Белоусов, Шойгу, Патрушев, Герасимов: новый пазл Путина

Главным изменением в силовом аппарате России стал приход Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. Что еще меняется, а что пока - нет: оценки перестановок западными экспертами.

Отставку Сергея Шойгу с поста российского министра обороны ожидали многие, но, пожалуй, никто не мог предсказать точно, какое место в руководстве страны ему предоставят и куда отправится Николай Патрушев. Утром 14 мая последняя часть пазла сложилась: Кремль объявил, что ушедший с поста секретаря Совета безопасности Николай Патрушев переходит в статус помощника президента, ну, а дальше уже известное - Совбез вместо Патрушева возглавит Шойгу, а его место в Минобороны РФ займет экономист и бывший вице-премьер Андрей Белоусов. Назначение Белоусова главой оборонного ведомства многим западным аналитикам показалось логичным политическим ходом, в котором многие увидели, прежде всего, сигнал, что Путин настроен вести длительную войну против Украины.

Глава Минобороны, а точнее "министр военной экономики"

Для начала стоит правильно оценить ту роль, которая отводится новому министру обороны в России, заметил Марк Галеотти, британский историк и публицист. Он напомнил, что и Шойгу, и его предшественник Анатолий Сердюков не были военными. "Министр обороны, особенно во время войны, по сути, администратор, чья задача - обеспечить армию людьми и техникой, которые ей необходимы. В этом контексте Белоусов - неожиданный, но логичный выбор", - написал в анализе для газеты The Spectator Галеотти.

Назначение Белоусова "сделано с целью дальнейшего перехода российской экономики на военные рельсы, и означает, что война запланирована надолго", - уверена Сабине Фишер (Sabine Fischer), старший научный сотрудник исследовательского института SWP и исполнительный директор Германской ассоциации по исследованиям Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde). "Министром военной экономики" назвал Белоусова эксперт Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге (Nico Lange). С ними согласен и Галеотти, который считает, что перспективы быстро закончить войну против Украины и прекратить конфронтацию с Западом не просматриваются, и опыт Белоусова пригодится для того, чтобы "сделать экономику России фактически экономикой военного времени".

Война - надолго. Белоусов тоже - надолго? Не факт

Хотя многие уверены, что назначение Белоусова - знак подготовки к еще более длительной войне с Украиной, отдельные эксперты не уверены, что лично Белоусов надолго останется в этом кресле. "Белоусов - это надолго? Моя интуитивная реакция (я буду ее регулярно проверять) - сказать, что нет", - написала в сети X (экс-Twitter) Дара Массикот, старшая научная сотрудница исследовательского центра RAND, занимающаяся вопросами обороны и безопасности России. С приходом нового министра, по ее прогнозу, в ведомстве следует ожидать "чисток" от некоторых замов, организационных изменений, аудита. Белоусову доверят проводить крупные изменения в оборонной экономике, создавать новый десятилетний план по перевооружению российской армии, который должен быть представлен в начале 2025 года, и отсутствие связей и истории отношений с оборонным ведомством только лишь поможет ему, полагает Массикот.

"Сейчас такой выбор многим кажется логичным, но это скорее эксперимент: Белоусову еще только предстоит оправдать свое назначение, учитывая, что в ВПК ему теперь придется отвечать не столько за предложение, сколько за спрос", - написала в статье для Центра Карнеги глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая, настроенная куда более осторожно в отношении перспектив Белоусова на новом посту. Изменения в правительстве в целом и назначение Белоусова - это, с одной стороны, подтверждение, что в целом Путин оценивает руководящий аппарат страны как стабильный и удовлетворительный, а, с другой, - это выражение его желания "более прагматичного, некоррумпированного и профессионального подхода к потребностям армии. Но этот эксперимент (с назначением Белоусова - Ред.) совершенно не обязательно сработает", пишет Становая.

Миф о "башнях Кремля" пора сдавать в утиль, говорят эксперты

"С экономистом, перенявшим министерство обороны, и прежним министром, которому отдали совещательную роль, технократы на подъеме. Цель - не мир, а более эффективная война", - пишет Галеотти. Укреплением технократов в правительстве России считает назначение Белоусова и берлинский политолог Алексей Юсупов, который оценивает перестановки в кабинете министров как очень консервативные. "Структура правительства остается, система не перестраивается под войну", - написал Алексей Юсупов в своем аккаунте в сети X.

