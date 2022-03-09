Советник мэра: "То, что Россия делает в Мариуполе, даже не геноцид"

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Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы, заявляет советник местного городского головы Петр Андрющенко. Он рассказал DW, что сейчас происходит в этом городе.
Город Мариуполь Донецкой области находится в осаде российской армии. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать позиции и защищать его. Положение в городе сейчас критическое: нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Коммунальные службы не могут отремонтировать линии водо- и электроснабжения из-за постоянных обстрелов российских войск. Эвакуация мирных жителей не может начаться.
О том, что происходит в Мариуполе, DW расспросила советника мэра города Петра Андрющенко. Данные, которые приводит Андрющенко в интервью, Deutsche Welle не может подтвердить из независимых источников.
DW: Господин Андрющенко, скажите, какая ситуация сейчас в городе? Есть сообщения, что Мариуполь находится на грани гуманитарной катастрофы.
Петр Андрющенко: Только что произошли авиаудары по детской больнице Мариуполя российским самолетом, и она полностью разрушена. Там роддом, дети. Данных по жертвам еще нет. Сейчас спасатели разбирают завалы.
- Гуманитарные коридоры так и не были созданы для вывода людей из города, гуманитарная помощь не смогла доехать до города?
- Гуманитарный конвой россияне снова сегодня не пропустили из-за обстрелов, нарушив режим тишины. "Зеленого коридора" для эвакуации людей из города так и нет. Город на грани вымирания просто. Вот такая ситуация у нас сейчас.
- Не удалось восстановить ни подачу электроэнергии, ни водоснабжение?
- Как его можно восстановить, когда город постоянно находится под огнем российской артиллерии и авиации. Это не заканчивается, нет даже никаких перерывов в обстрелах.
- Есть ли какие-нибудь, хотя бы предварительные, данные о количестве погибших в городе?
- Сегодня начали предварительные подсчеты, и по состоянию на утро было 1207 погибших. Это только предварительные данные, о которых мы знаем. И это только начало подсчета.
- Жертв может быть гораздо больше?
- По нашим данным, жертв в городе может быть, если оптимистично, то до 15 тысяч, а реально - до 25 тысяч человек. Это суммарно с начала войны.
- Сколько человек находилось в Мариуполе на момент российского вторжения в Украину?
- Всего в городе проживало 540 тысяч человек, но после начала войны из Мариуполя уехало около 200 тысяч жителей. Сейчас в заложниках российской армии фактически осталось 350 тысяч жителей города.
- На переговоры о создании гуманитарных коридоров российская сторона не идет?
- Этим занимается министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, ежедневно Ирина Верещук ведет переговоры. И каждый день та сторона дает гарантии и дает "зеленый коридор". Но уже в пятый раз вернули наш гуманитарный караван, потому что он попадает под прицельный обстрел российской армии, натыкается на мины.
Тот маршрут, что согласован с российскими оккупантами, он обстреливается и по направлению движения самого каравана, и в направлении эвакуации. Как только украинские военные дают "зеленый коридор" по выходу из города, снимают укрепления и разминируют, чтобы колонна могла проехать, сразу начинается атака российских войск и попытки зайти в город.
В первый день был просто прицельный обстрел по местам эвакуации в то время, когда она была объявлена, после начала движения колонны. Во второй день украинские военные обеспечили выход, а российская армия начала прорываться туда десятью танками.
Даже сегодня люди пытались выехать из города по согласованному коридору, их обстрелял российский блок-пост. Сейчас объявлен согласованный период тишины, а происходит бомбардировка города с самолетов. Ну, что это? Как это? И каждый раз российская сторона дает гарантии на уровне министерства о "зеленом коридоре" и режиме тишины.
- Что, по вашему мнению, сейчас может помочь Мариуполю?
- К этому всему привел отказ закрыть украинское небо, позиция невмешательства НАТО и ОБСЕ. Но это не решить дипломатическим путем. Россия не ведет дипломатических переговоров. Она использует всю ситуацию для уничтожения Украины и наращивания военной силы. Тот, кто верит в дипломатический путь, ошибается.
Я верю в победу Украины, но если мы не устоим, то Россия не остановится в Украине, пойдет дальше в Польшу, в страны Балтии. То, что происходит в Мариуполе, это даже не геноцид. Человечество еще не придумало определения для зверств, которые совершает Россия в Мариуполе. Если это не остановить, это будет распространяться дальше.
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