Элитная школа для семьи Лукашенко. Что о ней известно

Белорусские журналисты опубликовали расследование о частной гимназии в Минске, которую окончил младший сын Александра Лукашенко. Кто ей владеет, и как она устроена?

В сентябре 2020 года младший сын Александра Лукашенко Николай, а также две его внучки - Дарья и Анастасия - ушли из лицея БГУ, в котором они обучались. По информации СМИ, учиться они продолжили в некой частной школе , которая в том же году открылась в микрорайоне Дрозды в Минске. Что это за школа и как она появилась, рассказывает в своем новом расследовании Белорусский расследовательский центр (BIC) . По данным журналистов, ее построили на деньги российского миллиардера Михаила Гуцериева, а управляла ей компания, основанная Ириной Абельской - бывшим личным врачом Александра Лукашенко.

Что это за частная школа в Дроздах?

Минская международная гимназия - так называется это образовательное учреждение - находится в микрорайоне Дрозды в Минске. В ее строительство, по данным расследователей, планировали вложить до 12 миллионов долларов.

Территория гимназии занимает более 30 тысяч квадратных метров. Сама школа состоит из двух корпусов в четыре этажа каждый. На территории есть стадион, площадка для баскетбола, мини-футбола и гандбола, гимнастический городок и парковки.

По данным журналистов, для наблюдения за школьниками и персоналом установлена система видеонаблюдения KiPOD, которой пользуются белорусские силовики.

По словам одного из авторов расследования Алексея Карпеки, гимназия очень хорошо оборудована: "На сайте школы есть виртуальная экскурсия, с помощью которой можно посмотреть, как все устроено. Компьютерные классы, классы с экспериментами для химии - все выглядит очень серьезно".

Обучение в гимназии стоит 850 рублей в месяц или порядка 3 тысяч евро в год, уточняет Алексей Карпека.

Кто владеет гимназией?

Журналистам удалось выяснить, что гимназией управляла компания, учредителем которой значится Ирина Абельская. Ранее она была личным врачом Александра Лукашенко. По данным "Киберпартизан", которые получили доступ к базе данных с паспортами всех белорусов, в системе она записана как мать Николая Лукашенко - младшего сына Александра Лукашенко.

В 2019 году, когда Ирина Абельская уже была главным врачом Республиканского клинического медцентра, она зарегистрировала компанию для развития общего среднего образования под названием "Горизонты знаний". Параллельно в Дроздах началось строительство элитной школы. Спустя месяц после ее открытия Абельская передала "Горизонт знаний" кипрской компании, которая занималась строительством гимназии и, по данным расследовательского центра, связана с Михаилом Гуцериевым.

Кто учится в гимназии в Дроздах?

По информации Белорусского расследовательского центра, в гимназии учатся порядка 300 человек. Среди них - дети белорусских силовиков, бизнесменов, чиновников.

К примеру, утверждают расследователи, в гимназии учились все три дочери Дмитрия Лукашенко - главы президентского спортклуба. Там же учатся дети силовиков, которые работают в службе безопасности Александра Лукашенко или входят в его хоккейную команду.

В частной школе в Дроздах учатся дети белорусских бизнесменов, чиновников, силовиков Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Эту же школу с золотой медалью окончил Николай Лукашенко. В 2020 году он поступил на химико-биологический профиль лицея БГУ, но в начале учебного года забрал документы и перешел в частную школу. Однако, по информации расследователей, сам Николай большую часть времени обучался на дому. Ирина Абельская лично занималась подбором и логистикой учителей, утверждает Карпека: “По информации нескольких источников, она активно занимается его образованием. Видно ее влияние на его интересы”.

Преподают в частной школе как известные педагоги - победители профессиональных конкурсов, так и те, кого набирают по открытым вакансиям. Прямо сейчас в гимназии не хватает учителей математики, информатики, английского и русского языков.

Стать преподавателем Минской международной гимназии могут учителя только первой или высшей категории с опытом работы от 5 лет. За их работу предлагают 1200 рублей в месяц. Расширенного соцпакета нет, как и трансфера из Минска, узнали журналисты Белорусского расследовательского центра.

В классах гимназии обучается максимум 18 человек.

Деньги налогоплательщиков для частной школы

Минская международная гимназия - частное образовательное учреждение, но ей не раз выделялись бюджетные деньги на закупку техники, уборку территории и даже оплату питания учеников. К такому выводу расследовали пришли, изучив сайт госзакупок. Например, на покупку ноутбуков, музыкальных центров и копировальных машин для элитной школы было выделено порядка 100 тысяч долларов из средств белорусского бюджета.

Также государство компенсировало гимназии стоимость обедов на 15 тысяч рублей с формулировкой "для детей из малообеспеченных и многодетных семей". Дважды школе выделялись бюджетные деньги на уборку территории, добавляет автор расследования Алексей Карпека.

На каком основании частная школа претендовала на бюджетные деньги? Этот вопрос расследователи задали самой Ирине Абельской, которая ответила коротко: "Не по адресу". Главный бухгалтер Минской международной гимназии подтвердила, что указанные закупки были оплачены за счет бюджета "в рамках какой-то государственной программы", рассказал DW Алексей Карпека. “Она не смогла назвать конкретную программу. Опрошенные нами эксперты высказали предположение, что эту школу внесли в список учебных заведений, которые занимаются инновационной и экспериментальной деятельностью. Возможно, на основании этого они получали деньги на свои нужды”, - предполагает Алексей Карпека.

По его словам, на подготовку расследования у команды центра ушло четыре недели, хотя о компании “Горизонты знаний” и ее связях с Ириной Абельской им стало известно больше года назад. “Но тогда у нас не было информации, для чего эта компания и чем она занимается. Недавно появилось время, больше данных и возможностей их проверить. Оказалось, что фирма Абельской напрямую связана с частной школой, которую, как мне показалось, впопыхах открыли в 2020 году, когда Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ”.

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