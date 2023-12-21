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Только 15 % белорусов читают книги на родном языке

Татьяна Гаргалык
21 декабря 2023 г.

Белорусы хотят учиться за границей, мало читают на родном языке, живут в окружении памятников советской эпохи, но предпочитают "неполитические" выставки в музеях.

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Belarus Minsk Pressekiosk
Фото: Janka Rondo

Эксперты  института "Политическая сфера" провели четыре масштабных исследования, посвященных отношению белорусов к системе образования, тенденциям в книгопечатании и книгопотреблении, идеологии в городском ландшафте и музеях. Презентация результатов состоялась в понедельник, 18 декабря, в Вильнюсе. DW - об основных выводах, к которым приходят авторы. 

Прагматичное отношения к образованию

Белорусы - конформисты в отношении существующей системы образования, но в то же время относятся к его получению прагматично. Таковы итоги онлайн-опроса городского населения Беларуси об отношении к системе высшего и среднего образования. В исследовании, которое проводилось в августе 2023 года, приняли участие 1002 респондента.

В частности, эксперты отметили конформизм в отношении белорусского языка: несмотря на усиление русификации школьного и университетского образования, только 16% опрошенных выступили за увеличение присутствия белорусского языка в школьном образовании. В то же время, когда речь шла о расширении изучения иностранного языка, это поддержало около половины участников опроса.

Алексей Ластовский
Алексей ЛастовскийФото: Privat

По словам кандидата социологических наук Алексея Ластовского, это свидетельствует в том числе о прагматичном отношении к получению образования: в первую очередь как к этапу на пути к успеху и профессиональной самореализации, при этом с минимальными усилиями как со стороны учащихся, так и со стороны родителей.

"Когда мы говорим, что стоит расширять белорусский язык в школе, мы должны понимать, что это будет вызывать негативную реакцию", - предостерегает Ластовский. По его мнению, стоит начать "с изменения социального статуса белорусского языка и истории", чтобы язык воспринимался "как фактор для профессионального успеха, карьеры, и тогда это будет позитивно восприниматься для его расширения в школьном образовании". 

Исследователи также отмечают тренд у молодежи на получение образования за рубежом: больше половины респондентов в возрасте 18-24 лет заявили, что выбрали бы "одну из стран Западной Европы или США". Это, по мнению Ластовского, означает дальнейшую "утечку мозгов" и размытие демографического потенциала Беларуси.

Белорусы все еще продолжают читать

Между тем, эмиграция белорусов в последние три года уже существенно влияет на многие сферы, в том числе на книгоиздание и потребление книг. Подтверждает это и одно из исследований института "Политическая сфера". Из интервью, проведенных с независимыми книгоиздателями, которые уже уехали из Беларуси, а также с теми, кто еще работает в стране, следует, что основная проблема - как доставить книги аудитории, большая часть которой остается в Беларуси. "Фактически книгоиздатели, которые находятся на Западе, должны ориентироваться исключительно на эмигрантский спрос с минимальной возможностью доставлять книги в Беларусь", - говорит Ластовский.

В то же время белорусы за границей практически не покупают серьезные научные издания, а "книгоиздатели это понимают и перестают такие книги выпускать". Между тем, онлайн-опрос, касающийся потребления книг аудиторией (проводился среди 1002 респондентов в Беларуси. - Ред.), показал, что все же белорусы "продолжают читать". 

По словам доктора политических наук, исследователя политики и современной истории Андрея Казакевича, две трети опрошенных так или иначе читают книги и при этом предпочитают печатные издания, причем обе тенденции характерны не только для взрослых людей, но и для молодежи. Среди читателей "абсолютно доминирует русский язык", и только около 15 % опрошенных читают по-белорусски, англоязычные издания больше всего популярны среди молодежи.

Идеология в музеях

Эксперты также проанализировали темы, форматы и присутствие идеологии в музейных выставках в Беларуси в 2019-2022 годах. Исследование охватывает 6,5 тысяч сообщений о выставках в 162 музеях.  По словам Казакевича, среди них все еще доминируют "неполитические темы", которые, вероятно, пользуются большей популярностью. Но число выставок, связанных с белорусской идеологией, в последние годы увеличивается.

Андрей Казакевич
Андрей КазакевичФото: To The Point Belarus/DW

"В первую очередь за счет роста внимания ко Второй мировой войне, теме "геноцида белорусского народа", Дня народного единства и общей патриотической тематики", - отмечает Казакевич. Он также обращает внимание, что выросло и количество выставок российской тематики, но этот сегмент все равно пока остается незначительным.

В то же время влияние российских нарративов сильнее чувствуется на выставках, связанных с идеологией. Также авторы исследования отмечают снижение внимания к истории досоветского периода, сохранение на маргинальном уровне внимания к белорусскому языку и литературе.

Ленин - в каждом областном городе

Досоветский период слабо представлен и в белорусском городском ландшафте. Об этом свидетельствует материал, собранный исследователями о памятниках, монументах и местах памяти в Беларуси. Речь о 1065 объектах в пяти областных центрах (за исключением Минска. - Ред.). По словам историка, исследователя исторической памяти Андрея Мастыко, абсолютное большинство этих мест - 75% -  советского периода.

Всего 48 объектов в белорусских областных центрах относятся к периоду "от стоянок железного века до 19 столетия", но большинство из них отражает именно белорусскую историческую память. Часто они связаны с историей Великого Княжества Литовского (ВКЛ) или локальной историей.

Празднование официального Дня независимости на площади Победы в Минске
Советские памятники используют в идеологических целях: возле них проходят митинги, шествия и другие мероприятияФото: Natalia Fedosenko/dpa/TASS/picture alliance

В памятниках 19 века значительно шире представлен "российский имперский нарратив", а вот белорусская культура этого периода почти никак не отражена. 

Мастыко также напомнил, что в Гродно был единственный памятник, посвященный восстанию 1863 года, но недавно власти его убрали. 

В 20 веке доминируют советские памятники, посвященные Второй мировой войне, Октябрьской революции, войне в Афганистане.  Историк также обращает внимание, что в каждом областном городе "есть Ленин", а в Гомеле ему установлено даже несколько памятников, а том числе и "памятничек" маленькому Володе Ульянову. "Если говорить о литераторах, то у нас всего три памятника белорусским литераторам - два Купале и один Короткевичу, Пушкин есть в четырех городах", - отмечает Мастыко.

Также в областных городах всего два памятника жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС - в Гомеле и Могилеве. В Бресте же есть памятник в честь участников создания ядерного щита СССР - брестский гарнизон участвовал в ядерных испытаниях под Свердловском (нынешний Екатеринбург. - Ред.). Однако монумент возведен не в память о жертвах испытаний, а о "гордости за то, что щит был построен".

Нынешние белорусские власти, отмечает эксперт, используют советские памятники в идеологических целях: возле них проходят митинги, шествия и другие мероприятия.

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