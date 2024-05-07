Повлияют ли выборы в Литве на положение белорусской диаспоры

Настороженное отношение к белорусам в Литве некоторые связывают с предвыборной агитацией, ведь 12 мая в стране пройдут президенсткие выборы. Изменится ли что-то после избирательной кампании - у DW.

Последний год отношение к белорусам в Литве было довольно настороженным. В местных медиа обсуждали опасность идеологии "литвинизма", которой якобы придерживаются некоторые белорусы, а некоторые политики выступали за большее ограничение прав белорусских граждан в стране.

Среди представителей белорусской диаспоры можно встретить мнение, что кампания против белорусов в Литве - это предвыборный популизм литовских политиков, и после выборов о ней забудут. Уже 12 мая в стране пройдут президентские выборы, а на осень назначены выборы в литовский Сейм. Как именно выборы в Литве влияют на позицию страны в отношении белорусов и Беларуси - DW разбиралась с экспертами.

Из трех фаворитов выборов один - за сотрудничество с Лукашенко

За кресло президента Литвы на выборах 12 мая поборются 8 кандидатов, но фаворитом гонки является действующий президент Гитанас Науседа. Согласно опросу, проведенному компанией Baltijos tyrimai в середине апреля, за Науседу планируют голосовать 35,2 % избирателей. Следом идет адвокат Игнас Вегеле с 12,3%, а за премьер-министра страны Ингриду Шимоните хотят отдать свой голос 10,2 % избирателей.

Как говорит политолог Анджэй Пукшта из Университета Витовта Великого, на позиции Науседы и Шимоните в отношении белорусов может влиять предвыборный период, но в целом они довольно схожи. "Да, бывает они в популистских целях делают шаг назад или шаг вперед, но в целом в вопросе миграционной политики особых разногласий нет. Есть консенсус о довольно жестком подходе, чтобы осторожно принимать новых мигрантов, в том числе из Беларуси".

Исключение в тройке лидеров - адвокат Игнас Вегеле, у которого есть шансы попасть во второй тур выборов. Недавно литовские медиа опубликовали расследование о том, что бизнес, который контролирует семья Вегеле, мог обходить санкции в отношении Беларуси и России. "Он планирует пересмотреть отношения с Лукашенко, предоставить ему возможность вернуться в состоянии до 2020 года, когда Лукашенко заигрывал и с востоком, и с западом. Шансы у Вегеле на победу, конечно, небольшие, но в теории они есть", - рассказывает литовский философ Гинтаутас Мажейкис.

Политика Литвы в отношении белорусов двойственная

В целом, белорусский вопрос, несмотря на размер белорусской диаспоры в Литве, не стоит в повестке кандидатов. "Политика в отношении Беларуси и белорусов характеризуется определенной двойственностью, ведь с одной стороны Литва подчеркивает, что в Вильнюсе находится центр белорусской оппозиции, офис Светланы Тихановской. А с другой стороны, виды на жительство выдаются очень осторожно, страх дестабилизации берет верх. Ни президент, ни правительство, ни парламент, какую-либо критику со стороны общества за это не получают, все согласны на эту двойственность", - отмечает политолог Пушкта.

В Литве находится офис лидера демсил Беларуси Светланы Тихановской Фото: Zygimantas Gedvila/Scanpix/Imago Images

В свою очередь, философ Мажейкис считает, что ни один из восьми кандидатов в президенты не в состоянии содержательно сформулировать отношение к белорусской оппозиции в Литве. "Меня огорчает, что, обсуждая тему Беларуси литовские политики совсем не говорят о белорусских политзаключеных, о нарушении прав человека. Все эти истории с "литвинизмом" - от непонимания и неспособности различить, кто есть кто из белорусов в Литве - и это, по моему мнению, служит интересам Кремля".

В том, что после выборов политика в отношении белорусов станет более сдержанной, белорусский политолог из Вильнюсского университета Татьяна Чулицкая сомневается. "Это новая риторика у Науседы, но поскольку Науседа как политик ориентируется на общественное мнение и консервативную часть литовского общества, то сложно сказать, что это исключительно предвыборный популизм. Возможно, это его интуиция или следование опросам и исследованиям".

На положение белорусов в Литве повлияют выборы в Сейм

Впрочем, эксперты подчеркивают, что, хотя президентские выборы в Литве могут повлиять на статус белорусов в стране, по конституции президент в Литве не обладает всей властью. "Президент ответственен за внешнюю политику и политику безопасности, но основные решения принимаются в парламенте", - говорит Анджей Пукшта.

Официальная кампания по выборам в парламент еще не началась, но Мажейкис поясняет, что вероятнее всего состав Сейма сильно изменится и большинство возьмут социал-демократы, которые лидируют по опросам.

Литовский философ Гинтаутас Мажейкис Фото: VMU

"Но в целом, если выиграет Науседа, он может снова начинать продавливать в Сейм ограничения против белорусов, а если Вегеле со своими интересами в Беларуси - то можно ждать большой конфронтации между Сеймом и президентом. Но так как у Сейма больше власти, то именно он имеет шансы выиграть в этом соревновании", - считает философ Мажейкис.

На статус белорусов влияют ситуация в самой Беларуси

Говоря о влиянии и президентских, и парламентских выборов в Литве на положение белорусов, Чулицкая ожидает продолжение сегодняшнего тренда. "Такое противостояние, когда кто-то пытается ограничить белорусов, а другие сопротивляются, останется. Но даже если Сейм переизберется новым составом с большинством социал-демократов, я бы тоже не ожидала больших колебаний. Нет сильно отличающейся риторики в отношении белорусов в Литве. Я ожидала бы продолжения сегодняшнего тренда".

По мнению политолога, единственное, что действительно может изменить политику литовских властей в отношении белорусов, - это ситуация в самой Беларуси. "Если ситуация с белорусским режимом будет усугубляться, будет какое-то развитие военной ситуации и еще большее вовлечение в нее Лукашенко, то для белорусов в Литве, да и в других странах ЕС, будут возрастать угрозы. Потому что чем больший страна агрессор, тем сложнее - как белорусам внутри Беларуси, так и за границей. И это более значимый фактор, чем партийная расстановка в Литве", - считает эксперт.