Россия включила Норвегию в перечень "недружественных стран"

В черном списке Москвы уже числятся США, Чехия, Дания, Греция, Хорватия, Словения и Словакия. Включение в перечень означает ограничения в дипломатической сфере.

Россия включила Норвегию в перечень государств, совершающих "недружественные действия" против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщило правительство РФ на своей сайте в четверг, 3 августа. В сообщении отмечается, что данная мера принята на основании указа президента России Владимира Путина от 2021 года, подписанного после массовой высылки российских дипломатов западными странами. Тогда в перечень вошли США и Чехия.

В июле 2022 года черный список включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Эти страны ограничили в возможностях нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, находящихся на территории России.

Как отмечает правительство, в списке приведены не только названия стран, но и число граждан на территории России, с которыми представительства недружественных государств имеют право заключать трудовые договоры. Лимит для Норвегии составил 27 человек. В кабмине предупредили, что список может быть расширен "с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств".

Высылка российских дипломатов из Норвегии

В середине апреля власти Норвегии выслали 15 сотрудников российского посольства. Осло назвал их сотрудниками разведки, которые "участвуют в деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом". Москва назвала эти действия "враждебным шагом" и объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов. В российском МИДе допустили принятие и других ответных мер.

С весны 2022 года в России действует еще один перечень стран, совершающих недружественные действия. Власти утвердили его после начала войны против Украины и введения западных санкций против Москвы. Россия считает недружественными действиями и оказание военной поддержки Киеву. Этот документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами. В списке около 50 государств, в том числе страны ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония, Австралия и другие.

Весной Путин заявил, что не считает точным словосочетание "недружественные страны". По мнению президента, для отражения существующих реалий больше подходят слова "недружественные правители". В мае он сказал, что для России нет недружественных народов.

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