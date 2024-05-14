Глава отдела кадров Минобороны РФ арестован за взятку

Генералу Юрию Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы за взятку в особо крупном размере. У него дома обнаружено 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши, заявили в СК РФ.

Начальник главного управления кадров министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, задержанный накануне, арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко во вторник, 14 мая.

При обысках обнаружено более 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши

На посту начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ в 2021 - 2023 годах подозреваемый получил "взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу", сообщила она, сославшись на данные следствия. По словам Петренко, при обысках по местам прописки и фактического проживания Кузнецова обнаружены наличные рубли и валюта на сумму более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

"На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указала далее представитель СК РФ. По статье 290 УК РФ генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

О задержании Кузнецова стало известно накануне вечером. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" написал, что он был "задержан в собственной постели", а пришедшие за ним силовики "действовали нарочито жестко" и "с ломами "вынесли" ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе". ТАСС сообщил, что расследованием дела Кузнецова занимается Главное военно-следственное управление СК РФ, а следователь попросил заключить подозреваемого под стражу.

Путин назначил Кузнецова в 2023 году главным кадровиком Минобороны

Генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову 55 лет, в мае 2023 года по указу Владимира Путина он был назначен главным кадровиком Минобороны РФ, ранее руководил Восьмым управлением Генштаба ВС РФ, которое является центральным органом Службы защиты государственной тайны ВС РФ. Провластный Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что внимание следственных органов к Кузнецову было привлечено из-за деятельности по старой работе, а не из-за "кадровых дел".

12 мая стало известно, что в новом российском правительстве на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу Владимир Путин предложил назначить бывшего первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова. При этом Шойгу указом Путина был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее, 24 апреля, Басманный суд в Москве отправил в СИЗО до 23 июня задержанного днем ранее заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день Иванов был отстранен от должности. Днем позже суд арестовал недвижимость, активы и банковские счета Иванова и его родственников.