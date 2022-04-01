Громкий перформанс даже в суде: история художника Алеся Пушкина

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Белоруса Алеся Пушкина, в прошлом подарившего Лукашенко тачку навоза и нарисовавшего его в церкви, приговорили к пяти годам колонии строгого режима - за картину. Его история - на DW.
"Фигурант" в белом комбинезоне с надписью "Белреставрация", в котором его забрали просто с исторического объекта год назад, разлегся на скамейке и не подавал признаков жизни. Лишь на вопрос судьи о "демарше" потребовал, чтобы конвой снял наручники и помог поставить его на ноги. Позже выяснилось, что в здание его также внесли в горизонтальном положении, в суд он идти отказался", - пишет о суде над известным белорусским художником Алесем Пушкиным журналист Игорь Корней. Чем прославился Пушкин, в чем его обвиняют, и какой перформанс он устроил в минском суде?
26 марта 2021 года прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина. Причиной стало размещение портрета деятеля антисоветского подполья Евгения Жихаря на выставке в гродненском "Центре городской жизни", что трактовали как "реабилитацию нацизма". Стоит отметить, что картина была написана в 2014 году и ранее экспонировалась в Беларуси и России.
В это время сам художник был в Киеве, где участвовал в выставке белорусского протестного искусства "Кожны дзень". Даже зная об уголовном деле, Пушкин решил вернуться в Беларусь. 30 марта его задержали в деревне Жиличи Кировского района Могилевской области, где художник работал на реставрации дворца Булгаков. В конце ноября 2021 года Алеся Пушкина отправили на психиатрическую экспертизу, а в декабре ему предъявили окончательные обвинения по ч. 3 ст. 130-1 УК РБ (умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст. 370 УК РБ (надругательство над государственными символами). Художнику предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался.
В одном из писем из СИЗО Пушкин так рассказывает о портрете Жихаря: "Я нахожу людей с настоящей, характерной белорусской историей, почти забытой. Евгений Жихарь - один из них. Его портрет 2014 года входит в мою серию "Беларускі рэзістанс" ("Белорусское сопротивление"). Портрет Жихаря - это собирательный "образ белоруса в войне 1939-1945 годов между Востоком и Западом, между двумя тоталитарными системами - советской и немецкой".
Дело художника Минский городской суд начал рассматривать 10 марта. Алесь Пушкин отказался от услуг адвоката, а также высказал недоверие к суду. Милиционеры удалили из зала жену Пушкина Янину за то, что она сказала мужу несколько слов. После и вовсе было принято решение сделать процесс закрытым. По данным правозащитного центра "Весна", 10 марта в здании суда задержали троих человек, пришедших поддержать Пушкина. Известно, что двоим из них, Виталию Борису и художнику Алесю Циркунову, присудили по 15 суток административного ареста за "пикетирование": значки на рюкзаке и обложку паспорта с гербом "Погоня".
Алесь Пушкин, будучи в карцере, куда его на 13 суток отправили за "неподобающее поведение" на одном из судебных заседаний, в знак протеста против своего заключения и 5000 политических уголовных дел, открытых в Беларуси, расцарапал себе живот.
30 марта, во время оглашения приговора Пушкин разделся, чтобы были видны царапины в форме креста, и потребовал освобождения всех политзаключенных. Также художник поблагодарил присутствующих за участие в политическом перформансе.
Алесю Пушкину присудили пять лет лишения свободы в колонии строго режима путем частичного сложения приговора: 4,5 года лишения свободы по ч.3. ст. 130 УК РБ (реабилитация нацизма) и год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 370 УК РБ (надругательство над государственными символами).
"Приговор не стал неожиданностью. Сам Алесь на одном из заседаний сказал, что ожидает и готов к тому, что его осудят по максимуму, то есть на 12 лет, но высказал надежду, что после будет реабилитирован. Приговор - пять лет - очень жесткий, даже задержание на час противозаконно, потому что Алеся судили как художника. Никаких аргументов, в чем он был виноват, приведено не было. Он был виноват в том, что нарисовал картину, причем она до этого не единожды выставлялась в государственных галереях", - говорит в иентервью DW Сергей Будкин, руководитель Беларускай рады культуры (Белорусского совета культуры) - объединения независимых деятелей культуры. Также, по его словам, Пушкин мешал как советским функционерам, так и тем, кто пришел к власти в Беларуси после 1994 года.
Алесь Пушкин - белорусский живописец-нонконформист, театральный художник, перформер, арт-куратор. Одна из его первых художественных акций состоялась 25 марта 1989 года. Пушкин прошел по проспекту Независимости в Минске с плакатами, посвященными 71-й годовщине провозглашения БНР. За Пушкиным следовали около сотни единомышленников, которые несли бумажного аиста и 71 белый шарик. Пушкина и еще 35 человек тогда задержали. Художника приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Самый известный перформанс Пушкина - "Гной для прэзідэнта". В июле 1999 года, на пятилетие правления Александра Лукашенко, художник прикатил тачку с навозом к Администрации президента в Минске. Он разбросал навоз и девальвированные рубли, сверху положил конституцию, портрет Лукашенко, и все это проколол вилами. За эту акцию художник также был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Этот перформанс Алесь Пушкин воссоздал 25 марта 2021 года в Киеве на выставке "Кожны дзень". Вероятно, это могло послужить причиной выдвинутого в последствие обвинения по статье о надругательстве над государственными символами.
Алесь Пушкин занимался реставрацией исторических зданий и расписывал церкви. Самая известная работа и, по его собственному признанию, "самое важное для него произведение" - роспись новой церкви святого Николая Чудотворца в городском поселке Бобр Минской области, откуда родом художник. На одной из фресок Пушкин среди грешников изобразил Александра Лукашенко и тогдашнего митрополита Филарета в окружении омоновцев. Позже ее закрасили, но все равно церковь была расписана Пушкиным. В 2011 году храм сгорел, его восстанавливали с нуля. "Мой отец, как ее построили (церковь св. Николая), сказал: "Вот мой сын, художник, родившийся и учившийся на родине, художник, вернувшийся в Бобр, в свое местечко— распишет! ". Я исполнил волю отца и расписал ее 1995-1999 годах, и изобразил на фреске "Судный день" среди грешников очень похожих лиц, которым отвечать перед Богом за свои земные дела", - написал художник из СИЗО.
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