Что будет, если ЕГУ признают экстремистской организацией?

Белорусская пропаганда анонсировала признание ЕГУ экстремистской организацией. Что это значит для университета, его выпускников и студентов - у DW.

Признание Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией - это вопрос времени, заявили недавно на белорусском гостелевидении. В эфире ОНТ пропагандист Игорь Тур рассказал, что ЕГУ "давно перестал быть вузом, а стал просто деструктивной НКО", обвинил университет в коллаборации с офисом Светланы Тихановской из-за недостатка финансирования и посоветовал всем скорее забрать оттуда документы.

Для закрытого властями Беларуси в 2004 году и работающего в изгнании университета репрессии и внимание пропагандистов не новинка, однако статус экстремистской организации может серьезно повлиять на деятельность ЕГУ. В первую очередь речь идет о безопасности тысячи белорусских студентов, которые продолжают ездить в Беларусь, а также живущих в Беларуси выпускников ЕГУ. Что возможный экстремистский статус будет означать для университета, его студентов и преподавателей и как быть тем, у кого уже есть "диплом экстремиста", разбиралась DW.

"Экстремистский статус будет катастрофой для ЕГУ"

Как подчеркнул в комментарии для DW пресс-секретарь ЕГУ Вилиус Алесиус, пока никакого решения белорусских властей о признании ЕГУ экстремистской организацией принято не было, но если это случится, это негативно отразится на деятельности университета: "Экстремистский статус для ЕГУ будет катастрофой. Очевидно, что из Беларуси к нам будет поступать меньше студентов , они могут бояться быть связанными с ЕГУ".

В 2004 году ЕГУ был закрыт властями Беларуси и продолжил работу в Вильнюсе Фото: Micha Korb/picture alliance

По словам Алесиуса, администрация ЕГУ сейчас готовит план действий на случай, если заведение получит экстремистский статус. Пресс-секретарь отмечает, что университет может обеспечить безопасность своих сотрудников и студентов в Литве, но не в Беларуси. "Конечно, мы принимаем меры безопасности: мы закроем профили наших работников и уберем информацию о них с сайта, особенно тех, кто из Беларуси, - подчеркивает Алесиус. - Но и раньше мы отправляли рекомендации по безопасности нашим студентам, которые собираются в Беларусь на выходные, в этом плане для нас ничего нового".

Утверждения пропагандистов о политизации университета руководство ЕГУ отрицает. По словам ректора ЕГУ Кшиштофа Рыбиньского, заведение финансово полностью стабильно, недавно получило дополнительную поддержку от Евросоюза на 4 млн евро. "Руководство университета взаимодействует и сотрудничает с различными неправительственными организациями, включая представителей офиса Светланы Тихановской, но это никоим образом не означает, что университет как-либо юридически или финансово становится зависимым от политических объединений", - отметил Рыбиньски.

Власти Беларуси пытаются остановить отток молодежи

Бывший лектор ЕГУ Павел Терешкович, который недавно участвовал в конкурсе на должность ректора, считает, что раз пропаганда объявила о скором признании ЕГУ экстремистской организацией, значит, скоро так и произойдет. "Это следовало ожидать, рано или поздно нас всех объявят экстремистами. Полагаю, власть прекрасно понимает, что молодежь пытается убежать из Беларуси, и пытается таким образом перекрыть этот поток", - говорит Терешкович.

По его мнению, у ЕГУ действительно могут быть проблемы с набором и простора для маневра особо нет: "Сейчас что бы ЕГУ ни говорили, даже если заявят, что не имеют дел с Офисом, даже если красно-зеленый флаг на здание повесят, это не поможет. У этого режима нет никаких законов и правил, поэтому бессмысленно пытаться выдумывать правила корректного поведения".

Лектор ЕГУ и советница Тихановской по образованию и науке Татьяна Щитцова напоминает, что ЕГУ всегда был верен демократическим ценностям, после 2020 года старался помогать репрессированным студентам и ученым. "Совершенно очевидно, что это делает ЕГУ потенциальным кандидатом в "экстремистские организации", - отмечает она. - Такая угроза существует, несмотря на то, что ЕГУ - это академическая институция".

Что о ситуации с экстремистским статусом думают студенты?

Новости о возможном признании ЕГУ экстремистской организацией вызвали панику среди студентов, рассказал DW студент 3 курса Никита (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.). По его словам, хотя студенты осознавали, что поступают в университет, который считается либеральным и противоречащим госидеологии, теперешнее внимание пропаганды к ЕГУ всех очень настораживает.

"Я сам езжу с Беларусь, и я не знаю, как быть дальше. И никто не знает - у нас в чатах паника и непонимание. Мы ждем действий со стороны администрации", - говорит Никита. По его словам, родители также очень обеспокоены этой ситуацией, ведь отправляли его за образованием и не думали, что ребенок, возможно, не вернется домой.

Отвечая на вопрос, не думают ли студенты отчислиться из ЕГУ по совету пропагандистов, пока университет не признали экстремистским, Никита рассказал, что в чате группы делали опрос: "становлюсь экстремистом, отчисляюсь или иду в армию". 44% студентов проголосовало за отчисление. "Это шутливая вещь, конечно, - говорит Никита. - Пока не понятно, будет ли в действительности этот статус и что нам делать".

Белорусам следует скрывать любую связь с ЕГУ

Комментируя для DW юридические последствия возможного признания ЕГУ экстремистской организацией, юрист Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк отмечает: признание экстремистской организацией должно давать сигнал людям, что от этого заведения нужно держаться подальше, но у властей нет определенного понимания, что будут делать со связанными с ЕГУ белорусами.

Михаил Кирилюк Фото: Privat

По словам юриста, формально диплом ЕГУ за 2010 или 2015 год не должен нести угрозы. "Но поручился бы я как адвокат за человека с дипломом ЕГУ? Нет, но точно так же, как и за безопасность любого человека в Беларуси, даже Азаренка", - говорит Кирилюк.

В целом юрист советует не афишировать какую-либо связь с ЕГУ, скрывать цель визы и факт получения там образования. Вместе с тем в Беларуси дипломы сотрудников обычно хранятся у работодателя и теоретически власти могут запросить такую данную у компаний, хотя из-за большого количества предприятий в Беларуси в реальную возможность этого Кирилюк не верит.

"В любом случае, для студентов, преподавателей и выпускников это будет нести большие риски, но какие именно - сказать сложно, никакой таблички с уголовными сроками тут нет. В реальной ситуации все будет зависеть от того, насколько человек активный, чем прославился и что найдут в его телефоне", - говорит Михаил Кирилюк.

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