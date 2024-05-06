Какого образования для детей хотели бы белорусы в эмиграции

Два года назад родители беспокоились о том, что их дети теряют связь с белорусскими сверстниками. Сейчас семьи настроены на интеграцию в новой стране.

2 мая в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе состоялась конференция "Образование в эмиграции: как вырастить свободных мыслящих детей и поддержать родителей". Эксперты обсудили, зачем учиться за границей на белорусском языке, готовы ли европейские вузы принимать белорусских выпускников и как диаспора может помочь школьникам внутри Беларуси.

Новой школы для белорусов в Литве не будет

Четвертый год растет количество приезжих из Беларуси в Литву. Вид на жительство, по данным Департамента миграции, получили более 62 тысяч человек. В Вильнюсе все больше желающих учиться на белорусском языке, но работает только одна белорусскоязычная гимназия, и она переполнена - 408 учеников. Власти города и представители Минобразования Литвы отмечают, что не планируют открывать дополнительную школу для белорусов, несмотря на запрос от родителей.

"Есть предварительная договоренность, что с нового учебного года в гимназии откроют дополнительный первый класс. Понадобилось немало усилий, чтобы этого добиться, - говорит Мария, сын которой учится в гимназии. - Мы рады, что у ребенка есть возможность учиться на белорусском. Не все идеально, дети и учителя больше говорят на русском в гимназии. Но такая же ситуация и в большинстве белорусскоязычных школ в Беларуси. Для нас важно, чтобы ребенок осознавал себя белорусом, чтобы у него сохранилась связь со страной - хотя бы через язык и культуру".

Родители также добиваются, чтобы в Литве стали признавать дипломы белорусских учителей, которые могут преподавать на белорусском языке, и чтобы для таких преподавателей организовали интенсивные курсы литовского. Знание государственного языка - обязательное требование для всех педагогов в стране. Также родители хотят, чтобы литовские учебники разрешили переводить на белорусский, потому что с пособиями тоже бывают проблемы.

Родители в РБ опасаются запрета на белорусский язык

Несколько месяцев в Вильнюсе действует белорусская библиотека, которая появилась благодаря финансовой поддержке диаспоры. Это один из проектов цифровой платформы "Новая Беларусь". Идея в том, что белорусы, которые выехали в Литву или Польшу, могут поддерживать белорусские проекты, направляя на их развитие часть своих налогов.

Создатель "Новой Беларуси" Павел Либер, анализируя заявки и обратную связь по проектам, отмечает, что второй год сохраняется запрос на образовательные и культурные инициативы. "Еще два года назад родители хотели, чтобы их дети получали то же образование, что и в Беларуси, я имею в виду и точные науки - физика, математика, химия. Родителям было важно, чтобы у ребенка не было отрыва от белорусских сверстников. Сейчас остался запрос только на историю и белорусский язык. То есть родители переключились на уровень местных школ, интеграцию в новой стране", - отмечает он.

Есть разница в запросах родителей, которые уехали за границу, и тех, кто остается в Беларуси.

"Мы видим на растущий запрос из Беларуси на исторические проекты. Одна из причин - в Беларуси начали переписывать учебники по истории. Также родители боятся, что белорусский язык не просто сократят, а даже отменят в школах, спрашивают, будет ли возможность у ребенка учить его хотя бы онлайн, - продолжает Либер. - Тем временем родители из диаспоры больше озабочены созданием пространств, где их дети смогут встретиться с другими белорусами, чтобы вместе участвовать в мероприятиях и создавать свое сообщество".

"В госвузах все еще учат по советским книгам"

PR-менеджер исследовательского центра Beroc Ольга Томашевская отмечает, что образование в Беларуси сильно отличается от европейского.

"Образование всегда было под контролем государства, сейчас власти еще активнее избавляются от частных инициатив, - поясняет она. - Разрыв между тем, чего требует рынок, и тем, что предоставляют белорусские университеты, очень большой. Система не успевает за развитием экономики. Учебники 90-х годов уже не релевантны, а в госвузах все еще учат по советским книгам".

Белорусские студенты смотрят выступление Лукашенко, сентябрь 2022 года Фото: t.me/minzdravbelarus/6740

После массовых протестов в 2020 году власти всерьез взялись за образование: ликвидированы практически все частные школы и несколько вузов, в школах усиливается патриотическое воспитание, основанное на лояльности власти, переписывают учебники по истории, массово увольняют педагогов, которые участвовали в протестах, критично высказывались в комментариях о режиме Лукашенко либо просто поставили подпись за альтернативных кандидатов в президенты. С 2021 года приостановлены обмены с европейскими вузами. В университетах появилась должность проректора по безопасности, на которую назначают экс-силовиков. Власти обсуждают идею ввести обязательное распределение по окончанию учебы и для студентов-платников, кроме того, усложняют процедуру получения апостиля на дипломы, который требуется, чтобы продолжить образование за границей или устроится там на работу.

Ольга Томашевская считает, что даже в ситуации неопределенности и вынужденной эмиграции нужно находить новые возможности. По мнению эксперта, образование в ЕС стало более доступным для белорусов - появляются специальные программы и стипендии, благодаря поддержке демсил, бизнесу и исследовательским институтам в эмиграции.

Например, в 2022-м ЕГУ при поддержке EPAM запустили программу для IT-специалистов. И хотя в этом году компания заявила, что приостанавливает сотрудничество, обучение по специальности "Информатика" продолжится, уточняют в университете.

Со следующего учебного года Beroc совместно с Европейским гуманитарным университетом в Вильнюсе запускает образовательную программу "Бизнес-экономика", обучение будет проходить на русском и английском языке, что упрощает поступление для белорусских выпускников.