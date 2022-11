В IT без опыта? "Women in Tech" помогает белорускам

ЕГУ запустил проект "Women in Tech" для женщин, желающих начать карьеру в IT. Это - шанс для тех, кто потерял работу из-за вынужденной эмиграции или уже давно задумывался о смене деятельности.

Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) запустил проект "Women in Tech" для женщин, желающих начать или развить свою карьеру в сфере IT. Это - бесплатная многофункциональная образовательная площадка, которая объединяет в себе несколько направлений.

Для новичков работает программа "Login to Tech", позволяющая разобраться в многообразии IT-профессий, оценить свои навыки, опыт работы и выбрать подходящую отрасль. Менторская прорамма подойдет тем, кто уже работает в IT, но переживает профессиональный кризис и уперся в так называемый "стеклянный потолок". В этом случае участницам подбирают ментора по запросу. В феврале 2023 года планируют открыть бесплатные IT-курсы, программа занятий еще составляется и будет опираться в первую очередь на запрос учениц. Кроме того, в рамках проекта проходят офлайн-мероприятия, такие как, например, женский форум "Women in Tech", посвященный старту карьеры в IT.

DW пообщалась с лекторкой, менеджером и участницами программ "Women in Tech" и узнали подробнее о том, как проект открывает новые возможности для белорусок.

Как появился проект "Women in Tech", и кто за ним стоит?

Инициатором проекта "Women in Tech" является Центр гендерных исследований Европейского гуманитарного университета - независимого белорусского вуза, работающего в Вильнюсе. Программы поддержки женщин в IT существуют во многих странах, но в - и для - Беларуси их до недавнего времени не было. Все изменилось после президентских выборов 2020 года, когда в связи с репрессивными действиями белорусских властей множество людей были вынуждены покинуть страну и столкнулись с необходимостью строить жизнь заново. Тогда в Центре гендерных исследований ЕГУ и возникла идея сделать такой проект для белорусских женщин, чтобы расширить их карьерные возможности.

Проект объединил профессионалов из ведущих белорусских IT-компаний и специалистов с опытом в создании образовательных проектов. В октябре 2022 года стартовал первый поток программы для новичков "Login to Tech", на который зарегистрировалось свыше 500 человек, хотя организаторы ожидали не более 200. Зимой 2023 года планируется второй поток этой программы, и еще один будет проведен до августа 2023 года.

Слушательницы женского форума "Women in Tech" Фото: Women in Tech

"Мы хотели бы, чтобы голоса женщин звучали громче и ярче в сфере IT. Это проект, созданный белорусками для белорусок, для тех, кто уже давно задумывался о смене деятельности, либо для тех, кто потерял работу и ищет новые возможности для трудоустройства", - отмечает менеджер программы "Women in Tech", специалистка по созданию социально-культурных проектов Анна Самарская.

"Мы ориентированы на женщин, которые хотят сменить сферу деятельности. Иногда они не знают о том, что будущая профессия в IT может быть связана с их теперешней работой, хобби или увлечениями", - дополняет лекторка Майя Присяжная. Майя работает в крупной гейминговой компании Vizor Games и делится с участницами практическим опытом.

Программа для новичков "Login to Tech" - первые шаги в сфере IT

Трехмесячная программа "Login to Tech" предназначена для тех, кто только начинает интересоваться возможностями трудоустройства в сфере IT. Она состоит из 4-х блоков; участницы завершают этапы один за другим и в каждом из них находят ответы на свои вопросы. Сначала на курсе в формате видеолекций рассказывают, что из себя представляет мир IT; во втором блоке участницы строят карьерную карту и определяются с персональным вектором развития.

Запись программы "Login to Tech" Фото: Women in Tech

Третий блок посвящен работе с HR-экспертками, составлению резюме и заполнению профиля в LinkedIn. В финале программы девушек ждет "безопасный тест-драйв" с рекрутерами из крупных IT-компаний, которые дадут персональный фидбек и помогут сделать резюме еще более привлекательным на рынке труда.

В результате обучающиеся получат более четкое представление о своих возможностях в сфере IT, составят резюме, научатся грамотно вести себя на собеседовании, а также будут готовы искать работу в IT самостоятельно.

