Арест замминистра - сакральная жертва перед наступлением РФ

Обострение межклановой борьбы в России часто проходит под видом антикоррупционной активности. Но объяснять все одной только конспирологией вряд ли стоит, считает Иван Преображенский.

Замминистра обороны России Тимур Иванов (фото из архива) Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Замминистра обороны России Тимур Иванов отправлен на два месяца в СИЗО "Лефортово" для особо опасных и "политических" преступников решением Басманного райсуда Москвы. Он был задержан сразу после завершения коллегии Минобороны. Иванова обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения). Ходят и слухи, что ему якобы могут предъявить также обвинение в госизмене . Почему вдруг российские спецслужбы, которые "пасли" замминистра последние пять лет, решились арестовать его именно сейчас?

Кто приказал арестовать замминистра обороны?

Мало сомнений в том, что для ареста в России замминистра обороны во время идущей полномасштабной войны с Украиной необходимо прямое разрешение или приказание Владимира Путина. Он лично должен был распорядиться, чтобы дали ход небольшой части компромата на Тимура Иванова, а самого его взяли под арест сотрудники ФСБ, несмотря на имевшуюся у него личную охрану из спецназовцев.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Что касается участия в этом деле министра обороны Сергея Шойгу, то тут как раз маловероятно, чтобы он приказывал арестовать своего доверенного заместителя, с которым он начал работать еще в 2012 году, когда нынешний глава Минобороны был губернатором Московской области. Арест Иванова без сомнения ослабляет Шойгу, хотя бы потому, что на этом его заместителе было все военное строительство и большая часть снабжения воюющей российской армии. Однако Шойгу, похоже, не вполне контролирует сейчас свое собственное ведомство: у него то чеченского полевого командира Апти Алаудинова, которого некоторые прочат в преемники Рамзану Кадырову, назначат заместителем главного "политрука" всего Минобороны, то вот заместителя арестуют.

Тем не менее не похоже, чтобы главной причиной ареста Иванова именно сейчас была подготовка к кадровым перестановкам, которые ожидаются после инаугурации Владимира Путина, назначенной на 7 мая по итогам псевдовыборов президента, проведенных им в марте этого года. Не в традициях российских спецслужб так публично выбивать компромат на бывшего начальника и, значит, пытаться так свалить Шойгу. Ведь самым простым способом избавиться от Иванова было бы просто не переназначить его в должности, а уже потом тихо, без скандалов арестовать. Достаточно вспомнить, как в 2023 году пропал из публичного пространства бывший уже министр обороны КНР Ли Шанфу, о котором впоследствии стало известно, что он снят за коррупцию после того, как часть китайских ракет якобы оказалась заправлена не топливом, а простой водой.

Явно не такой план был у российских силовиков и того, кто отдавал им приказ. Максимум огласки - именно такова цель внезапного ареста Тимура Иванова. С учетом неподтвержденных пока обвинений в госизмене это похоже на четкий сигнал тем, кто считал, что его деятельность вредила российской армии. Кремль это мнение, по-видимому, разделяет - хотя в целом коррупция по-прежнему остается "скелетом" российской системы управления.

Все для фронта, все для победы

Разнообразные провоенные и просто профашистские телеграм-каналы, блогеры, называющие себя военкорами, и просто медиа пишут, что арест Тимура Иванова вызвал ликование в российской оккупационной армии в Украине. Занимающийся снабжением "эффективный менеджер", обеспечивший, например, перед войной Крым пресной водой в кратчайшие сроки, с его показным потреблением, израильским гражданством бывшей жены и детей и поездками по дорогим заграничным курортам давно был для "боевых офицеров" одним из главных объектов ненависти.

Иванова вором якобы называл еще покойный Евгений Пригожин. Спецслужбы, как утверждают сейчас кремлевские медиа, ссылаясь на свои источники, оказывается, "вели" замминистра целых пять лет. Может быть даже больше, потому что еще в 2017 году лично Шойгу якобы устраивал сотрудникам ФСБ разнос за сбор компромата на его заместителя.

В итоге, Тимур Иванов в глазах значительной части российских военных мог стать собирательным образом "вредителя". Такого, что хуже предателя и виновен во всем, от нехватки снарядов и испортившихся консервов, до невзятых городов и потерянной техники.

Арест Иванова как мотивация для наступления армии

Так что арест Иванова для многих российских военных - дополнительная мотивация. Радостная новость, так удачно появившаяся накануне ожидаемого к лету большого наступления в Украине.

Конечно, обсуждая громкую отставку в Минобороны, можно и даже нужно рассматривать и конспирологические версии об атаке на Шойгу или войне околокремлевских кланов. Но явно не стоит сбрасывать при этом со счетов самую очевидную версию - прямо связанную с обязанностями арестованного замминистра и с войной, которую продолжает Путин.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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