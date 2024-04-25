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В России арестованы счета экс-замминистра обороны РФ Иванова

Александра Иванова
25 апреля 2024 г.

Имущество бывшего замминистра обороны РФ и его родственников арестовано "в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным".

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Заминистра обороны РФ Тимур Иванов (фото из архива)
Сооснователь компании "Олимпситистрой" Александр Фомин стал третьим фигурантом дела вокруг заминистра обороны РФ Тимура Иванова (на фото)Фото: Russian Defense Ministry Press Service photo via AP/picture alliance

Суд в Москве арестовал недвижимость, активы и банковские счета бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщило в четверг, 25 апреля, агентство ТАСС со ссылкой на неназванного сотрудника правоохранительных органов. "Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных", уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным", цитирует агентство своего собеседника.

Помещение Тимура Иванова под стражу

24 апреля Басманный суд отправил Тимура Иванова в СИЗО до 23 июня, удовлетворив ходатайство следствия. Замминистра обороны РФ было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет заключения). "Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - говорилось в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Вместе с замминистра был арестован его предполагаемый сообщник Сергей Бородин. Он отправлен в СИЗО также на два месяца. Указывается, что свою вину Тимур Иванов не признал.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Тимура Иванова от должности заместителя министра.

Арест третьего фигуранта дела Тимура Иванова

25 апреля российские СМИ сообщили об аресте третьего фигуранта дела Тимура Иванова - сооснователя компании "Олимпситистрой" Александра Фомиа. Решением Басманного суда Москвы он был заключен под стражу до 23 июня 2024 года по подозрению в даче взятки замминистра обороны РФ, передаетТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Как следует из сообщения, Фoмин дал показания на Ивaнова.

"По версии cледствия, Фoмин, находясь с Ивaновым в доверительных oтношениях, оказал услуги имyщественного характера в виде освoбождения от обязанности оплатить тoвары, работы и услуги, cвязанные с ремонтом или рeконструкцией здaний", - говорится в публикации. "Также Фoмин и другие лица, дeйствуя организованной группoй, способствовали в пoлучении Ивановым взятки в оcобо крупном рaзмере в виде незаконного oказания им услуг имущeственного харaктера", - цитирует агентство пресс-службу суда.

Ссылаясь на бухгалтерскую отчетность фирмы "Олимпситистрой", оказавшуюся в распоряжении журналистов, ТАСС пишет также, что компания Александра Фомина "в 2022 году увеличила чистую прибыль почти вдвое" - до 2,8 млрд рублей. В 2021 году, согласно документам, на которые ссылается агентство, чистая прибыль "Олимпситистрой" составила 1,6 млрд рублей.

Взятка или госизмена?

Между тем правозащитники из проекта "Первый отдел" заявили, что "видят косвенные подтверждения того, что причиной задержания замминистра обороны Иванова могло стать подозрение в госизмене".

В частности, адвокат Евгений Смирнов обратил внимание, что оперативной разработкой Иванова занимался департамент военной контрразведки. "Этому ведомству не свойственно заниматься коррупционными вопросами", - указал эксперт.

Ранее предположение, что дело Тимура Иванова связано с подозрениями в госизмене, высказали близкие к ФСБ источники онлайн-издания "Важные истории".

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