В Москве арестовали на 30 суток экс-депутата Юлию Галямину

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой по статье о повторном нарушении правил проведения несанкционированной акции. В субботу, 5 марта, оппозиционному политику назначили 30 суток административного ареста оппозиционной активистке, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мария Эйсмонт.
Она отметила, что речь идет о максимальной мере наказания по данной статье. Место отбывания наказания еще неизвестно.
Юлия Галямина была задержана накануне в Москве. В ОВД "Аэропорт" против нее составлен протокол по статье 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения несогласованной акции"). По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", начиная с 24 февраля - дня начала войны в Украине - в России были задержаны 8283 участника антивоенных акций.
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Автор: Николай Пермяков