Белорусы-мигранты: куда переезжали и как устраивались

О том, как белорусы легализовывались, искали жилье и работу в новых странах, что было самым сложным и как повлияла война - в исследовании правозащитников.

После протестов 2020 года тысячи белорусов вынужденно покинули страну. Уезжали в спешке и планировали заранее, получали визы стран ЕС и бежали через леса. Примерно треть мигрантов уехала с детьми, местом назначения чаще всего становились Литва, Польша, Украина или Грузия. Шоком стали цены, а лучше всего по приезде себя чувствовали белорусы, выбравшие Грузию.

Все это - часть фактов из исследования "Три года белорусского исхода и изгнания" правозащитной организации Libereco. Опрос проводился среди почти 250 человек в декабре 2021 года и был дополнен информацией, собранной до конца 2023-го. DW заглянула в документ.

"Люди уезжали уже без внутреннего ресурса"

Для большинства решение о переезде было тяжелым. Люди уезжали после изнурительных месяцев ощущения опасности, их психологическая устойчивость и внутренние ресурсы были на исходе, пишут исследователи. 18% опрошенных покинули страну спонтанно, из-за угрозы ареста.

“Пересечение границы без визы по гуманитарному коридору и часовой допрос у начальника погранзаставы в Каменном Логе. После этого у меня случилась первая в жизни паническая атака, они преследуют меня до сих пор”, - признается белоруска из Литвы.

Литва выдавала белорусам гумантарные визы, но многим приходилось добираться в эту страну, например, через РФ. Фото: Ales Petrowitsch

На выбор страны переезда влияла степень угрозы. Так, для полета в Грузию нужно было проходить досмотр в аэропорту, и только 7% респондентов, выбравших этот путь, боялись ареста. Отсюда и факт, что переехавшие в Грузию реже назвали свое состояние "негативным" (17% опрошенных), чем переехавшие в Литву (54%).

Среди тех, кто выехал в Украину, в том числе "неофициальными" путями, ареста опасались 28%. "Путь занял два дня, в обход через Россию, затем через лес, болото и колючую проволоку", - описывает белорус.

81% респондентов назвали отъезд из страны мучительным опытом. "Я уехал в другую страну нелегально, прожил два месяца, потом снова нелегально - в другую страну, где застрял еще на три месяца из-за бюрократии. Было тяжело физически и морально, но я справился и стал сильнее. Не уверен, что каждый смог бы это сделать", - считает белорус, который в результате живет в Польше.

"Арендная плата равна моей зарплате"

Главной проблемой для многих стала потеря социальных связей, и это вопрос не только образа жизни, но и, например, помощи с детьми, а они есть у более чем трети белорусских мигрантов.

Белорусы в Украине реже упоминали барьер в языке и культуре (9% опрошенных) по сравнению с теми, кто оказался в Польше (26%). А в Литве и Польше опасения по поводу трудоустройства (у 17% и 20 % опрошенных) были заметнее, чем в Грузии (только у 8%), где белорусы сразу могли работать.

Активисты начали уезжать в конце 2020 года, тогда из страны можно было улететь и в Грузию, и в Киев. Фото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance

Большинству вынужденных мигрантов было сложно найти жилье, учитывая разницу в ценах: аренда в Вильнюсе на тот момент была на 120% выше, чем в Минске, в Варшаве - на 170%. Плюс коммунальные платежи, которые в Беларуси ниже. "Меня беспокоит, что месячная арендная плата равна одной месячной моей зарплате", - признается белоруска из Литвы.

При переезде многие ухудшили свои жилищные условия, пишут исследователи. "Друзья из Литвы готовы были заранее внести задаток и оплату, но все арендодатели сказали, что хотят видеть нас лично. Хотя при слове "белорусы" некоторые просто бросали трубку", - вспоминают белорусы из Литвы.

Проблемой стала и более высокая стоимость жизни. Так, цены на продукты и товары в Варшаве были более чем на 60% выше, чем в Минске, в Вильнюсе - на 75%.

"Я продюсер контента, доставляю еду, но это временно"

Из-за отсутствия легального статуса после переезда и до конца 2021 года только 26% респондентов нашли работу в Польше, всего 10% - в Украине.

Многие попали в замкнутый круг: для вида на жительство необходима работа, а для разрешения на работу - ВНЖ. В Литве 49% белорусов столкнулись с трудностями при трудоустройстве из-за незнания языка и правовых вопросов. "Я попал в ловушку - не знаю языка, поэтому не могу устроиться на работу, а где тогда взять средства на изучение языка?", - задается вопросом белорус-мигрант.

