Путин и его пятая колонна - герои карнавала в Дюссельдорфе

В Германии празднуют карнавал, или, как его еще называют, пятое время года. Традиционный пик приходится на "бешеный понедельник" (Rosenmontag) - первый день недели перед началом Великого поста. Именно в этот день проходят главные карнавальные шествия сезона. В них неизменно принимают участие политические повозки. Это гигантские карикатурные фигуры популярных политиков из папье-маше, установленные на специальные платформы на колесах. Таким образом создатели этих повозок в сатирической форме комментируют актуальные политические темы. DW поговорила с Жаком Тилли (Jacques Tilly), самым известным в Германии создателем таких повозок.

Вот уже 40 лет немецкий дизайнер и его команда готовят повозки для карнавала в одном из его главных бастионов - в Дюссельдорфе. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, угроза со стороны ультраправых в Германии - ни одна из тем не кажется Жаку Тилли слишком щекотливой. Карнавальная сатира обязательно направлена на немецких политиков и канцлера. Но самым востребованным антигероем Жака Тилли стал Владимир Путин. Художник создал уже не менее десятка сатирических образов российского президента.

Политическая повозка Жака Тилли в 2023 году: "Бред Путина" Фото: Jochen Tack/picture alliance

DW: Сколько повозок вы уже создали?

Жак Тилли: Я начал придумывать и делать карнавальные повозки в 20 лет, а сейчас мне 60. Их много сотен. Кроме обычных, на которых во время шествия едут участники карнавала, или спонсорских, моя команда создает и политические повозки. На шествии в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник" их традиционно должно быть всего двенадцать, хотя в других городах их намного больше. Поэтому наши должны быть особенно заметными и яркими.

- Кто может стать объектом ваших сатирических композиций?

- Охотнее всего я выбираю политиков и религиозных лидеров, которые меня возмущают. И я рад, что у меня есть возможность таким образом выразить свое мнение. Путин у нас частый гость. В общей сложности мы построили десять повозок с ним. Постоянной темой был Трамп - он карикатурен по своей природе. Мы высмеивали каждого Папу Римского. И, конечно, не было ни одного карнавального шествия без фигуры немецкого канцлера. 16 лет Меркель у власти были трудными для меня, потому что она была очень спокойным политиком, без скандалов. И Шольц тоже очень скучный. Но в любом случае, фигура канцлера должна присутствовать на карнавале каждый год.

Фигура немецкого канцлера - непременный участник любого карнавала в Дюссельдорфе. Олаф Шольц глазами Жака Тилли Фото: Jochen Tack/picture alliance

- Может сложиться впечатление, что Путин - ваш любимый герой.

- Антигерой. Мне всегда нравилось работать над этой отрицательной фигурой. Но ваять его голову очень скучно. Он не сердится, не злится, не грустит - его ботоксное лицо всегда без мимики, без выражения. Но с политической точки зрения он дает множество поводов для сатиры.

- Почему это так важно для вас?

- С 2009 года мы делаем повозки с Путиным практически каждый год. В 2013-м он был в связи с панк-группой Pussy Riot, затем была аннексия Крыма в 2014 году, потом история с Навальным после показа фильма про дворец Путина, в 2022 году произошло полномасштабное вторжение России в Украину... Очень печально видеть, что страна, с которой у Германии сложились относительно позитивные отношения, по крайней мере, в последние десятилетия, сегодня развивается в направлении тоталитаризма. Она полностью отказалась от любой демократической культуры и верховенства закона. Россия является крупной ядерной державой, и это не стоит недооценивать. Все, что там происходит, конечно же, важно и для Германии, и для ЕС, и для всей Восточной Европы.

- В последнее время в ФРГ проходят массовые протесты против ультраправых и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Насколько важна эта тема сегодня?

