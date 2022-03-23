"В чем я виноват?" Из-за санкций белорусы за границей сталкиваются с проблемами в банках

Евросоюз 9 марта ввел дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко. В частности, гражданам и резидентам Беларуси запретили открывать в европейских банках депозиты на сумму больше 100 тысяч евро. В постановлении указано, что эти меры не коснутся резидентов стран - членов ЕС. Однако и они столкнулись с дополнительными проверками и блокировкой счетов, даже если на них хранится гораздо меньше 100 тысяч евро. А те белорусы, которые были вынуждены бежать от войны из Украины и чьи карты оказались заблокированы, не могут открыть новые счета в европейских банках. Эти случаи не единичные и, по словам основателя инициативы BY_Help Алексея Леончика, стали приобретать системный характер.

Польша: "Жене сказали, что степень ее угрозы - 8 из 10"

Дмитрий переехал в Киев в мае 2021 года, когда в Минске на его коллег завели уголовное дело. В сентябре он устроился с украинскую компанию, получил временный вид на жительство, начал учить украинский язык и стал задумываться о получении гражданства Украины.

Как и у миллионов жителей Украины, все планы рухнули 24 февраля. Дмитрий проснулся рано утром от громкого звука: в 500 метрах от его дома сбили ракету. В тот же день ему предложили уехать, и Дмитрий с женой согласились. Собрали два рюкзака, взяли маленький чемодан и направились в Польшу. Дорога растянулась на четыре дня.

По пути в Польшу Дмитрий узнал, что украинский Нацбанк заблокировал счета белорусских граждан. Проверил банковские приложения: на одном счету появилась задолженность, на втором пропали все привязанные карты, а вместе с ними - зарплата.

Теперь Дмитрий вместе с женой снимают квартиру во Вроцлаве. Спустя несколько дней после приезда он смог открыть счет в польском банке РКО - одном из самых крупных в Польше. 18 марта это же попыталась сделать его жена, но ей отказали. "Нам попалась консультантка-белоруска, которая объяснила, что служба безопасности банка перевела граждан Беларуси в красный список. Заявку жены отклонили, сказав, что по шкале оценки ее степень угрозы - 8 из 10. Никто из моих знакомых после 17 марта открыть счет не смог".

В Польшу от войны бегут не только украинцы, но и белорусы, которые жили в Украине

Дмитрию и его жене предложили написать жалобу, но он не видит в этом смысла: "У меня нет к полякам никаких вопросов. Я не прошу каких-то выплат или бесплатного проезда - нам нужна лишь возможность легализоваться, чтобы начать работать. Мы такие же беженцы, только в отличие от украинцев теряем дом уже второй раз за год. Белорусы в один момент стали изгоями. Но в чем я виноват? В том, что "недоборол" Лукашенко?"

О проблемах с открытием счетов в банке РКО начали сообщать 17 марта. Dev.by обратился в пресс-службу банка с вопросом, почему гражданам Беларуси отказывают в этой услуге. В своем ответе РКО ссылается на постановление ЕС от 9 марта 2022 года, которое "налагает на банк дополнительные обязательства по проверке". В постановлении прописан запрет принимать от граждан или резидентов Беларуси депозиты на сумму от 100 тысяч евро, но речи об ограничениях на открытие счетов не идет. В РКО заверили, что открыть счет может любой заинтересованный клиент с белорусским паспортом, если его нет в санкционном списке. Тем, кому отказали, посоветовали еще раз обратиться в банк.

Литва: "Запрос рассматривают уже 10 дней"

С мая прошлого года Агния жила в Киеве, из Беларуси она уехала по политическим мотивам. Девушка успела получить временный вид на жительство, открыла ИП, работала маркетологом. Спустя семь дней после российского вторжения Агния смогла выехать из Украины, сейчас она находится в Вильнюсе. Ее украинские счета - личный и ИП - оказались заблокированными. Работы у нее пока нет: в условиях войны все украинские проекты поставлены на паузу.

Сейчас девушка пытается получить гуманитарную визу и открыть счет в литовском онлайн-банке Paysera. Раньше это был один из самых простых способов завести счет в европейском банке, процедура верификации занимала один день. Сейчас заявку Агнию рассматривают уже десять дней - ответа пока нет. "Думаю, причина в белорусском паспорте", - предполагает собеседница.

