Мог ли лидер БНФ Костусев готовить в Беларуси госпереворот из Шклова?
Последние месяцы Григорий Костусев безвыездно жил в провинциальном городке на Могилевщине. Что члены его семьи и друзья думают об аресте и обвинении Костусева в подготовке госпереворота - у DW.
Рабочий кабинет Григория Костусева после обыска остается в нетронутом виде
В шкловской квартире Григория Костусева с момента обыска, проведенного 12 апреля сотрудниками КГБ из Минска, все осталось нетронутым, рассказывает его зять Дмитрий Антончик. Сперва, вспоминает он, лидера партии БНФ обвинили в нарушении одной из статьей УК, касающейся экономических преступлений, что в день ареста обескуражило родственников. А последовавшее затем сообщение о том, что Костусев якобы участвовал в подготовке заговора, просто шокировало.
Жизнь семьи разделилась на время до и после предъявления обвинения. Не все друзья Костусева звонят со словами поддержки, а некоторые местные жители даже опасаются контактировать с опальными соседями. После встречи с корреспондентом DW Дмитрий Антончик в минувшую пятницу, 23 апреля, покинул территорию Беларуси. А в субботу неизвестные пробили все колеса машины Григория Костусева, оставшейся стоять возле дома.
Костусев все время жил в Шклове
Председатель оппозиционной партии Белорусского народного фронта (БНФ) Григорий Костусев - один из фигурантов уголовного дела по статье 357 УК Беларуси "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата госвласти". Сейчас он находится в СИЗО КГБ в белорусской столице. Но задержали Костусева не в Москве, как двоих других обвиняемых - Юрия Зенковича и Александра Федуту, а у себя дома, в Шклове. Это маленький райцентр в 30 километрах от Могилева с населением чуть более 15 тысяч человек.
В этом доме в Шклове находится квартира Григория Костусева
Несмотря на статус лидера старейшей и, пожалуй, самой известной белорусской оппозиционной партии, у Костусева никогда не было квартиры в Минске, в столице по партийным делам он бывал лишь наездами. А последние полгода и вовсе практически не выезжал из Шклова. Это могут подтвердить и родственники, и соседи, и даже недоброжелатели, говорит его дочь Екатерина Костусева.
Дело в том, что у Дмитрия Антончика и старшей дочери политика Галины многодетная семья - у них четверо детей. И вышедший на пенсию два года назад Григорий Костусев как счастливый дедушка занимался именно ими. Особенно старшей внучкой, которая увлекается конькобежным спортом. Задачей деда было встречать ее после тренировок в местном ледовом дворце.
"Григорий Костусев не мог физически заниматься "заговором", - утверждает Дмитрий Антончик. В день ареста семья почувствовала неладное после того, как именно внучка позвонила деду предупредить, что выходит к нему, а тот ответил резко и странно.
Конференция в Zoom как причина уголовного преследования
Его тесть пострадал из-за своего честолюбия, считает Дмитрий Антончик. Вина Костусева, по словам Антончика, состоит лишь в том, что тот был участником обычной Zoom-конференции, в ходе которой обсуждались несколько провокационные темы (смена власти насильственным путем. - Ред.), а позже ее запись попала в руки спецслужб. Отказаться от такого общения Костусев, по словам Антончика, не мог из-за статуса лидера партии. И красивая видеокартинка, растиражированная госканалами, продолжает он, стала причиной уголовного преследования.
Фамилии сотрудников КГБ, которые проводили обыск, записанные рукой самого Костусева
В пользу этой версии говорит и задержание на короткий срок самого Дмитрия Антончика. Это случилось на следующий день после ареста Григория Костусева. Антончика заблокировали в его автомобиле сотрудники местного управления КГБ и доставили для проведения обыска к дому, используемому под дачу. Там, вспоминает Дмитрий, он "добровольно выдал" неисправный страйкбольный привод - так называют копию автомата Калашникова, стреляющую игрушечными шариками.
"Для телесюжета это может выглядеть грозно, как автомат, а по сути это - игрушка", - отмечает Дмитрий Антончик. То же самое, предполагает он, будет и с обвинением в подготовке покушения на президента Лукашенко.
В виновность Костусев не верят, но боятся
На абсурдность обвинений против ее отца указывает и Екатерина Костусева. Накануне ареста, отмечает она, отец ездил на малую родину - в деревню Техтин в Белыничском районе, куда перебралась его жена и где он сам, как правило, проводит лето. Там Костусев, по словам дочери, на своем старом минивэне развозил картошку по домам родственников: "И кто поверит, что параллельно он готовил вооруженный переворот?".
Машина Григория Костусева, у которой кто-то пробил шины
Тем не менее арест главы семейства дается родственникам нелегко. Жена политика Лариса и дочь Галина напрочь отказались общаться с журналистами и даже запретили давать свои номера телефонов. На плечи младшей дочери Екатерины легла обязанность доставлять передачи в СИЗО КГБ и контактировать с адвокатом, стоимость услуг которого по провинциальным меркам просто заоблачная.
В свою очередь, коллеги арестованного политика также исключают его причастность к заговору. Член Сойма БНФ Борис Вырвич живет в Белыничском районе и хорошо знает, как Григорий Костусев провел последний год. Соратники по партии, вспоминает Вырвич, критиковали Костусева за соглашательство - тот периодически принимал приглашения поучаствовать в программах государственного телевидения и недостаточно жестко, по мнению многих, критиковал нынешний режим.
Партия БНФ, продолжает Вырвич, действует исключительно законными методами и не раз называла общественный диалог единственным способом разрешения политического кризиса в стране. Одним из сторонников такой политической позиции был именно Григорий Костусев. "И теперь непонятно, в чем именно признавал он вину в двухсекундном фрагменте, показанном по ОНТ", - недоумевает Вырвич.
Кандидат экономических наук Петр Мигурский, проживающий в агрогородке Добрейка Шкловского района, сообщил, что в день ареста Костусев приходил к нему. Вместе они работали над книгой, посвященной коррупции в Могилевской области. Последние две недели авторы выверяли текст, и любое участие Костусева в заговоре Мигурский называет "полным бредом". Во-первых, поясняет он, надо знать характер лидера БНФ - это человек, который никогда (ни в семье, ни в политике) не принимал жестких решений: "Мысль о силовом сценарии для него противоестественна". А, во-вторых, люди уровня Костусева находятся постоянно под таким плотным контролем спецслужб, что, по выражению Мигурского, "даже дома не кашлянешь".
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