Сатира Жака Тилли на правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" - надписи на тумбах: вчера, сегодня завтра Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER/picture alliance

- Партия "Альтернатива для Германии" очень дружественна по отношению к России и Путину и, возможно, даже получает от него финансовую поддержку. Он приглашает людей из АдГ к себе, они приходят в Кремль, дают интервью в российских ток-шоу словно важные политики, которые имеют значение. Но на самом деле это совершенно не соответствует действительности в Германии. Они - агенты России, продвигающие ее повестку, они - пятая колонна Москвы.

Для всех было удивительно, что расследование журналистского коллектива Сorreсtiv произвело такой эффект, что большинство людей в Германии действительно сказали: хватит, мы просто не хотим оставлять это без внимания. Всем было невероятно приятно видеть, что прежде молчаливое большинство ясно дало понять политикам АдГ: нет, вы - не представители народа. Мы хотим сохранить верховенство закона, гуманистическую политику, дружественную по отношению к людям. Мы не верим в массовые депортации, у нас уже было такое 80 лет назад, это было ужасно. И, конечно, это находит отражение и в моих политических повозках. Но до "бешеного понедельника" я не имею права раскрывать, что именно мы строим.

Карнавальная платформа "Подавись!", сделанная Жаком Тилли для шествия в Дюссельдорфе, побывала в разнах немецких городах, в том числе, на карнавале во Франкфурте в 2023 году Фото: Bernd Kammerer/Presse- und Wirtschaftsdienst/picture alliance

- Все созданные композиции для художника, наверное, как дети. Но все же, какая из ваших сатирических повозок самая любимая?

- Мне кажется, это платформа, которую я построил в 2022 году: огромная голова Путина запихивает себе в глотку Украину, на которой большими буквами написано "Подавись!". Потому что она актуальна и сейчас, спустя два года. Он все еще пытается поглотить Украину. Мы надеемся, даже если это и маловероятно, что это станет его политическим крахом.

Наша команда сделала эту повозку буквально за ночь (после полномасштабного вторжения РФ в Украину - Ред.). Было тяжело, но мы были должны, обязаны прокомментировать такое важное событие, оно стало совершенно новой главой в европейской истории - в Европе снова идет война. В тот год карнавальное шествие в "бешеный понедельник" было отменено из-за коронавируса, но после собранной нами пресс-конференции эта повозка проехала по Дюссельдорфу - единственная во всем мире, посвященная этой теме. Также она побывала на многих демонстрациях.

Повозка с купающимся в крови украинцев Путиным, сделанная Жаком Тилли Фото: Hans-Juergen Bauer/epd/picture alliance

В прошлом году была повозка с Путиным, сидящем в кровавой ванне в цветах украинского флага. Это стало нашей реакцией на преступления Путина в Украине, в Буче, на бомбардировки школ и больниц, а также на все кровавые преступления, совершаемые российскими военными. Эта композиция хороша тем, что не нуждается ни в каких подписях, ничего не надо переводить, этот сюжет и так понятен на международном уровне.

В этом секрет моей работы - она должна быть очень простой, изобразительные средства должны быть сразу понятны. Не слишком много иронии, потому что люди ее не всегда воспринимают. Картинки должны быть простыми и в то же время не вульгарными, не пошлыми, не политически извращенными. Это сложная работа.

Еще одна сатирическая композиция - с Навальным, который бьет Путина в пах. В то время у Навального было преимущество. Он показал тогда фильм про дворец Путина. Задел его за живое и стал для него опасен. Но сейчас, конечно, сложилась обратная ситуация. Навальный в лагере в Сибири, и в ближайшие несколько лет у него нет шансов выйти на свободу. Но в то время мотив этой повозки был актуальным - это был хороший удар, нанесенный Навальным.

Навальный, бьющий Путина в пах: еще одна из работ Жака Тилли Фото: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

- У вас не было идеи сформировать из всех ваших повозок с Путиным целый состав и проехать, например, несколько кругов вокруг посольства РФ в Берлине?

- Платформа "Путин, подавись!" была три дня в Берлине - у Бранденбургских ворот и, конечно, перед российским посольством, чтобы досадить им. Никакой реакции из посольства не было. Но российские спецслужбы не объявляют о своих намерениях. До сих пор я не получал никаких угроз и ничего подобного. Зато я регулярно получаю письма с оскорблениями и угрозами от правых экстремистов и популистов - их очень раздражают мои сатирические повозки.

