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Здание парламента в НорвегииФото: Petter Berntsen/AFP/Getty Images
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Норвегия высылает 15 российских дипломатов

Дмитрий Вачедин
23 мин. назад

МИД Норвегии высылает из страны 15 сотрудников посольства РФ, "занимающихся скрытой разведывательной деятельностью". Другим разведчикам визы выдаваться не будут.

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Министерство иностранных дел Норвегии высылает из страны 15 сотрудников российского посольства, занимающихся "деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом". Об этом в четверг, 13 апреля, заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельд.

"Россия представляет самую большую разведывательную угрозу в Норвегии. Принимая это всерьез, мы сегодня делаем шаг, препятствующий российской разведывательной деятельности в нашей стране. Не будем позволять офицерам российской разведки работать в Норвегии под дипломатическим прикрытием", - подчеркнула она.

В сообщении МИД сказано, что за деятельностью указанных сотрудникам разведки уже некоторое время следили, и они должны в скором времени покинуть территорию страны. Норвегия не будет выдавать визы другим офицерам разведки.

"Я подчеркиваю, что Норвегия желает продолжения нормальных дипломатических отношений с Россией и приветствует российских дипломатов. Наши действия сегодня направлены исключительно против нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим сохранить функционирующее дипломатическое представительство, но не можем одобрить злоупотребление дипломатического представительства в целях скрытой разведывательной деятельности", - отметила Анникен Хюитфельд.

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