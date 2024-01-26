РФ на выборах откроет участки для голосования и на Западе

Избирательные участки на президентских выборах будут открыты во всех странах, где есть представительства России, включая "недружественные" (государства, которые ввели санкции против РФ из-за ее войны против Украины - Ред.), заявила на брифинге в пятницу, 26 января, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, в ряде стран, где в последние годы были закрыты российские загранучреждения, в частности в США, Германии, Чехии, Финляндии и странах Балтии, участков для голосования будет меньше, чем раньше.

Захарова также отметила, что количество участков за рубежом МИД РФ рассчитывает, "исходя из цифры 300", с учетом того, что в некоторых странах голосование пройдет не только в столице, но и в "местах компактного проживания россиян". Одновременно Мария Захарова заявила о возможных угрозах для избирателей в "недружественных" странах в день выборов, когда, как она утверждает, "градус антироссийской риторики будет выше чем обычно".

Выборы президента России

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. Помимо Владимира Путина, объявившего о выдвижении в начале декабря 2023 года, в них планируют участвовать более 10 кандидатов. От парламентских партий о планах выдвижения заявили Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые Люди"). Кроме того, в выборах собирается участвовать политик Борис Надеждин.

Перечень "недружественных" России стран был утвержден в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине. В последний раз его расширили в октябре 2022 года, сейчас в него входят 49 государств, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания и все страны ЕС.

В начале января "Ведомости" со ссылкой на источник писали, что в российских консульствах ряда "недружественных" государств участки для голосования открываться не будут. Захарова тогда заявила, что МИД "изучает ситуацию".

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