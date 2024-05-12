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В Литве проходят президентские выборы

Сергей Ромашенко
12 мая 2024 г.

Явным фаворитом на выборах является действующий глава государства Гитанас Науседа. Предвыборная кампания проходила на фоне войны в Украине и ее последствий для национальной безопасности Литвы.

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Действующий президент Науседа является явным фаворитом на выборах
Действующий президент Науседа является явным фаворитом на выборахФото: picture-alliance/dpa/W. Kumm

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы. Около 2,5 млн избирателей решают, кто будет занимать высший государственный пост в Литве в ближайшие пять лет. Согласно опросам, явным фаворитом является действующий президент - 59-летний профессиональный экономист Гитанас Науседа, возглавляющий Литву с 2019 года. С ним соперничают семь других кандидатов.

Избирательные участки закроются в 20.00 мск, первые результаты ожидаются в ночь на 13 мая. Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства, то 26 мая в Литве состоится второй тур выборов, где встретятся два наиболее успешных претендента. Параллельно в стране проходит референдум о введении двойного гражданства.

Выборы на фоне войны в Украине

В центре предвыборной кампании была война в Украине и ее последствия для национальной безопасности Литвы, а также социально-политические темы. В Литве президент имеет преимущественно церемониальные полномочия, но, в отличие от президента Германии, обладает широкими компетенциями в сфере внешней и оборонной политики.

Литва является членом Евросоюза и НАТО и граничит с российским эксклавом Калининградская область и Беларусью. В ближайшие годы эта страна станет важной базой для возможных военных операций НАТО.

На фоне изменений ситуации в сфере безопасности в Европе и агрессивных действий России Германия пообещала дислоцировать на территории Литвы бригаду бундесвера численностью до пяти тысяч военнослужащих.

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