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Фото: januskevic.books
ЛитератураБеларусь

Кто издает белорусские книги за рубежом?

Татьяна Гаргалык
31 мин. назад

Как работают белорусские книжные издательства за границей, какие книги печатают и как находят дорогу к своему читателю - DW поговорила с издателями в Польше, Британии и Чехии.

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Еще одно белорусское издательство - "Зміцер Колас" - сообщило о приостановке своей деятельности. Также в СМИ появилась информация, что книгоиздатель Змитер Колас находится в КГБ, возможная причина задержания - книга историка Алеся Смоленчука "Вызваленыя" i заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. у дакументах беларускіх архіваў" о жизни Западной Беларуси после прихода советской власти. 12 января белорусский суд  признал книгу "экстремистскими материалами".  Это не первый случай преследования издателей. За минувший год в РБ прекратили работать издательства "Янушкевіч", "Галіяфы", "Кнігазбор", "Лімарыус" и другие. В то же время все больше книг на белорусском языке выходит за рубежом. DW - о тех, кто их издает.

Издательство в вынужденной эмиграции

Уже несколько месяцев в Варшаве работает европейское отделение белорусского издательства "Янушкевіч". В мае минувшего года на открытие книжного магазина "Кнігаўка" в Минске пришли силовики: изъяли 200 книг, задержали Андрея Янушкевича и сотрудницу издательства Анастасию Карнацкую. Они почти месяц провели за решеткой.

Андрей Янушкевич
Андрей ЯнушкевичФото: Andrej Radaman

Сейчас Андрей Янушкевич налаживает издательское дело в вынужденной эмиграции. В помощь ему Беларуская рада культуры (Белорусский совет культуры) запустила проект "Магістрат "Кнігаўка", который объединяет жертвователей, готовых в течение определенного времени поддерживать развитие издательства. Сейчас это уже более 300 человек.
В том числе благодаря им в феврале в Польше вышел перевод на белорусский язык романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". В ближайшее время, по словам Андрея Янушкевича, прочитать на белорусском можно будет "Великого Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Также скоро выйдут две книги фэнтези от белорусских авторов. 

"Если брать вопросы подготовки книги к печати, то здесь, в принципе, ничего не изменилось - в основном это происходит удаленно. Что касается печати книг, мы и из Беларуси работали с иностранными типографиями. В Польше большой выбор и приемлемые цены, - говорит издатель. - Главная беда в том, что растеряна команда: все, кто со мной работал, остались в Беларуси. Я сейчас ищу им замену. Мы планируем выпускать книги под брендами "Янушкевіч" и "Кнігаўка". Может, в будущем задумаем какой-то отдельный бренд для детской литературы".

Несмотря на то, что у Андрея Янушкевича все еще есть лицензия на распространение книг в Беларуси, отправлять туда новые свои новые издания он не планирует: "Понятно, что на мне поставлена "черная метка". Книги просто не дойдут до читателя, остается надеяться на передачу книг в Беларусь в каком-то индивидуальном порядке", - признается издатель.
Белорусам будет доступна электронная версия книг, хотя, по словам, Янушкевича, большого спроса на электронные книги в РБ нет.

Скорина вдохновил белорусов Лондона?

"Мы не белорусское издательство, которое уехало из Беларуси или, если ситуация изменится, переедет в РБ. Наше издательство родилось в белорусской эмиграции и питается ее идеями. Наша задача - заполнять пробелы, которые, возможно, не могут заполнить белорусские издательства, браться за темы, которые могут быть слишком рискованными для других", - говорит о своей миссии создатель и руководитель издательства "Скарына" Игорь Иванов.

Игорь Иванов
Игорь ИвановФото: Skaryna Press

Оно появилось в  2022 году при участии Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины в Лондоне.
Первой книгой издательства стал перевод на белорусский "Бейрутских рассказов" украинского писателя и ученого Агатангела Крымского (1871 - 1942), а за последние пару месяцев здесь вышли три книги белорусской поэзии: Алеся Дубровского-Сороченкова, Дмитрия Рубина и Артура Комаровского.

Также, по словам Иванова, получены права на издание белорусского перевода книги американского историка Тимоти Снайдера "О тирании", завершаются переговоры насчет нашумевшей на Западе книги "Глухая республика" украино-американского поэта Ильи Каминского.

Еще один проект - антология о жизни белорусских геев и гей-сообщества в Беларуси. "Мы объявили сбор произведений в конце прошлого года. За два месяца набралось на довольно интересную книгу: там будет и поэзия, и художественная, и документальная проза. Таких публикаций еще не было по-белорусски", - отмечает собеседник.

"Белорусские издатели за границей объединены общими проблемами"

Весна Вашко и Сергей Шупа
Весна Вашко и Сергей ШупаФото: Bělaruské studentstvo ČR

Издательство "Вясна" работает в Чехии с 2018 года. Его создали супруги Весна Вашко и Сергей Шупа. "Моя жена предприниматель, я - переводчик. Когда я подготовил перевод на белорусский романа Мойше Кульбака (еврейский прозаик, расстрелянный в БССР в 1937 годуРед.) "Понедельник", мы долго ходили с рукописью по белорусским независимым издательствам, а потом решили, что можем сами издать его в Чехии, а затем привезти в Беларусь и там распространять", - вспоминает Сергей Шупа. 

Для следующих изданий - из-за сложностей с продажей иностранных книг в государственных книжных - "Вясна" начала сотрудничать с издательством Андрея Янушкевича. Совместно они выпустили еще несколько переводов Кульбака и других авторов, а также книги Альгерда Бахаревича и Юлии Тимофеевой.

"Потом наступил 2020 год, ситуация в Беларуси изменилась, идет неприкрытое наступление на все белорусское, в том числе на независимых издателей. Некоторые издательства прекратили свое существование, некоторые перебрались за рубеж. Мы помогали нашему другу Андрею Янушкевичу, пока он не оформил свою деятельность в Польше, - говорит Шупа. - У нас вышло около 15 книг, есть планы на следующие. Белорусские издатели за границей объединены общими проблемами: как продавать книги, чтобы они доходили до читателей, как найти новую белорусскую читающую аудиторию, и как поставлять книги в РБ. Пока мы ищем ответы".

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