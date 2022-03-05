 В Москве арестовали на 30 суток экс-депутата Юлию Галямину | Новости из Германии о России | DW | 05.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве арестовали на 30 суток экс-депутата Юлию Галямину

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина признана виновной в повторном нарушении правил проведения несанкционированной акции. Она была задержана накануне.

Московский политик Юлия Галямина

Московский политик Юлия Галямина

Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой по статье о повторном нарушении правил проведения несанкционированной акции. В субботу, 5 марта, оппозиционному политику назначили 30 суток административного ареста оппозиционной активистке, сообщила "Интерфаксу" адвокат Мария Эйсмонт.

Она отметила, что речь идет о максимальной мере наказания по данной статье. Место отбывания наказания еще неизвестно.

Юлия Галямина была задержана накануне в Москве. В ОВД "Аэропорт" против нее составлен протокол по статье  20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения несогласованной акции"). По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", начиная с 24 февраля - дня начала войны в Украине - в России были задержаны 8283 участника антивоенных акций.

Смотрите также:

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    Акции солидарности с Украиной

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    Акции солидарности с Украиной

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Акции солидарности с Украиной

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    Акции солидарности с Украиной

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Акции солидарности с Украиной

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    Акции солидарности с Украиной

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Акции солидарности с Украиной

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 38:41

Неделя войны в Украине. Страшные итоги военного конфликта (03.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как семьям пленных, раненых и погибших получить информацию об их судьбе? (04.03.2022)  

Как реагируют русскоязычные жители Нью-Йорка на войну России в Украине (04.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Глава Bellingcat: У РФ почти не осталось ресурсов для войны с Украиной  

У разбитого корыта. Немецкий бизнес надолго отворачивается от России  

Война в Украине: доверие немцев к РФ резко упало, к США - выросло  