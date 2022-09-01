Каким будет новый учебный год в Беларуси?

В Беларуси приняли новую редакцию Кодекса об образовании, которая неоднозначна воспринята родителями и самими педагогами. Что ждет учащихся и почему им теперь нельзя пользоваться гаджетами?

Новый учебный год в Беларуси начался необычно. Для учащихся старших классов и студентов 1 сентября организовали открытый урок на тему "Историческая память - дорога в будущее", который провел сам Александр Лукашенко и который транслировался в видеоформате по всей стране.

Урок от Лукашенко на три с половиной часа

Свое выступление он начал с фразы о самом себе: "Разрастание культа личности Лукашенко, включая обязательство молодежи слушать его наставления перед началом учебного года - вполне типичный пример тоталитарных режимов". Кто является автором цитаты, Александр Лукашенко не уточнил, но заявил, что "никакого тоталитаризма на уроке не будет".

Затем школьники и студенты узнали, как в Беларуси проходит уборка урожая и почему сейчас в повышенной готовности вооруженные силы - а технологические достижения страны были продемонстрированы на примере "первого белорусского компьютера". Хотя Лукашенко признал, что своих разработок в этом компьютере - "около 12%".

Не обошлось в его выступлении без упоминания о западных санкциях против Беларуси, о конфликтах по всему миру, пандемии и природных катаклизмах. Что касается заявленной темы открытого урока - то есть исторической памяти - то ее Александра Лукашенко затронул в основном, говоря о событиях начала XX века и особенно в межвоенный период, когда часть территории Западной Беларуси находилась в составе Польши.

Он также проанонсировал принятие 17 сентября - в Беларуси теперь он отмечается, как День народного единства - некоего решения, которое может коснуться противников нынешнего режима, выехавших за границу. Кстати, общаясь с участниками урока, которых пригласили в этот день во Дворец независимости, Лукашенко, похоже, тоже не был уверен в их лояльности: "Может, кто-то из вас не считает меня президентом, но это дело ваше".

Что изменится в белорусских школах?

Помимо видеоурока от Александра Лукашенко белорусскую систему образования в начавшемся учебном году ожидают и другие перемены. Связано это с обновленным Кодексом об образовании, который предусматривает, в частности, обязательное среднее образование (ранее было достаточно девяти классов учебы в школе). При этом в порядке исключения в школу могут быть приняты дети пятилетнего возраста.

Если количество часов на изучение белорусского и русского языков в новом учебном году почти не изменится, то уроков иностранного языка станет меньше. Кроме того, для выпускников школ отменяется и экзамен по иностранному языку.

Заметно обновилась с 1 сентября учебная программа по истории. Так, в старших классах школьники теперь будут изучать закон "О геноциде белорусского народа", а также темы, связанные с "преступлениями польских, украинских, литовских и латышских националистов против мирного населения Беларуси".

Что касается патриотического воспитания, то оно теперь вводится с пятого класса и будет входить в программу "тематических суббот". В этот день недели белорусских школьников, помимо патриотизма, ждут занятия по духовно-нравственному воспитанию, профориентации и пропаганде здорового образа жизни.

Флажки и шарики в цветах национального флага у первоклашек в одной из школ Бреста, 1 сентября 2022 года Фото: Ales Petrovitch/DW

С мобильными телефонами в класс не пустят

Однако только субботами патриотическое воспитание в учебных заведениях Беларуси не ограничится. Как рассказывают родители, накануне 1 сентября их уже предупредили, что в государственные праздники и памятные даты в школах и других учреждениях образования теперь в обязательном порядке будет подниматься государственный флаг и исполняться гимн.

Еще одним сюрпризом для родителей стало известие о том, что в школах ограничат использование гаджетов. "Нас предупредили, что телефон можно будет брать в класс только в учебных целях, а в остальное время надо будет оставлять в специально оборудованных местах: забрать их оттуда можно только с разрешения учителя", - сообщила жительница Бреста Алина, мама пятиклассника.

По ее словам, родителям пояснили, что звонить и отправлять сообщения на переменах дети могут только близким родственникам и лишь в случаях "безотлагательной необходимости". "Многих это нововведение напрягает и заставляет волноваться, но администрация школы настаивает, что так теперь будет во всех учебных заведениях Беларуси", - делится собеседница DW.

Также изменятся и требования к школьным отметкам. Хотя оценивать знания детей, как и раньше, будут по десятибалльной шкале, но теперь педагог при выставлении отметки должен учитывать еще и умение школьника "критически оценивать информацию, которую он получил из разных источников". Как это будет выглядеть на самом деле, для многих родителей остается загадкой.

Почему кипят страсти вокруг школьной формы?

Пожалуй, самой обсуждаемой темой накануне нового учебного года в Беларуси стало обязательное ношение школьной формы. Как пояснили в министерстве образования РБ, такое решения может быть принято в 2023 году, но уже теперь вводятся единые элементы одежды для конкретного учебного заведения.

1 сентября 2022 года в одной из школ Бреста Фото: Ales Petrovitch/DW

Как заявил министр Андрей Иванец, "единый отличительный элемент в одежде будет воспитывать у учащегося гордость за свое учреждение образования и настраивать на серьезную работу".

Однако с такой точкой зрения согласны отнюдь не все родители. "Нас, по сути, поставили перед фактом и уже сейчас обязали закупать одинаковую форму для класса у конкретного производителя: никто в школе не собирался обсуждать этот вопрос даже с точки зрения "а будет ли детям удобно в этой форме"? Не говоря уже о ее стоимости: не каждый теперь может позволить себе дополнительные траты", - говорит мама пятиклассника Алина.

Известный белорусский педагог и репетитор Евгений Ливянт также считает, что настойчивое желание руководителей белорусской системы образования внедрить школьную форму стало "театром абсурда". Он убежден, что этой темой с воодушевлением занимаются плохие учителя и администраторы системы образования. "Таким образом они имитируют бурную деятельность, создавая большие проблемы для реального учебного процесса. Мне кажется, что вот эти все истории со значками, галстуками, косынками, рубашками, жилетками - это какой-то театр абсурда, в котором, по сути, вся страна - это и участники, и зрители", - поделился своим мнением Евгений Ливянт.

Смотрите также: