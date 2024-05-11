Выборы в Литве: "Борцы с системой" рвутся в президенты

Один - "антиваксер", который уважает Путина и не любит НАТО. Другому пришлось уйти из парламента из-за антисемитских и ксенофобских высказываний. Третий хочет заново наладить ныне замороженные связи Литвы с Китаем.

Адвокат сомневается в Украине, президент - нет

Среди восьми кандидатов, которые будут бороться 12 мая в первом туре за кресло президента Литовской Республики, впервые так много тех, кого можно назвать "антисистемными" политиками. Более того, сторонник "оттепели" в отношениях с Пекином, 49-летний адвокат Игнас Вегеле в последний месяц внезапно получил шанс выйти во второй тур выборов. Там он, скорее всего, поборется за президентское кресло с нынешним главой государства - 60-летним беспартийным Гитанасом Науседой.

2024 год стал годом выборов для государства с населением 2,7 миллиона человек. Литва - ключевое звено в обороне восточного фланга НАТО. За ходом политических процессов, происходящих здесь, внимательно следят в столицах стран-союзниц по альянсу. В мае граждане Литвы изберут президента, в июне - депутатов Европейского парламента, а в октябре - депутатов Сейма, парламента страны. Параллельно с первым туром президентских выборов пройдет референдум о разрешении гражданам Литвы иметь второе гражданство. Ныне это возможно только в исключительных обстоятельствах.

Президент Литвы Гитанас Науседа - последовательный сторонник поддержки Украины Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Три главные темы волнуют сегодня граждан. Согласно опросам общественного мнения, это национальная безопасность, то есть, прежде всего, все, что связано с Россией и ее войной против Украины, - сказал в интервью DW доцент университета ISM в Вильнюсе Винцентас Воболявичюс. - Плюс рост цен и недовольство некомпетентностью политиков и бюрократического аппарата".

На цены и бюрократию президент никак повлиять не может. По конституции главные полномочия президента Литвы относятся к сфере внешней и оборонной политики. А она в течение всех тридцати с лишним лет, прошедших с восстановления независимости в 1990 году, ориентирована на тесное сотрудничество с США и другими союзниками по НАТО. С 2014 года к этому добавились противостояние агрессивной политике Кремля и всемерная поддержка Украины.

Гитанас Науседа проявил себя как последовательный сторонник именно этих подходов. Считающаяся его главным конкурентом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также принципиальный "атлантист". Зато Игнас Вегеле хотя и говорит о необходимости укрепления обороноспособности и связей с НАТО, в возможности победы Украины над Россией публично сомневается. Он считает, что Киеву, возможно, придется пойти на мирные переговоры с Москвой. "В противном случае, эскалация может затронуть и нас в Литве", - сказал адвокат. Такая точка зрения до последнего времени была в стране крайне непопулярной.

Любовь к Путину, неприязнь к ЛГБТ

Науседа долго лидировал в предвыборной гонке с гигантским отрывом. Шимоните шла второй. Однако недавние опросы показали, что действующий президент потерял 10 процентов поддержки. Доля его сторонников сократилась с 44 до 34 процентов. Игнас Вегеле сегодня активно конкурирует за второе место с премьером на уровне 11-13 процентов. Если он выйдет во второй тур, это станет сенсацией.

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует в предвыборной гонке Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Причина потери президентом 10 процентов голосов может крыться в его плохих отношениях с возглавляемым Шимоните коалиционным кабинетом христианско-демократической и двух либеральных партий. Они часто спорят по кадровым вопросам. Отличаются и подходы к чувствительным для общества темам, таким как права ЛГБТ или к введение в Литве института гражданского партнерства (правительство - "за", президент, скорее, "против", хотя и с оговорками).

Зато Вегеле открыто клеймит "ЛГБТ-идеологию" и явно набирает на этом очки. От него в критике меньшинств не отстают экс-депутат Сейма, лидер новой партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис и независимый кандидат Эдуардас Вэйткус. Жемайтайтис недавно вынужден был сдать мандат депутат Сейма из-за антисемитских высказываний. Вэйткус по профессии врач. Он выступает против членства Литвы в ЕС и НАТО и известен своим негативным отношением к вакцинации и запретительным мерам в период пандемии COVID-19.

Вэйткус также утверждал, что Путин в Украине делает то, что на его месте сделал бы любой лидер, а войну, на самом деле, развязал Запад. Крым он тоже считает российским. За Вэйткуса в апреле были готовы голосовать без малого пять процентов избирателей, за Жемайтиайтиса - почти девять. На предыдущих президентских выборах 2019 года ничего подобного не было.

Социальные сети для разочарованных

"И Вэйткус, и Жемайтайтис, и Вегеле - политики новой эпохи, эпохи социальных сетей, - считает политолог и медиа-аналитик, доцент Вильнюсского университета Мантас Мартишюс. - Традиционные СМИ очень заметно потеряли во влиянии с 2019 года. И это бьет по традиционным, "статусным" политикам, таким как президент, премьер и министры".

Осенью гражданам Литвы предстоят еще одни выборы - депутатов Сейма Фото: Konstantin Eggert/DW

"Они, в первую очередь, герои ТВ, радио, газет и традиционных интернет-порталов, - объясняет эксперт. - Тогда как люди подобные Жемайтайтису или Вегеле используют прежде всего соцсети, а это прямой выход на потенциальных избирателей. Ведь еще некоторое время назад никто и представить себе не мог, что такие персонажи смогут собрать подписи для выдвижения своих кандидатур. А им это удалось".

Антисистемная риторика нравится не только малообразованным и бедным жителям провинции, считает Мартишюс. "В Литве просто нет столько бедняков, чтобы обеспечить такой уровень поддержки тем, кого принято называть "популистами". И хотя, скажем, нелюбовь к ЛГБТ действительно характерна в большей степени для провинции, в больших городах все тоже не так однозначно".

"Прорыв на авансцену в этом выборном цикле "антисистемных" политиков - это следствие растущего разочарования части общества в экономической глобализации и моральных ценностях левого центра, которые, в целом, поддерживают все основные партии", - полагает Винцентас Воборлявичюс из ISM.

Гитанас Науседа с существенной долей вероятности выиграет выборы во втором туре. Хотя, по мнению социологов, многое будет зависеть от цифр явки, которая в последних выборных циклах колебалась в районе 50 процентов. Однако выборы главы государства станут своего рода репетицией для выборов в Сейм осенью. И здесь возможны неприятные для политического бомонда сюрпризы. Так, националистическая партия обвиненного в антисемитизме Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря Немана", согласно последним опросам, уже набирает необходимые для прохождения в парламент пять процентов голосов.