Норвегия высылает 15 российских дипломатов

МИД Норвегии высылает из страны 15 сотрудников посольства РФ, "занимающихся скрытой разведывательной деятельностью". Другим разведчикам визы выдаваться не будут.

Министерство иностранных дел Норвегии высылает из страны 15 сотрудников российского посольства, занимающихся "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". Об этом в четверг, 13 апреля, заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельд.

"Россия представляет самую большую разведывательную угрозу в Норвегии. Принимая это всерьез, мы сегодня делаем шаг, препятствующий российской разведывательной деятельности в нашей стране. Не будем позволять офицерам российской разведки работать в Норвегии под дипломатическим прикрытием", - подчеркнула она.

В сообщении МИД сказано, что за деятельностью указанных сотрудникам разведки уже некоторое время следили, и они должны в скором времени покинуть территорию страны. Норвегия не будет выдавать визы другим офицерам разведки.

"Я подчеркиваю, что Норвегия желает продолжения нормальных дипломатических отношений с Россией и приветствует российских дипломатов. Наши действия сегодня направлены исключительно против нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим сохранить функционирующее дипломатическое представительство, но не можем одобрить злоупотребление дипломатического представительства в целях скрытой разведывательной деятельности", - отметила Анникен Хюитфельд.

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