- Кроме Путина и Навального - какие еще объекты вы видите в России для сатиры?

- Я уже делал повозку с патриархом Кириллом. Это было в 2013 году в связи с историей с Pussy Riot. Девушка, одетая как панк, и с электрогитарой в руках, пинала Путина и Кирилла. Проблемы в России были всегда. Но в данный момент Россию представляет Путин, и поэтому совершенно ясно, что мы концентрируемся на главе государства.

- Насколько определяющими являются текущие политические события для вашей сатирико-художественной работы?

- Я всегда наблюдаю за тем, что витает в воздухе в политическом плане и что думает большинство людей в Германии. Я не хочу проповедовать свое мнение, а хотел бы наглядно выразить, что думают люди, они должны отождествлять себя с этим. А затем я пытаюсь найти образы, которые также соответствует моим взглядам, потому что я не просто хочу изобразить политическую ситуацию, я также хочу, чтобы они прокомментировали ее как можно более резко, полемично, с юмором.

Это моя работа - выражать свое мнение, но оно всегда должно быть обоснованным. Оно должно совпадать с мнением большинства, потому что карнавальное шествие - для всех. На самом деле я политически нейтрален. Я не отдаю предпочтение ни одной партии: ни ХДС, ни СДПГ ни "зеленым" - нет, я за все демократические партии. Все дело в ценностях, которые они представляют.

Поэтому когда нарушаются такие ценности, как право на самоопределение, как это происходит сейчас в России, когда гомосексуальность объявляется преступлением или экстремизмом, то, конечно, это не оставляет нас равнодушными. И тогда мы также берем на себя смелость занимать позицию по таким вопросам.

Жак Тилли и его антигерой Фото: Jan-Philipp Strobel/dpa/picture alliance

-Есть ли темы, которые для вас табу?

- Я стараюсь, чтобы у меня не было никаких табуированных тем. Конечно, я всегда пытаюсь высмеивать преступников, не высмеивая при этом их жертв, но это не так просто. При определенных обстоятельствах, например, в Германии, всегда возникает вопрос: можно ли высмеивать таких людей как Адольф Гитлер или Усама бен Ладен, не унижая при этом их жертв, потому что, конечно же, они убийцы.

Нет никаких особых правил - просто нужно иметь чувство меры и задавать правильный тон. Иногда мы заходим слишком далеко на карнавале в Дюссельдорфе. Но даже в таких случаях важно понимать, где предел. Так что это очень сложный вопрос.

- Тогда еще один сложный вопрос. Израильская военная операция в секторе Газа, нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября - насколько этично использовать эту тему для сатиры?

- Сатира должна так или иначе затрагивать все глобальные политические проблемы. Нельзя просто считать какую-то тему табу. Поэтому мы всегда делали что-то про ислам, христианство, религию - даже если это сложная область, где многих людей легко обидеть. Я раньше всегда говорил, что никогда не буду строить повозку на тему Израиля, потому что мы несем особую ответственность в связи с немецкой историей, и я не хотел, чтобы потом эта повозка использовалась правыми, появлялась на их сайтах.

Но сейчас это вопрос мировой политики: то, что там происходит в данный момент, очень важно. Главное - найти мотив, который отвечает всем критериям. Не оправдывая ХАМАС. Это было бы ужасно. Я бы никогда так не поступил. Но и не стал бы создавать повозку на сто процентов произраильскую, потому что, конечно, бомбардировки достигли такого уровня, что, будучи гуманистом, приходится спрашивать себя, является ли это все еще соразмерным и приемлемым, можно ли еще говорить о самообороне. Это сложный вопрос. И для многих из нас это внутренний конфликт. Надо найти изобразительные средства, которые действительно представят ситуацию, как она есть, чтобы все это не выглядело однобоко. Важно не быть односторонним, и я надеюсь, что нам это удастся.

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