Неожиданные перестановки: Белоусов (в центре) - глава Минобороны, Патрушев (справа) - помощник президента РФ Фото: Grigory Sysoev/SNA/IMAGO

В свою очередь, Янис Клуге (Janis Kluge) из SWP считает, что назначением Белоусова на пост министра обороны Путин окончательно показал, что прежний взгляд на российскую элиту как на "башни Кремля" из силовиков и технократов устарел. "Мы можем официально похоронить модель российской элиты под названием "технократы против силовиков", - написал он в сети X. С ним согласилась и Сабине Фишер, добавив, что само определение "технократ", как она выразилась, "потеряло смысл".

Шойгу - отставка "наверх", а Патрушев просто понижен?

Большинство западных аналитиков уверено: замена Сергея Шойгу назрела, и Путин, по мнению Дары Массикот, сделал ее максимально "мягко" и "уважительно". Становая уверена, что отставку Шойгу нельзя было делать "слишком унизительной", иначе она "стала бы поводом для мощной волны критики уходящего министра и обсуждения слабых мест армии, что недопустимо в условиях войны". Совбез - формально слабый госорган, обращают внимание эксперты, и влиятельным его может сделать только его руководитель, как это удалось предшественнику Шойгу Патрушеву "за счет хитрых бюрократических маневров", как заметил Галеотти.

Шойгу к посту секретаря Совбеза добавили дополнительных функций, пишет Становая, например, он стал замом Владимира Путина в Военно-промышленной комиссии, а также куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, выведя эту службу из зоны ответственности Минобороны. Но это, по ее мнению, лишь "компенсация за утрату поста министра". Стать вторым Патрушевым Шойгу не удастся, уверена Татьяна Становая. По ее мнению, бывший глава Минобороны не имеет ни связей с ФСБ, как его предшественник в Совбезе, ни умения "формулировать идеологический контур системы, внешней политики и войны", зато успел за последние два года стать "самой токсичной фигурой в российском руководстве".

А что же Николай Патрушев? Ожидания Становой и Галеотти, что специально под Патрушева создадут новый госорган, не оправдались. Отведенная ему роль помощника президента до сих пор имела пространство для интерпретации этой позиции самим президентом, говорит Галеотти. Он напомнил, что в прошлом некоторые из помощников были едва заметны, другие же, как Владимир Мединский, получали важные поручения от президента. Путин может выбрать, "дать ли ему (Патрушеву - Ред.) просто некий статус как лояльному соратнику, которому отведут время на общение с боссом, или же позволят быть советником и представителем", или и то, и другое, предположил Галеотти. "Николай Патрушев, получил, наконец, назначение, но гораздо более скромное, чем многие предполагали", - прокомментировала Становая в своем Telegram-канале.

С учетом того, что еще одним помощником президента РФ назначен бывший офицер его охраны, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, напрашивается вывод, что "Путин усиливает свое личное окружение", заметил Галеотти в сети X, - "на пути к дальнейшей "царификации" режима".

Герасимова должны поменять. Но как скоро?

Валерий Герасимов, начальник Генштаба Минобороны РФ Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/via REUTERS

С уходом Шойгу многие эксперты на Западе ожидают не только дальнейших "чисток", как уже было в случае с замминистра Тимуром Ивановым и начальником управления кадров Минобороны Юрием Кузнецовым, но и, рано или поздно, замены начальника Генштаба Валерия Герасимова. В отличие от административной функции министра, "широко презираемый генерал Герасимов - командующий армией, отвечающий за военное планирование и операции, и именно он непосредственно докладывает Главнокомандующему, президенту", напоминает Марк Галеотти. Обычно новый министр приводит и нового главу Генштаба, вспоминает он. "Так что это может произойти, как только он освоится в новом кресле", - предположил Галеотти. "До сих пор смена министра обороны вела к смены начальника Генштаба. Интересно, потеряет ли и Герасимов свой пост", - написала Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). "Песков сказал, что он останется и что никаких решений на этот счет "пока" не было. Это (непроизвольный) индикатор перемен", - написала в сети X Дара Массикот.

С уходом Шойгу могут улучшиться перспективы некоторых военначальников, попавших в опалу, таких как генерал Сергей Суровикин или генерал Михаил Теплинский, отметили эксперты. "Это может быть плохой новостью для Украины, потому что есть ряд потенциальных кандидатов в резерве, которые, вероятно, делали бы работу лучше", - уверен Галеотти.