2 марта Paysera разослал своим клиентам письмо и, ссылаясь на пункт в договоре, который дает банку право запрашивать дополнительные документы, попросил предоставить визу типа D, вид на жительство или трудовой договор на работу в ЕС. Тех, кто до 1 мая не сможет прислать перечисленные бумаги, предупредили, что их счета будут закрыты.

Грузия: "Деньги уже неделю путешествуют по миру"

Юлия надеется, что новые европейские санкции ее не коснутся: белорусский банк, из которого она делала перевод на грузинский счет, от SWIFT не отключили. Тем не менее, ее деньги уже неделю не могут дойти до адресата.

24 февраля в дом Юлии ворвались сотрудники ОМОНа и задержали ее мужа. Позже его осудили по статье о мелком хулиганстве - якобы он нецензурно выражался в отделении милиции. По какой причине его туда доставили, никто не объяснил.

Пока муж отбывал арест, Юлия выставила на продажу их дом и машину, забронировала билеты в Грузию. За две недели она успела распродать имущество. Когда муж вышел, они вместе улетели в Тбилиси, где обосновались на некоторое время.

В Грузии сейчас собирают гуманитарную помощь Украине, в инициативе участвуют и волонтеры-белорусы

Часть денег Юлии удалось вывезти наличными, другую она положила на белорусский счет. План был такой: открыть счет в Грузии и перевести на него оставшуюся в белорусском банке сумму. Но перевод из Беларуси на него пока не поступил.

Юлия отмечает, белорусы в Грузии сталкиваются с настороженным отношением. "Я и злюсь, и отношусь в этому пониманием. Принимаю эту реальность и в общении сразу стараюсь сигнализировать, на какой я стороне. В Грузии мы временно, возможно, переедем в Польшу или Литву. Сложности в этих странах нас не пугают настолько сильно. К сожалению, так плохо, как в Беларуси, к белорусам не относятся нигде".

Германия: "Счет заблокировали по недоразумению"

В последние две недели белорусы Германии стали сообщать о письмах, которые рассылают некоторые немецкие банки и в которых просят своих клиентов подтвердить, что они резиденты ЕС.

Александр живет в Германии больше 20 лет. Недавно его счет заблокировали - без предупреждения и каких-либо уведомлений. "Я попал под раздачу по совершенно глупой причине. Сотрудники банка, посмотрев мои документы и увидев, что я родился в Минске, сделали вывод, что я гражданин России".

Счет Александра был заблокирован неделю, пока он не доказал, что у него белорусский паспорт и вид на жительство в Германии. Собеседник говорит, что отнесся к этой ситуации с иронией, хотя отмечает, что это не самое приятное чувство - попасть под пристальное наблюдение просто по факту своего происхождения или гражданства.

Анти-военные протесты в Берлине 13 марта 2022 года.

"Санкции расширили против режима Лукашенко, но первые, кого это коснулось, - обычные граждане Беларуси. Не нужно питать больших иллюзий, что кто-то будет применять индивидуальный подход, когда в Украине происходят такие ужасы, и мы знаем, кто их устраивает. Мой счет заблокировали по недоразумению, и я знал, что с ним ничего не произойдет: мы все-таки живем в демократическом обществе, где работают законы. Но в целом все идет к тому, что граждане Беларуси и России будут попадать под подозрение, и за передвижениями по их счетам будут пристально следить, хотя честным людям опасаться нечего", - говорит Александр.

Какой масштаб проблемы и что делать?

По словам Алексея Леончика, основателя инициативы By_Help, после начала войны в Украине белорусы столкнулись с проявлениями дискриминации.

Отказ польских банков открывать счета клиентам с белорусским паспортом стал приобретать системный характер, отмечает он. Один из банков отказывается работать с гражданами Беларуси и России, ссылаясь на санкции. "Это очевидная дискриминация. Санкции не касаются национальности, они должны касаться отдельных людей и институций. В данном случае нужно требовать письменный отказ, с которым можно идти в суд". Ситуацию с банком, который ввел дополнительные проверки для белорусов, Леончик советует решать "записью общения на диктофон и требованием предоставить письменный отказ".

В целом белорусам, которые сталкиваются с блокировками или отказом в предоставлении услуг, Леончик рекомендует быть настойчивыми: требовать письменное объяснения своих решений, обращаться в инспекцию по труду или идти в суд, поскольку такие ограничения не имеют под собой законных оснований.

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