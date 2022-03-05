В Москве арестовали на 30 суток экс-депутата Юлию Галямину

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой по статье о повторном нарушении правил проведения несанкционированной акции. В субботу, 5 марта, оппозиционному политику назначили 30 суток административного ареста оппозиционной активистке, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мария Эйсмонт.

Она отметила, что речь идет о максимальной мере наказания по данной статье. Место отбывания наказания еще неизвестно.

Юлия Галямина была задержана накануне в Москве. В ОВД "Аэропорт" против нее составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения несогласованной акции"). По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", начиная с 24 февраля - дня начала войны в Украине - в России были задержаны 8283 участника антивоенных акций.

Смотрите также:

Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

Акции солидарности с Украиной Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

Акции солидарности с Украиной Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

Акции солидарности с Украиной Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

Акции солидарности с Украиной "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

Акции солидарности с Украиной Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

Акции солидарности с Украиной Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

Акции солидарности с Украиной Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

Акции солидарности с Украиной Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия. Автор: Николай Пермяков

