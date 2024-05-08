Юлия Галямина: При настоящей конкуренции Путин бы проиграл

Бывший муниципальный депутат Юлия Галямина несколько месяцев не появлялась в медийном поле. В интервью для "DW Новости Шоу" она рассказала о политической жизни в России после инаугурации Путина.

В начале февраля 2024 года общественный деятель, филолог и бывший муниципальный депутат Юлия Галямина заявила о приостановке медийной активности. Причиной стала угроза возбуждения против нее уголовного дела, связанного с координацией протестной акции "Полдень против Путина" в день президентских выборов в России. В сентябре 2022 года Галямина была внесена в реестр "иностранных агентов". После того, как закон, запрещающий "иноагентам" преподавать, вступил в силу, ее уволили из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

В интервью в подкасте "DW Новости Шоу" Юлия Галямина рассказала о своем уголовном преследовании и прошедшем суде, а также о политической жизни в России после инаугурации Владимира Путина. Это одно из первых ее интервью после долгой паузы.

DW: Юлия, как у человека, который продолжает заниматься общественной деятельностью в России, какие эмоции и ожидания вызвала у вас инаугурация Путина?

Юлия Галямина: Если честно, никаких. Вчера прошел суд по делу о моем увольнении из РАНХиГС. Этот суд я проиграла, что заботило меня гораздо больше, чем инаугурация Путина, которая проходила довольно стандартным образом, разве что куполов, свечей и золота стало чуть больше, чем раньше.

- В феврале вы заявили о приостановке публичной деятельности и перестали общаться с прессой в связи с угрозой подготовки против вас уголовного дела во время президентской кампании. Как вы сейчас оцениваете ситуацию для независимых политиков и активистов в России? С вашей точки зрения, угроза снизилась или повысилась?

- Я не думаю, что она снизилась или повысилась. Эта мельница мелет стандартным образом: постоянно к кому-то врываются и кого-то задерживают. В принципе, я не думаю, что ситуация сильно изменилась. В России до сих пор небезопасно быть политически активным. И не будет более безопасно, чем раньше. Однако гражданская и политическая жизнь в России продолжается несмотря ни на что, это совершенно потрясающий феномен. С одной стороны, это не совсем тоталитарная ситуация, когда ничего не происходит или происходит только что-то совсем подпольное. С другой стороны, это даже не тот авторитаризм, который был 3-4 года назад, когда были публичные формальные возможности у граждан. Тем не менее гражданская жизнь в России не только не остановилась, но и развивается.

- Расскажите за какими событиями нам нужно следить?

- Мне кажется, надо следить за всем. Сейчас было выступление граждан около администрации президента с требованием импичмента. Если послушать обоснование этого требования, может возникнуть очень странное ощущение. Среди прочего, люди говорят о том, что Киев не был захвачен вовремя, а Путин на побегушках у глобальных корпораций. Несмотря на то, что у людей такая картина мира, они все равно говорят очень важную фразу: "Почему мы все время полагаемся на президента, который нас все время подводит?". Они выражают позицию многих людей, но большинство, конечно, мыслит по-другому. Тем не менее следить надо за всеми проявлениями гражданской активности. Интерес к политике следует отделить от стандартных представлений, где политика - это некоторое количество известных общественных деятелей. На самом деле политика - это бурление, которое сейчас происходит в обществе.

- 6 мая российская Госдума одобрила поправки, запрещающие "иностранным агентам" участвовать в выборах, в том числе, в качестве наблюдателей. Вы были муниципальным депутатом, что вы думаете по поводу запрета баллотироваться?

- Это старая история. Нынешний закон запрещает баллотироваться, а предыдущий - лишал права агитировать за себя. Это просто закрепление нарушения прав "иностранных агентов" касательно избирательного права. Я и раньше не имела права баллотироваться до 2028 года по причине того, что у меня есть уголовная статья 212.1 (нарушение организации митингов. - Ред.). Не думаю, что для других "иноагентов" это стало большим ударом. Учитывая возможности наших властей, они вряд ли были бы зарегистрированы. Другое дело, что прерываются их полномочия. Например, "иноагенты" Антон Картавин и Светлана Каверзина до сих пор являются депутатами Новосибирской городской думы. Виктор Воробьев, Борис Вишневский и Михаил Тимонов тоже были депутатами, но теперь их полномочия прекращаются, а люди лишаются голосов последних независимых кандидатов.

Новый закон не меняет картину глобально, это просто еще один пункт на пути последовательного лишения прав людей за их позицию. Все это будет только расширяться, потому что люди во власти любят золото, купола и свечи, но не любят конкуренцию. В конкурентной борьбе они проигрывают, именно поэтому нас отсекли на подступах. Если бы была настоящая конкуренция, проиграл бы и Путин, я абсолютно в этом уверена.