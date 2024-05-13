В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве состоялся первый тур президентских выборов. В ночь на понедельник, 13 мая, стало известно, что во второй раунд голосования вышли действующий глава государства Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. Согласно данным Главной избирательной комиссии, по результатам подсчета большинства голосов Науседа набирает 44% голосов, а Шимоните - 19%. Явка на выборах составила 59,4 процента.

"Да, я хотел победить в первом туре. Но, судя по всему, будет второй тур. Я готов твердо бороться за победу во втором туре и думаю, что удастся это сделать", - приводит слова Науседы издание Delfi. Шимоните, в свою очередь, прокомментировала свой выход во второй тур так: "Моей главной целью на этом этапе было выйти во второй тур. И я считаю, что она достигнута".

Всего в выборах президента Литвы приняли участие восемь кандидатов. В их числе - адвокат Игнас Вегеле, экс-депутат литовского сейма Ремигиюс Жемайтайтис, которого ранее лишили мандата из-за антисемитских высказываний, и другие.

Параллельно с выборами в Литве проходит референдум

Одновременно с выборами президента в Литве проходит референдум о легализации двойного гражданства. Для этого нужно изменить конституцию. Чтобы новая норма была утверждена, ее должны поддержать не менее 50% от всех граждан страны, имеющих право голоса.

По результатам подсчета бюллетеней на 1629 из 1895 избирательных участков за двойное гражданство высказались 71,6 процента проголосовавших, против – 26,1 процента.