В Грузии 55% опрошенных работали на зарубежные компании. "Я продолжаю работать удаленно. Мой муж безработный. Работы здесь мало, а зарплаты низкие", - говорит белоруска из Грузии. Работать удаленно из Украины смогли 21% опрошенных, из Литвы и Польши - только 12% и 13%.

Нелегальная или неквалифицированная работа доступна, но многие белорусы - специалисты с хорошим образованием и опытом, и работу они искали соответствующую, но процесс признания дипломов сложен. Все это создает барьеры "до сегодняшнего дня", пишут авторы исследования.

Оставить позади карьеру и социальный статус означает перечеркнуть весь жизненный путь, что может привести к глубокому стрессу, подчеркивают исследователи. "Я продюсер контента. У меня высшее журналистское образование в МГУ... Но Литве нужны плотники, сварщики, строители и сантехники... Теперь я по вечерам доставляю еду и, чтобы выжить, еще убираюсь в домах. Никогда не думал, что буду заниматься этим. Ручной труд выбивает из колеи, но я воспринимаю его как что-то временное", - говорит Андрей из Литвы.

"Нет рабочей визы - нет работы"

85% респондентов рассказали о трудностях с легализацией, которые включали бюрократию, языковые барьеры, коррупцию и нехватку информации.

В Украине легализация была сложной и до полномасштабного вторжения, после него стала практически невозможной. В Грузии трудности возникали только после первого года, который можно было жить без визы. Польша предлагает больше всего вариантов легализации, включающие студенческие и гуманитарные визы, гуманитарный ВНЖ.

В Литве белорусы описали процесс легализации как медленный и требующий доступа к информации. Там выдавали национальные визы и ВНЖ, но одобрили мало заявлений о предоставлении убежища, сложнее получить рабочую визу. "Так как у меня нет рабочей визы, мне отказали в работе из-за сложной, длительной и дорогой процедуры получения разрешения на работу. Биржа труда мне помочь не может, так как я не житель Литвы", - говорит белорус.

Сочетание всех проблем часто приводит к стрессу, ощущению своей ненужности и бесполезности, пишут правозащитники. "У меня проблемы во всех сферах: нет источника дохода и средств к существования, стабильного жилья, работы. Трудно заставить себя попросить о помощи, цепляешься за любую нить поддержки. Главная проблема - неуверенность в себе, почва выбита из-под ног, ничего нет", - признается белоруска в Польше.

Влияние войны на отношение к белорусам и дискриминация

На вопрос, "был ли у вас опыт насилия или мошенничества во время бегства или в новой стране", утвердительно чаще всего отвечали в Украине, 18% респондентов против 82%, которые с этим не сталкивались. А реже всего - в Грузии, где 90% ответили "нет". Но при этом только в Грузии в ответах появилась строка "сексуализированное насилие", с ним столкнулись 3% ответивших.

Многие белорусы переехади в Киев, там сложилась большая диаспора, но война все изменила. Фото: Sergei Supinsky/Getty Images/AFP

Многие белорусы переехали в Украину, но после февраля 2022 года большинство искавших убежища покинули страну, в том числе из-за ухудшения отношения к ним.

"Моя сестра переехала в Варшаву после начала полномасштабной войны в Украине. Ее машина на белорусских номерах стояла у дома. Однажды утром она обнаружила ее с разбитыми стеклами, ничего не было украдено. Тогда мы слышали, что подобных случаев с белорусскими автомобилями было много", - говорит белоруска из Польши.

Война изменила положение белорусов и в Европе в целом. Поддержка уменьшилась, получить визы и ВНЖ стало сложнее, участились случаи дискриминации, пишут исследователи.

Белорусы как в стране, так и в изгнании не одобряли пособничества режима Беларуси войне, люди протестовали, участвовали в акциях солидарности, присоединялись к добровольцам в Украине. Но все это не смогло изменить отношение к белорусам, констатируют исследователи.

Случаи дискриминации белорусов в Литве чаще всего были связаны с оскорблениями - с таким столкнулся 41% опрошенных. Часто упоминался отказ сдавать жилье белорусам (30%), отказ в услугах со стороны коммерческих структур, бизнеса (16%) и банков (17%). Белорусы в Польше описали похожий опыт.