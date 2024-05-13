Грант Шаппс: Белоусов - очередная марионетка Путина

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прокомментировал замену на посту главы Минобороны России Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Публикацию с соответствующим заявлением он разместил в своем аккаунте в соцсети X в воскресенье, 12 мая. По его мнению, новый министр обороны РФ будет лишь очередной "марионеткой" Владимира Путина. "Под присмотром Сергея Шойгу были потеряны более 355 тысяч его же солдат", - добавил Шаппс.

Президент Литвы Науседа: Все делается для продолжения войны

Президент Литвы Гитанас Науседа в ночь на понедельник, 13 мая, также высказался о грядущем назначении Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу. Он предположил, что решение сменить Сергея Шойгу было принято для аудитории внутри России. "Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны. Давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам", - заявил Науседа.