За что в Беларуси сажают писателей и издателей

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Десять суток административного ареста дали издателю Андрею Янушкевичу и изъяли у него 200 книг. Его задержали 16 мая, в день открытия в Минске книжного магазина "Кнігаўка" издательства "Янушкевич". На открытие пришли журналисты госСМИ Григорий Азаренок и Людмила Гладкая, а за ними - силовики с обыском. Вместе с Янушкевичем была задержана сотруница издательсва Анастасия Карнацкая.

Провластные телеграм-каналы утверждают, что, якобы, издатель вел переписку с офисом Светланы Тихановской, а сотрудники "имели отношение к редактированию некоторых деструктивных телеграм-каналов". Также известно, что 15 книг издательства отправят на экспертизу.

Беларусы в списке Freedom to Write Index за 2021 год

Ранее власти на три месяца приостановили деятельность издательства "Галіяфы", а с 16 мая - "Кнігазбор" и "Лімарыус". Формально причиной стало нарушение сроков подачи в Мининформ сведений для реестра издателей, производителей и распространителей печатных изданий.

В списке Freedom to Write Index за 2021 год - 10 писателей-политзаключенных из Беларуси

Издательство "Лімарыус" основал белорусский политолог и литературовед Александр Федута, который уже больше года находится в СИЗО КГБ по обвинению "в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем" (ч.1 ст. 357 УК). Федута - один из 10 белорусских писателей, включенных в список Freedom to Write Index за 2021 год, содержащий сведения о писателях, ученых и публичных интеллектуалах, которые находились в тюрьме или под стражей за писательскую деятельность или иные проявления права на свободу высказываний.

Беларусь - на 7 месте в мире по количеству таких заключенных. В списке, помимо Александра Федуты, - еще 9 человек из Беларуси. Это - Валерия Костюгова, Владимир Мацкевич, Игорь Банцер (вышел на свободу в декабре 2021 года - Ред.), Эдуард Пальчис, Анджэй Почобут, Алесь Беляцкий, Николай Дедок, Николай Попеко и Алесь Пушкин. Истории двух из них мы хотим рассказать подробнее.

Александр Федута - пушкинист и автор биографии Лукашенко

Во время президентских выборов 1994 года белорусский политолог и литературовед Александр Федута былчленом предвыборного штаба Александра Лукашенко, после победы которого до начала 1995 года работал в Администрации президента, а затем - в независимых белорусских и российских СМИ. В 2005 году Федута выпустил книгу "Лукашенко. Политическая биография". Как говорится в описании, "это первая политическая биография Александра Лукашенко, написанная членом его первого предвыборного штаба, позднее отказавшимся участвовать в становлении диктатуры". В книгу вошли многочисленные беседы со сторонниками и оппонентами Александра Лукашенко.

Александр Федута

Также Александр Федута - один из авторов "Большой российской энциклопедии"; монографий, посвященных изучению творчества Александра Пушкина и литературы пушкинской эпохи; книги "Следы на снегу", рассказывающей об окружении Адама Мицкевича. О своей жизни в Гродно в 1970 - 1980 гг. Федута написал в книге воспоминаний "Мой маленький Париж".

Во время президентских выборов 2010 года политолог работал в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. Его задержали 20 декабря 2010 года. По обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, в мае 2011-го Федуту приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

В очередной раз Федуту задержали в Москве и вывезли в Беларусь в апреле 2021 года. По версии российских и белорусских властей, Федута вместес американским адвокатом Юрием Зенковичем, оппозиционером Григорием Костусевым и еще несколькими людьми готовил госпереворот в Беларуси и покушение на Александра Лукашенко.

Николай Попеко - поэт и пчеловод из Пружан

В списке писателей-политзаключенных, опубликованном Freedom to Write Index, - поэт и пчеловод из Пружан (Брестская область) 60-летний Николай Попеко. Попеко - основатель ежегодной литературной "Медовой премии" (победитель получает пуд меда), член Белорусского ПЕН-центра, Союза белорусских писателей и Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

Попеко задержали в ноябре 2020 года, он - один из фигурантов так называемого "хороводного дела" в Бресте. 13 сентября 2020 года в центре Бреста сотни людей пели песни, водили хороводы, пока милиция не разогнала их с помощью водомета. Согласно обвинению, участники той акции "громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги на проезжей части, хлопали в ладоши, грубо нарушив общественный порядок и препятствуя работе транспорта". По нему осудили 127 человек.

8 июня 2021 года Николая Попеко признали виновным в грубом нарушении общественного порядка (ст. 342 УК) и дали ему два года "химии" - ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Николай Попеко настаивал на том, чтобы ознакомиться с материалами дела на белорусском языке. Однако судья Сергей Маручек в своем письменном ответе сообщил, что "оснований для этого не имеется".

"Я в тюрьме. Хотя это и называется "открытое исправительное учреждение". Это все-таки тюрьма, потому что моя воля и мое время ограничены, и я подчиняюсь распорядку, выполняя работу с целью моего якобы перевоспитания... Зачем меня перевоспитывать, и возможно ли это, исполнителей не интересует… Но мне некогда посмотреть наверх и заняться собой... Потому что надо выполнять работау, а работать надо для перевоспитания", - писал Попеко из заключения.

Во время "химии" Попеко несколько раз наказывали административными арестами, а в апреле 2022 заменили наказание на 8,5 месяцев в колонии общего режима.

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