным военным ядром с надписью "Путина в тюрьму!", одетый в полосатую тюремную робу и с окровавленными руками, закованными в кандалы, Путин в этой композиции отправляется в тюрьму. Она призвана наглядно проиллюстрировать и подчеркнуть требование Украины и критиков Кремля передать Путина в Международный суд.

"Цель акции - показать место Путину, - прокомментировал DW Юрий Никитин, председатель правления Freies Russland NRW. - Глобально - его место в суде в Гааге, поэтому мы его символично уже поставили перед двоцом правосудия, потому что мы все хотим, чтобы над Путиным свершилось правосудие".

Международный суд ООН был создан для разрешения споров между государствами и начал работать в 1946 году во Дворце мира в Гааге в Нидерландах. Европарламент в своей резолюции отметил, что выборы президента России 2024 не были "ни свободными, ни справедливыми".

Фигура Путина отправляется в Гаагу на акцию протеста Фото: Freies Russland NRW

Немецкий художник о Путине из папье-маше

Прибывшую в Гаагу карикатурную фигуру Путина из папье-маше придумал со своей командой известный немецкий создатель карнавальных повозок Жак Тилли (Jacques Tilly). На счету художника уже не менее десятка сатирических образов российского президента.

"Сегодня из папье-маше, а завтра из крови и плоти", - сказал Жак Тилли в интервью DW. Художник признался, что, получив соответствующее предложение от "Свободной России Северного Рейна - Вестфалии", выполнил эксиз композиции за десять минут. По словам Тилли, после акции фигура Путина не будет уничтожена и ее можно будет использовать и в дальнейшем на других протестах.

Организовавшая акцию НКО "Свободная Россия Северный Рейн - Вестфалия" была создана русскоязычными активистами в Германии в 2021 году, чтобы совместно выступать за восстановление демократии, мира, свободы и прав человека в РФ и против войны в Украине. В январе 2024 года НКО была внесена в России в реестр "нежелательных организаций".