Власти РБ нашли виновных в рекордном падении рождаемости

Ожидается, что в 2023 году в Беларуси появится на свет 57 500 детей. 30 лет назад этот показатель был почти вдвое больше. Александр Лукашенко упрекнул женщин в том, что они не хотят рожать.

Белорусские власти не скрывают, что проблема падения рождаемости в стране - серьезная. При этом, отмечают наблюдатели, вместо принятия мер социальной поддержки звучат обвинения в адрес женщин. Эксперты объяснили DW, над чем стоило бы поработать чиновникам.

"Нам нужны люди"

С 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, власти не публикуют данные о рождаемости в Беларуси. Однако замдиректора РНПЦ "Мать и дитя" Елена Гошкевич проговорилась в эфире на госТВ: "Каждый год мы имеем падение рождаемости приблизительно на 10%. И в 2019-м, и в 2020-м, и в 2021-м, и в 2022-м. В 2023-м мы ожидаем те же минус 10%".

Александр Лукашенко Фото: Belarusian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Исходя из последних публичных данных за 2019 год, когда в Беларуси родилось 87,6 тысяч детей, получается, что в 2023-м их может родится около 57,5 тысяч. Это худший показатель с 1950 года. Даже в 1990-х рождаемость не снижалась такими темпами. Тогда самое значительное ее падение было зафиксировано в 1993-м - на свет появилось более 117 тысяч детей, что было на 8% меньше, чем годом ранее.

"Нам нужны люди. Демографическая проблема (существует. - Ред.), - заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на встрече с жителями Брестской области. - У нас провал 90-х годов сейчас сказывается. Ну не ахти, что вы и рожать не хотите сегодня, женщины".

В методичке для штатных государственных идеологов перечислены внутренние источники проблемы: дисбаланс в соотношении мужчин и женщин разных возрастных групп, нежелание рожать детей и вообще создавать семью, увеличение возраста вступления в первый брак, рост числа разводов, проблемы со здоровьем, неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Основная внешняя проблема - иностранные государства стимулируют эмиграцию белорусов.

Как власти РБ предлагают решать проблему падения рождаемости?

Наталья Кочанова, глава Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента, считает, что белоруски слишком поздно выходят замуж - в 27 лет. Качанова предложила "настойчиво рассказывать о традиционных ценностях" начиная с детского сада, вместо дня святого Валентина отмечать день Петра и Февронии, а еще бороться с сообществами чайлдфри и ЛГБТ.

Социолог Елена Огорелышева называет странными подобного рода заявления. "Такое ощущение, что Кочанова проснулась в 2023 году и вдруг узнала статистику по демографии в Беларуси, - говорит собеседница. - Это тенденция последних десятилетий. В Беларуси происходит то же, что и во всем мире: увеличвается возраст вступления в брак и падает уровень рождаемости пропорционально росту уровня образования, повышению благосостояния и улучшению медобслуживания".

И Кочанова, и Лукашенко в своих упреках не учитывают, что белорусы стали более осознанно относится к заведению детей, считает доктор филологических наук и гендерная исследовательница Ирина Сидорская. "Сегодня родители вкладывают в одного или двух детей значительно больше времени, усилий и средств, чем традиционная семья из прошлого, - указывает Сидорская. - Общество перешло от стихийного к осознанному родительству, и это стоит лишь приветствовать: решение о создании семьи принимается сознательно, это делает жизнь родителей и детей более благополучной и счастливой".

Почти 80% белорусов планируют иметь детей, отмечается в мониторинге Института социологии Академии наук. 52,4% опрошенных ответили, что сегодня семейные пары не могут иметь желаемое ими количество детей, потому что боятся, что не смогут обеспечить ребенка всем необходимым. Эти цифры - из той же методички для идеологов, но финансовая неустроенность белорусов не указана в ней среди причин падения рождаемости.

"Государство постепенно слагает с себя социальную ответственность"

"Все проблемы, которые обрушились на Беларусь в последние три года, прямо отражаются на демографической ситуации", - считает Огорелышева. И перечисляет эти проблемы: дефицит медицинских кадров, идеологические кадровые чистки в системе образования, карательная практика органов опеки, угрозы от силовых структур.

Ирина Сидорская Фото: Privat

Пока же, констатируют наблюдатели, со стороны властей звучат упреки в адрес белорусских женщин, и нет четкого плана, как исправлять ситуацию. Более того, Лукашенко сказал, что следует пересмотреть помощь многодетным семьям. Политобозреватель одного из гостелеканалов Игорь Тур пошел дальше, заявив, что такие семьи нужно "рассортировать на благополучные и не очень" и поддерживать их по-разному.

"Государство постепенно слагает с себя социальную ответственность, - считает Ирина Сидорская. - Фактически власти заявляют гражданам, мол, вы рожайте, потому что это ваше предназначение и соответствует интересам государства, но на помощь от государства сильно не рассчитывайте".

Нельзя повысить рождаемость с помощью лозунгов

Опрошенные DW эксперты говорят, что решить демографическую проблему только лозунгами не удалось еще ни одной стране - это долгий и затратный процесс. Некоторые меры социальной политики сработали положительно - увеличение пособия по уходу за ребенком до трех лет, помощь в решении жилищного вопроса, семейный капитал, дотации на первую попытку ЭКО.

Какие меры, по мнению специалистов, стоит предпринять в будущем? Выплачивать пособие, исходя из средней зарплаты родителя, который уходит в декретный отпуск, увеличить возможности совмещать родительские обязанности и работу, бороться с дискриминацией женщин при оплате труда, улучшать инфраструктуру - например, строить больше яслей, которые бы работали по гибкому графику. При этом эксперты подчеркивают, что перечисленные меры не могут идти в отрыве от решения самой базовой проблемы - обеспечения безопасности.

"И, конечно, нужно активнее вовлекать мужчин в воспитание детей, - добавляет Ирина Сидорская. - Сегодня государство апеллирует только к женщинам, будто от мужчины в семье ничего не зависит. Такой подход в корне неправильный".

Смотрите также: