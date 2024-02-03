Юлия Галямина приостанавливает публичную деятельность

Российский политик приостановит активность в медиа после сообщений о возможном уголовном деле против нее в случае координации акции "Полдень против Путина" на выборах президента РФ.

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, занимавшаяся после ухода с должности общественной деятельностью, сообщила, что на некоторое время прекратит общение со СМИ и ведение своих страниц в социальных сетях. Об этом Галямина написала в субботу, 3 февраля, в своем Telegram-канале .

Причиной для "паузы" в своей медийной деятельности Галямина называет публикации о возможной подготовке уголовного дела против нее. Дело якобы могут возбудить, если политик станет "главным публичным координатором" акции по одновременному протестному голосованию на президентских выборах в России, объявленной сторонниками Алексея Навального.

Галямина не намерена уезжать из России

"Как "иноагент", находящийся в России, я не могу быть "главным публичным координатором" никаких акций, чтобы не подставлять людей. Но я давно в политике и понимаю, что передо мной не просто нелепое обвинение непонятных анонимов. Это предупреждение", - отмечает Галямина.

Прекращение публичной активности политик просит не расценивать как планы об отъезде из РФ или уход из политики. "У него есть другое значение, которое, уверена, вы все поймете", - пишет она.

Навальный призывал оказать поддержку Галяминой

В аккаунтах оппозиционера Алексея Навального в соцсетях 1 февраля появилась публикация о протестной акции "Полдень против Путина" на президентских выборах в РФ. По ее условиям предполагается, что 17 марта голосующие против действующего президента РФ Владимира Путина россияне придут на избирательные участки в одно время, "в 12 часов дня".

В публикациях эта акция описывалась как "совершенно легальная и безопасная". Автором идеи указан бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, а Галямина "сейчас активно продвигает эту тему", писал Навальный, указывая, что "обратился к Максиму Резнику с просьбой организовать ей коалиционную поддержку".

После этого в анонимном Telegram-канале BRIEF появился пост, в котором "собеседники, близкие к силовым структурам" указывали, что против Галяминой будет заведено уголовное дело, если она станет координатором акции. Авторы публикации отмечали, что Галямина ранее сотрудничала с Фондом борьбы с коррупцией, который власти РФ признали экстремистской организацией, и это тоже может стать причиной для возбуждения дела против нее.

При этом Юлия Галямина находится в списке "иноагентов" Минюста РФ. В прошлом ее также неоднократно арестовывали за "нарушения" при проведении различных протестных акций. На фоне участия Галяминой в таких мероприятиях в 2021 году партия "Единая Россия" проголосовала за лишение ее полномочий как муниципального депутата.

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