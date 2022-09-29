Монополия на знания. Почему в РБ закрывают частные школы?

В Беларуси за неделю закрыли 8 частных школ, еще 12 получили предписания о прекращении деятельности, сообщают государственные СМИ. По словам министра образования Андрея Иванца, многие учреждения имеют отношение "к недружественным Беларуси странам", которые вмешиваются в воспитание "подрастающего поколения". Кроме того, из 35 частных школ 21 не смогла получить сертификат готовности к новому учебному году и государственную аккредитацию, которая дает право выдавать выпускникам документы об образовании (свидетельства и аттестаты). А на днях парламент принял закон, согласно которому, образовательные услуги практически всего спектра в РБ будут лицензироваться. Сможет ли выжить частное образование в Беларуси?

Инцидент в частной школе, которым заинтересовался Лукашенко

Многие частные учебные заведения, которые белорусские чиновники даже называли "опорными точками цветной революции", столкнулись с проверками после 2020 года. Сейчас формальным поводом проверить негосударственные учреждения стал инцидент, произошедший 15 сентября в минской школе "Смарт скул". Заместитель начальника Главного следственного управления Следственного комитета (СК) Александр Агафонов заявил, что "имело место обычное, без присмотра, баловство детей". "По неосторожности произведен выстрел шариком из пружинного игрушечного пистолета, разбившееся стекло ранило глаз ученице", - пояснил Агафонов.

Девочке провели операцию, ее зрению ничего не угрожает. Тем не менее происшествием заинтересовался Александр Лукашенко. "Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, они же на дух не воспринимают белорусское государство. Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?!", - заявил Лукашенко.

Уголовное дело против директора частной школы

СК РБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями (ч2 ст. 424 УК) против директора "Смарт Скул" Натальи Базановой из-за того, что она и сотрудники школы "всячески пытались скрыть инцидент, не обеспечили безопасность проведения занятий и контроль за поведением воспитанников".

Сама Базанова ранее рассказывала журналистам портала Tochka.by, что инцидент и вовсе произошел не с ее учениками, а с детьми, которые получают дополнительное образование в другом детском центре на территории парка "Дримлэнд".

22 сентября стало известно о задержании преподавателя "Смарт скул", детского писателя Дмитрия Юртаева - якобы за оскорбительные комментарии в адрес силовиков и участие в несанкционированных мероприятиях. Школу обвинили в том, что она работала без сертификата готовности и госаккредитации, а также, что в ней нарушались санитарные нормы, не было учебных пособий, была уничтожена документация. Проверки начались и в других частных образовательных учреждениях, многие из которых были закрыты.

Что говорят родители?

"Школу закрыли, родители должны каким-то образом в течение месяца найти учебное заведение для продолжения обучения детей. Альтернатива, которую предлагает Минобразования, - пять школ, которые получили аккредитацию, сертификат готовности - или идти в общеобразовательную школу по месту прописки. Когда ты говоришь, что не хочешь, чтобы твой ребенок был тридцатым или сороковым в классе, они разводят руками. У детей большой стресс, они плачут", - рассказывает минчанка, чей ребенок ходил в одну из закрытых властями частных школ.

Государственная средняя школа в Минске Фото: DW/A. Timarov

По словам собеседницы DW, родители возмущены происходящим, но никто жаловаться не станет, потому что все понимают, что решение "принято на высшем уровне".

В некоторых частных школах дистанционно обучаются дети белорусских эмигрантов, они также озадачены происходящим. "Школа, в которой учится мой сын, имеет представительство в Грузии, фактически он занимается по белорусским программам. Сейчас в частных школах начались проверки, понятно, что так просто все не закончится, мы готовы к худшему, - рассказывает собеседник DW, живущий в Батуми. - Если школа в Беларуси закроется, не знаем, что делать дальше. В грузинских школах есть так называемые "русские сектора", которые в основном сейчас заняты украинцами. Частные школы с более-менее адекватными ценами тоже заняты".

Инцидент в частной школе как повод монополизировать образование?

Эксперт в сфере образования Сергей Ольшевский признается, что не удивлен тому, что происходит в Беларуси с частными школами: "В прошлом году появилась программа развития общего среднего образования до 2030, в которой четко сказано, что к тому времени в стране должен быть стопроцентный охват бесплатным общим средним образованием. В государственной программе фактически указано, что частных школ не будет".

Ситуацию с минской "Смарт скул" Ольшевский называет информационным поводом и трамплином для реализации государственной политики в этой сфере. По его словам, подобный инцидент мог произойти в любой школе, а чиновники от образования порой замалчивают гораздо худшие вещи.

"Создается своего рода монополия на то, чтобы штамповать людей для функционирования нынешней системы. Задача - показать всем, кто воспитывает детей, что никаких альтернативных мнений и возможностей не должно быть. Единственный выход для родителей, которые с этим не согласны, - бежать вместе с детьми за пределы Беларуси", - добавляет эксперт.

Обучения на языках нацменьшинств тоже не будет

Также с нового учебного года в Беларуси прекратили преподавание на национальных языках в двух литовских (в деревнях Пелеса и Рымдюны Гродненской области) и двух польских (в Гродно и Восковыске) школах. Три из них были переведены на белорусский или русский язык обучения, литовская школа в Пелесе и вовсе была закрыта, якобы за нарушение правил пожарной безопасности.

Это возмутило МИД Литвы. "Эти действия являются продолжением целенаправленной деятельности белорусских властей по ликвидации литовского образования в Беларуси и нарушают двусторонние соглашения между Литвой и Беларусью, а также международные конвенции, устанавливающие право представителей национальных меньшинств на обучение на родном языке", - отметили в ведомстве.

Ликвидацией польских школ в Гродно и Волковыске ранее возмутилась Варшава. "Это новый этап преследования польского меньшинства в Беларуси. Это ситуация, при которой ликвидация единственных двух польских школ в Беларуси приводит к ликвидации польского образования и преподавания на польском языке в белорусских школах", - прокомментировал ситуацию руководитель парламентской Комиссии по связям с поляками за рубежом Роберт Тышкевич.

В соответствии с изменениями в законе "Об образовании", в Беларуси не предусматривается преподавание на языках национальных меньшинств. Обучение, к примеру, польскому или литовскому языку и литературе может быть организовано в течение одного часа в неделю и только по просьбе родителей и с согласия местных властей.

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