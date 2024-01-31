Почему Кремль решился на выборы в "недружественных" странах

Российские власти решили все-таки провести голосование на предстоящих президентских выборах и в "недружественных" странах, но сократят количество избирательных участков почти до 300. Возвращение к прежнему формату голосования может быть связано с ожиданием Кремлем высокой электоральной поддержки Путина среди россиян в некоторых западных странах, предполагают эксперты. Вместе с тем они не исключают, что РФ может понести репутационные потери: на фоне войны в Украине и политической активности россиян, переехавших за границу, итоговые результаты могут оказаться не столь "престижными", как в предыдущие годы.

МИД сократит число избирательных участков за пределами РФ

На выборах президента России в 2018 году за Владимира Путина проголосовали около 85% избирателей, проживавших за границей и пришедших на избирательные участки. Это было даже больше, чем в среднем по России. Тогда проголосовали около 403 тысяч граждан России на 394 зарубежных избирательных участках. В этом году их количество планируют сократить почти до 300 пунктов для голосования, заявили 26 января в МИД России. Точную цифру назовут после 3 февраля, когда списки сформированных адресов передадут из МИД в ЦИК. По данным ЦИКа по состоянию на 1 июля 2023 года, за пределами России находятся 2 млн избирателей, находящихся на консульском учете.

Сокращение зарубежных пунктов для голосования связано, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, с закрытием российских загранучреждений и высылкой российских дипломатов. В качестве примера она перечислила несколько стран, в том числе Молдову. Оттуда в 2023 году отправили на родину 45 российских дипломатов, которых местные власти заподозрили в попытках "дестабилизировать ситуацию в стране". По всей видимости, это окажет влияние на количество пунктов для голосования и их пропускную способность в Молдове, так как избирательные комиссии формируются из числа дипломатов.

Пропаганда постарается использовать результаты "зарубежных" выборов

В 2018 году Молдова оказалась самой активной в поддержке Путина - там за него проголосовали 95% явившихся на избирательные участки. Тогда в этой стране работали 27 пунктов, на которые пришли около 80 тысяч человек с российскими паспортами (всего гражданство РФ в этой стране имеют около 220 тысяч человек.- Ред.). Эта информация содержится в сводной таблице итогов президентских выборов в 2012 и 2018 годах , которую подготовили российские эксперты-наблюдатели. Аналогичную ситуацию исследователи наблюдали в Абхазии, где российские паспорта есть у 140 тысяч человек. В 2012 году галочки в бюллетенях за Путина там поставили 67 тысяч человек (91% за Путина), в 2018 году - 39 тысяч человек (90%).

Традиционные лидеры голосования "за Путина" - Абхазия и Молдова – вероятно снова станут "электоральными локомотивами" в 2024 году, но возможны и сюрпризы - если релоканты массово примут участие в голосовании, говорит один из авторов исследования Роман Удот. При этом у исследователей вызывает большие сомнения прозрачность выборов в Молдове и Абхазии. Они выполняют для действующей власти в России роль "электоральных предохранителей", как Дагестан или Чечня внутри РФ. Если на других территориях выборы будут проходить менее удачно, то "верные" кавказские республики добавят необходимые проценты действующей власти, объясняет эксперт. Удот вспоминает, что во время выборов 2012 года некоторые избирательные комиссии в Абхазии выезжали в отдаленные горные местности без сопровождения наблюдателей: "Результаты у этих комиссий были в тот же день. Местные наблюдатели мне объясняли, что дорога туда и обратно - труднопреодолимая, занимает до 2-3 дней".

Протестный электорат за границей предпочитал бойкотировать выборы

Впрочем, высокие проценты Путину на прошлых выборах были и в "недружественных" Эстонии и Латвии (такой статус российские власти ввели в отношении 49 стран в 2022 году. - Ред.). Там за действующего президента России проголосовали около 94%, в Литве - 85,5%. В трех балтийских странах в голосовании тогда приняли участие около 50 тысяч обладателей российских паспортов.

Дипломаты в этих странах не столько фальсифицируют выборы, предполагает Удот, сколько мобилизуют "прикормленные" пророссийские общины: "Протестный электорат там предпочитал бойкотировать выборы". С этим может быть связано недавнее решение МИДа РФ провести все-таки выборы в "недружественных" странах, говорит эксперт: "Традиционно пропаганда ухватывается за высокий процент Путина за рубежом и потом использует это в своих внутрироссийских целях". При этом в странах Балтии находится много релокантов, уехавших из России по политическим причинам - теоретически они могут сбить "пропутинский" градус или даже "опрокинуть" его победоносные результаты. Правда, для многих вопрос безопасности остается открытым - полиции запрещено заходить на территорию иностранного посольства за редкими исключениями.

Насколько безопасно голосовать за границей?

ЦИК РФ призывает россиян, прописанных в России, заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения - через мобильное приложение или встать на консульский учет. Власти объясняют это попыткой исключить возможность двойного голосования, а также необходимостью изготовить достаточное количество бюллетеней в российских консульствах.

Бывший советник представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев в разговоре с DW подчеркнул, что пока по закону нет необходимости вставать на консульский учет: "И я бы не советовал раскрывать о себе какую-то персональную информацию, например, адрес жительства. Сложно исключить, что впоследствии это не используют против вас". Он отмечает, что постановка на консульский учет позволит гарантировано получить бюллетень, но в посольстве также всегда запасаются небольшим количеством дополнительных бюллетеней, один из которых можно получить, предъявив российский заграничный паспорт. В ЦИК заявляли, что в этом случае придется подписать заявление, что избиратель больше нигде не голосовал и понимает ответственность за нарушение российского законодательства.

Антивоенным активистам, считает Бондарев, мало что угрожает на территории посольств: "Конечно, если вы не Леонид Волков из ФБК. В таком случае могут, наверное, попробовать схватить и тайно отправить на родину". Бывший дипломат считает, что посольства будут избегать скандальных ситуаций во время выборов. Роман Удот также подтвердил DW, что посещение посольства - пока безопасное мероприятие: "Я однажды ходил в посольство, оформлял доверенности, хотя нахожусь в федеральном розыске".

Решение о включении "недружественных" стран обратно в общий список избирательных участков связано с тем, что российские власти хотят продемонстрировать: Кремль по-прежнему контролирует ситуацию, уверен Бондарев. При этом он считает, что результат голосования 2024 года вряд ли будет сильно отличаться от предыдущих президентских выборов. Небольшую скидку он делает на волеизъявление тех россиян, которые выехали за границу после начала полномасштабной войны в Украине. "Но далеко не все релоканты - идейные люди. Да, некоторые уехали из-за мобилизации, но политикой не занимаются и могут вполне проголосовать за Путина", - предполагает эксперт.

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