Что будет самым сложным для женщин, начинающих карьеру в IT?

Переход в новую сферу деятельности - непростой процесс. "В IT надо будет очень быстро учиться новому, с этим придется смириться и принять то, что какое-то время ты будешь плохо понимать, что происходит, - отмечает Майя Присяжная, - однако при этом важно не опускать руки, быть готовой учиться и задавать вопросы".

По ее словам, в СНГ все еще сохраняются стереотипы о том, что сфера IT - только для мужчин, и, хотя за последние 10 лет ситуация заметно изменилась в лучшую сторону, к этому нужно быть готовой. "Очень часто это зависит от конкретных людей. Я знаю две программистские команды: в одной половина - это девочки, во второй ни одной девочки нет - все зависит от того, кто нанимает сотрудников", - говорит Майя Присяжная.

Первый поток программы "Login to Tech": мнения участниц

Мы пообщались с неколькими белорусками - участницами программы для новичков "Login to Tech" и узнали их впечатления от проекта.

Алене - 37, раньше она работала экономистом в строительной фирме, но потом ушла в декрет. "Чтобы мозг не засыхал", Алена попутно прошла курсы тестировщиков, но позже ей пришлось срочно уехать в Польшу, и теперь Алена готовится начать IT-карьеру в новой стране с помощью "Login to Tech". Процесс обучения Алене нравится: "Задания нам дают нестандартные, просят не просто найти свои сильные стороны, но и применить их. Много практической работы, долго не раскачиваемся".

Ирине (имя изменено по просьбе героини) - 25 лет, по образованию она психолог. Она недавно окончила университет, но работает не по профессии, а обучается на Java Script девелопера. Ирина еще раньше интересовалась карьерой в IT в качестве HR, но не попала ни на одно собеседование. Поэтому спустя время она решила, что стоит посмотреть в сторону либо тестирования, либо разработки. "Мне нравится, что в проекте очень много специалистов, я узнала о профессиях, о которых ничего до этого не слышала. Кроме того, нам дают небольшие задания, с помощью которых можно попробовать свои силы и понять, нравится тебе это направление или нет", - делится Ирина.

Лидии - 38, она уже 13 лет работает врачом и является гражданской активисткой, помогает собирать гуманитарную помощь для украинских больниц. Некоторое время назад Лидия была вынуждена покинуть Беларусь и переехать в Польшу. В какой-то момент она осознала, что ей надоело быть ограниченной жесткой регуляцией системы здравоохранения, захотелось получить новые знания в абсолютно другой сфере.

"Учиться тяжелее, чем я думала. Все-таки медицина и техническая специальность, если мы говорим не о каком-то поверхностном восприятии и общем понимании процесса, - это другая предметная сфера", - говорит она. Ожидания от проекта у Лидии положительные: "Я хочу освоить новую специальность, которая позволит мне зарабатывать себе на жизнь и не быть привязанной к месту. Меня вдохновляет сам факт того, что я вижу, как живет и развивается этот проект. Поэтому очень круто, что такие люди есть, и что мы белорусы помогаем друг другу".

Сообщество единомышленниц

Сотрудница крупной гейминговой компании и одна из лекторок в рамках проекта "Women in Tech" Майя Присяжная полностью с ней согласна: "Сейчас мир поменялся, и все поменялись. Многие вынуждены уезжать, строить свою жизнь заново. И нужен проект, который дает поддержку. Не у всех есть привилегия спокойно уехать и продолжать делать свою работу, поэтому среди тех, кто переехал, такой проект очень востребован".

"Women in Tech" ставит перед собой цель создания сообщества единомышленниц. Внутри проекта есть микрогруппы, в которых девушки уже общаются по выбранной профессии, обмениваются опытом. По запросу участниц проходит большое количество мероприятий как в социальных сетях, так и на других платформах. "Важная отличительная черта нашего проекта - это то, что мы мыслим как сообщество, где существует взаимная поддержка. Комьюнити растет с каждым потоком, нас уже более 1000", - говорит менеджер программы Анна Самарская.

