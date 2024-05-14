Патрушев и Дюмин назначены помощниками Путина

Среди 10 новых помощников президента РФ - экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, одновременно освобожденный от этой должности.

Бывший директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) и экс-секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначены помощниками президента РФ Владимира Путина. Это следует из указа Путина , подписанного во вторник, 14 мая.

В общей сложности в новом составе президентской администрации числятся 10 помощников Путина. В числе прочих это бывший министр культуры Владимир Мединский, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко, экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и бывший премьер Чечни Руслан Эдельгериев.

Глава администрации президента РФ - вновь Антон Вайно

Главой администрации президента остался Антон Вайно, а его заместителями назначены Максим Орешкин, ранее занимавший должность помощника Путина, а также Владимир Островенко, Дмитрий Козак и Магомедсалам Магомедов.

Алексей Дюмин одновременно освобожден от должности губернатора. Николай Патрушев снят с поста секретаря СБ 12 мая, на его место Путин назначил экс-министра обороны Сергея Шойгу.

51-летний Дюмин получил известность, в том числе, в связи с его предполагаемой ролью во время мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года. Telegram-каналы сообщали, что Путин отправил Дюмина на переговоры с Пригожиным. Официально данная информация не подтверждалась.